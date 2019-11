Risultato Pospisil - Murray 0-3, quarti di finale Wimbledon 2015 (4-6 5-7 4-6)

Per quanto riguarda questo match è tutto! Mentre il tetto si apre sul centrale, Djokovic e Cilic si preparano ad entrare in campo. Senza pioggia evidentemente. Potete seguire il live dell'incontro cliccando qui. Da Giorgio Dusi e da Andrea Bugno per questa sfida è davvero tutto, buon proseguimento con il tennis di Wimbledon su Vavel Italia!

Prendono forma dunque le semifinali: percorso netto per il numero due e il numero tre, Federer e Murray, che con le vittorie ai quarti per tre set a zero raggiungono la semifinale! Incrocio caldissimo nella parte bassa del tabellone.

Le parole a caldo del vincitore odierno: "Ho servito molto bene per buona parte della partita, ho cercato di migliorare in risposta nel secondo set, ho cercato di dare il mio meglio e anche le condizioni del tempo hanno cambiato un po' la partita. Sono orgoglioso per aver raggiunto la sesta semifinale di Wimbledon, dovò giocare il mio miglior tennis. Spero di arrivare a giocarmi un'altra finale. Wimbledon è molto stressante, ma riesco a godermelo. La pressione c'è e durante la partita si sente, ma penso a giocare. Anche la presenza del principe William, di David Beckham... è bello avere questo supporto".

Una sfida vinta senza mai rischiare eccessivamente da parte del numero tre del tabellone! Ha avuto una sola palla break Vasek Pospisil, nell'ultimo game giocato, annullata senza problemi dallo scozzese!

4-6 5-7 4-6 INCROCIO AGGRESSIVO, GAME, SET AND MATCH PER ANDY MURRAY!!! LA CHIUDE LO SCOZZESE CHE VOLA IN SEMIFINALE CONTRO FEDERER!!!!!

4-6 5-7 4-5 40-A A RETE POSPISIL! Altro match-point per Murray dopo che gli è stata chiamata fuori una prima che in realtà era buona!!

4-6 5-7 4-5 40-40 La annulla Pospisil! Dopo uno scambio senza padroni si prende il rischio e vince il punto!!

4-6 5-7 4-5 40-A Lunga la risposta di Pospisil!! MATCH POINT MURRAY!!

4-6 5-7 4-5 40-40 ANNULLATA!! Arriva la prima per Murray!!

4-6 5-7 4-5 40-30 ALTRO ERRORE MURRAY!! PALLA BREAK PER POSPISIL, PRIMA DEL MATCH!!

4-6 5-7 4-5 30-30 ANCORA A RETE! Pospisil duro a morire!

4-6 5-7 4-5 15-30 Errore clamoroso, a campo aperto col dritto si ferma sulla rete lo scozzese!

4-6 5-7 4-5 0-30 DIAGONALE DI DRITTO PERFETTO DI MURRAY!

4-6 5-7 4-5 0-15 Stecca il canadese!!!

4-6 5-7 4-5 Murray serve per il match ora!

4-6 5-7 4-5 GAME MURRAY!! ARRIVA FINALMENTE IL BREAK!!! Ma cosa ha fatto Pospisil?! Salva con un colpo in mezzo alle gambe frontalmente, aveva salvato ma Murray è stato pronto!

4-6 5-7 4-4 30-40 Altro break possibile per Murray! La sesta del set!

4-6 5-7 4-4 30-30 E come al solito, si riprende e pareggia! Con la seconda stavolta...

4-6 5-7 4-4 0-30 STECCA Pospisil!! Ancora una volta in difficoltà nel suo turno di servizio...

4-6 5-7 4-4 GAME A ZERO! Tutto molto facile per il numero 3...

4-6 5-7 4-3 0-40 Tutto facile nel fame per Murray! Ottima gestione.

4-6 5-7 4-3 0-15 Colpo difficilissimo per il canadese che termina lungo!

4-6 5-7 4-3 Pospisil soffre ma tiene ancora il servizio!!

4-6 5-7 3-3 40-40 Che scambio ha giocato Pospisil sulla seconda!! Salva ancora il servizio il canadese! 5 palle break annullate su 5 nel set!

4-6 5-7 3-3 30-40 Eccola finalmente la prima di Pospisil!

4-6 5-7 3-3 15-40 ANCORA LA RETE!!! Altre due palle break per Murray, un'abitudine ormai! Non entrano le prime!

4-6 5-7 3-3 15-30 A RETE POSPISIL! Errore che potrebbe pesare.

4-6 5-7 3-3 15-15 Fa correre il suo avversario lo scozzese, passante di Pospisil che non trova il campo!

4-6 5-7 3-3 15-0 Dritto lungo per Murray!

4-6 5-7 3-3 GAME MURRAY! Un paio di brividi ma lo porta a casa.

4-6 5-7 3-2 30-40 Come non detto... Errore col rovescio, si riavvicina il canadese.

4-6 5-7 3-2 15-40 Adesso Murray è decisamente più padrone del game. Come spesso capita, concede qualcosa all'inizio dei suoi turni di servizio e poi sistema tutto.

4-6 5-7 3-2 15-15 Generoso Pospisil che anche lui si ferma a rete. Qualche imprecisione di troppo.

4-6 5-7 3-2 0-15 Cattivo rovescio di Murray, pessimo errore!

4-6 5-7 3-2 Buona prima, ottimo game: 3-2!

4-6 5-7 2-2 40-15 Cerca un paio di colpi complicati lo scozzese, torna avanti il canadese!

4-6 5-7 2-2 15-15 Nono ace di Pospisil dopo aver subito il primo 15.

4-6 5-7 2-2 Risposta che non passa per Pospisil, Murray pareggia e non soffre col servizio!

4-6 5-7 2-1 15-40 Stavolta la risposta è buona ed è Murray a finire contro la rete!

4-6 5-7 2-1 0-40 Neanche il nastro aiuta il canadese, il tocco manda la palla in corridoio!

4-6 5-7 2-1 0-30 Arriva male Pospisil sulla palla, risposta lunga!

4-6 5-7 2-1 0-15 Controlla lo scambio lo scozzese che chiude con lo smash!

4-6 5-7 2-1 Corta la prima risposta di Murray sulla seconda, poi altro ace! Film simile a quello del primo game. 2-1 Pospisil nel terzo set!

4-6 5-7 1-1 40-40 ENTRA LA PRIMA! Terza palla break annullata nel set!

4-6 5-7 1-1 30-40 Fa tutto bene il canadese, gli manca il tocco finale dopo un bello scambio! Palla sulla rete, altra chance per il break per il numero tre del tabellone!

4-6 5-7 1-1 30-30 ALTRO DOPPIO ERRORE per Pospisil!! Terzo nella partita, tanti quanti Murray.

4-6 5-7 1-1 30-15 Entra un altro ace, ma poi arriva un errore gratuito e banale!

4-6 5-7 1-1 15-o ACE POSPISIL per ricominciare il suo turno di servizio!

4-6 5-7 1-1 Giocato benissimo il game da Murray! Con la seconda è riuscito a conquistare la parità in questo terzo set.

4-6 5-7 1-0 15-40 Entrano le prime per lo scozzese, arrivano altri due punti, con tanto di ace!

4-6 5-7 1-0 15-15 Punto eccellente di Murray che viene a rete e interrompe l'emorragia! Veniva da cinque punti subiti consecutivamente!

4-6 5-7 1-0 Due prime eccellenti per salvare il game e tenere il servizio! Quattro punti in fila per il canadese!

4-6 5-7 40-40 Annulla le due palle break Pospisil, le prime del match che riesce a salvare!

4-6 5-7 15-40 Già una palla break per Murray!! Inizio sprint, applaude il suo angolo dopo un altro passante vincente!

4-6 5-7 15-30 DOPPIO FALLO per il canadese!

4-6 5-7 15-15 Ingenuo Pospisil! Prova la volée di rovescio ma la mette corta, Murray corre, salva e lo spiazza!

4-6 5-7 0-0 SI RIPRENDE CON IL TERZO SET!! Chiuderà la pratica Murray?

4-6 5-7 CON LA PRIMA DI SERVIZIO NON RITORNATA DAL CANADESE ANDY MURRAY CONQUISTA ANCHE IL SECONDO SET! ONORE PERO' A POSPISIL, CHE STA ONORANDO ALLA GRANDE IL CAMPO CENTRALE!

4-6 5-6 15-40 DUE SET POINT, MA CHE PUNTO! POSPISIL RECUPERA SULLA VOLEE DI MURRAY, CHE SI ARRAMPICA SUL LOB E PIAZZA LO SMASH SULLA RIGA DI FONDO!

4-6 5-6 15-30 Doppio fallo di Murray. Terzo del match.

4-6 5-6 0-30 Servizio e dritto vincente. A due punti dal set lo scozzese.

4-6 5-6 0-15 Gran prima di servizio!

4-6 5-6 CHE PASSANTE DI ROVESCIO! AVEVA FATTO TUTTO BENISSIMO POSPISIL, MA E' STATO SEMPLICEMENTE PERFETTO LO SCOZZESE COL PASSANTE!

4-6 5-5 30-40 PALLA BREAK! GRANDE VINCENTE LUNGORIGA DI MURRAY, POSPISIL C'ARRIVA MA NON CHIUDE!

9-2 Murray con lo scambio sopra i 15 colpi.

4-6 5-5 30-30 Scambio ancora lunghissimo, con Murray che forza l'errore del canadese, condizionato da un falso rimbalzo. Finestrina aperta sul break per lo scozzese.

4-6 5-5 30-15 Servizio e voleè alta di dritto. Ben fatto.

4-6 5-5 15-15 Buona prima di servizio. Torna in parità il canadese.

4-6 5-5 0-15 Scambio lungo che vede Murray farsi preferire: muove bene il canadese, prima di costringerlo col cross di dritto all'errore in rete. 24 colpi, la metà in spinta per lo scozzese, condizione necessaria per ottenere i punti in risposta!

4-6 5-5 PERFETTO MURRAY! SERVIZIO E SCHIAFFO A VOLO!

4-6 5-4 0-40 Adesso si che c'è l'ace. Si alza nuovamente la nuvoletta bianca.

4-6 5-4 0-30 Ace esterno di Murray. La tocca leggermente Pospisil con la punta della racchetta, diventa servizio vincente.

4-6 5-4 0-15 Risposta lunga per il canadese, che non trova il campo col rovescio.

4-6 5-4 Molto bene al servizio Pospisil, che tiene al servizio abbastanza agevolmente.

4-6 4-4 40-15 Buona voleè di tocco per Pospisil, ma Murray recupera bene a rete forzando l'errore dell'avversario.

4-6 4-4 40-0 Servizio vincente del canadese.

4-6 4-4 30-0 Come gioca Pospisil! Servizio, attacco profondo e voleè vincente. Da manuale!

4-6 4-4 15-0 Servizio e rovescio in controtempo che spazzola la riga la terale di Pospisil.

4-6 4-4 Tiene il game Murray. Fondamentale questo game di approccio dopo la pausa.

4-6 4-3 15-40 Grande palla corta di Pospisil, Murray recupera bene, con il canadese che mette lungo il lob.

4-6 4-3 15-30 Largo il cross di dritto del canadese.

4-6 4-3 15-15 Brutto errore di Murray, lungo col dritto sull'ottimo recupero di Pospisil.

4-6 4-3 0-15 Buona prima di Murray.

4-6 4-3 Dopo trentacinque minuti di gioco si riparte.

16.30 Sono tornati in campo Murray e Pospisil, a breve l'inizio della gara.

16.10 Si provvederà a chiudere il tetto sul Campo Centrale! La pioggia è prevista per la prossima ora, quindi si ripartirà con la copertura chiusa.

Ancora un'altra sosta, dunque, per la pioggia, che interrompe nuovamente la gara. La prima aveva fatto meglio a Pospisil, entrato in partita meglio rispetto al brusco inizio, mentre ora sembrava Murray a necessitare di un break, con il canadese che sembrava maggiormente in partita.

RI-PIOVE! ANCORA FERMATA LA PARTITA! ESCONO DAL CAMPO I GIOCATORI! ALTRA PAUSA!

Nubi minacciose su Wimbledon, mentre sul campo numero uno, dopo il break iniziale, Federer ha perso il servizio: 5-5, secondo set.

4-6 4-3 Servizio a buttare lo scozzese fuori dal campo e drop shot cortissimo. Molto bene il canadese, fatta eccezione per il doppio fallo.

4-6 3-3 40-30 Regalo, gratuito, di Murray. Che sbaglia col dritto in corridoio.

4-6 3-3 PAURA SULLA SECONDA! IL NASTRO DEVIA LA SFERA CHE RESTA IN CAMPO!

4-6 3-3 30-30 Doppio fallo di Pospisil, primo del match. Brutto errore che apre le porte a Murray.

4-6 3-3 30-15 Bel lob stavolta di Murray, che ottiene il punto.

4-6 3-3 30-0 Ace del canadese, quarto del match.

4-6 3-3 15-0 Lungo il rovescio di Murray dal centro del campo.

4-6 3-3 Larga la risposta di Pospisil sulla seconda di servizio dello scozzese. Un'ora di partita!

4-6 3-2 30-40 Servizio, dritto e smash saltando all'indietro. Non era facile.

4-6 3-2 30-30 Ancora col dritto buca Murray, che rimedia all'errore precedente.

4-6 3-2 30-15 Servizio e dritto di Andy sulla seconda al corpo, ma a campo aperto Murray sbaglia lungo.

4-6 3-2 15-15 Risposta sulla riga e dritto in lungoriga all'incrocio. Grandissimo punto di Vasek che continua a forzare Murray a prendere dei rischi, con lo scozzese che sembra un pò remissivo in questa fase.

4-6 3-2 0-15 Largo il lungoriga di rovescio del canadese, mandato fuori dal campo dal cross di Murray.

4-6 3-2 Prima esterna e dritto in contropiede. E' in partita il canadese, che sta mettendo comunque sotto pressione Murray.

4-6 2-2 40-30 Grande passante di Murray, con il canadese che però a rete fa meglio dello scozzese e chiude con la voleè in allungo.

4-6 2-2 30-30 Si salva con la prima sulla riga Pospisil.

4-6 2-2 15-30 Servizio e dritto per il canadese, che ottiene il punto nonostante la deviazione del nastro.

4-6 2-2 0-30 Due errori di Pospisil e piccolo passaggio a vuoto del canadese. Forza Murray in risposta.

4-6 2-2 Impatta Murray, che tiene abbastanza agevolmente con il servizio.

4-6 2-1 15-40 Servizio vincente per lo scozzese.

4-6 2-1 15-30 Scambio lungo che premia Murray, con il canadese che va in debito d'ossigeno e spara fuori.

4-6 2-1 15-15 Tiene lo scambio Pospisil da fondo campo, poi prova l'attacco lungoriga, che finisce largo di un soffio.

4-6 2-1 15-0 Murray spara in corridoio col dritto, poi chiede il falco che non lo grazia.

4-6 2-1 Chiude Pospisil il turno di servizio che nel primo set gli è stato galeotto.

4-6 1-1 40-15 Sale di ritmo il canadese, prima con la prima di servizio, poi con l'attacco col dritto e la chiusura con la voleè.

4-6 1-1 15-15 Gioca benissimo Pospisil, che attacca col dritto e chiude con la voleè di dritto molto bella.

4-6 1-1 0-15 Spinge Murray con i colpi da fondo campo, lento nel muoversi il canadese, che mette in rete.

4-6 1-1 Leggermente largo il passante di rovescio di Pospisil, che chiama a rete Murray e ci prova, sbagliando di poco.

4-6 1-0 30-40 Gran punto di Pospisil, in risposta, che piazza il vincente nell'angolo.

4-6 1-0 15-40 Profondissimo col rovescio lo scozzese, che forza l'errore del canadese.

4-6 1-0 15-30 Buon punto di Murray, che chiude in uscita dal servizio col dritto.

4-6 1-0 15-15 Molto aggressivo Pospisil che attacca sulla seconda di Murray e chiude con la voleè prima, poi con la chiusura a rete sul recupero di Murray.

4-6 1-0 0-15 Lungo il back in recupero del canadese, che esce male dalla risposta e si fa cogliere impreparato.

4-6 1-0 Ace di Pospisil, il secondo del match a chiudere il primo game.

4-6 0-0 40-0 In rete la risposta dello scozzese.

4-6 0-0 30-0 Bellissima voleè! Splendida di tocco di rovescio dopo la prima esterna in kick.

4-6 0-0 15-0 Servizio, dritto lungoriga e grande smash. Ben fatto.

Pospisil al servizio, primo gioco del secondo set.

4-6 IN RETE IL DRITTO DI POSPISIL, CHE CERCA IL VINCENTE MA SBAGLIA! BELLA PARTITA, MOLTO EQUILIBRATA SOPRATTUTTO DOPO LA RIPRESA!!!

4-5 40-Ad Grande prima esterna di Murray, bella risposta lungoriga di Pospisil che termina però di poco in corridoio.

4-5 40-40 Game che va ai vantaggi per la prima volta nel match. Sbaglia Murray col dritto, sprecando le prime due palle set.

4-5 30-40 CHE VOLEE DI POSPISIL! RISPOSTA FANTASTICA E VOLEE ANCORA MIGLIORE!

4-5 15-40 PUNTO CLAMOROSO! CLAMOROSO! Pospisil attacca perfettamente sul rovescio di Murray, che compie un'impresa nel recuperare col lob non solo la prima volta sulla voleè, ma anche sullo smash a volo del canadese, che cerca di rispondere col contro-lob, ma Murray ottiene il punto.

4-5 15-30 Bravo Pospisil, che attacca sul rovescio dopo un'ottima risposta e chiude a rete con la voleè.

4-5 0-30 Prova l'accelerazione il canadese col rovescio, ma trova solo la rete. Due punti dal set per Murray.

4-5 0-15 Buona prima di Murray, con Pospisil che non trova il campo in risposta.

Nel frattempo, sul campo numero uno, Federer ha vinto 6-3 il primo parziale.

4-5 In rete la risposta del britannico sulla seconda di Pospisil. Andy avrà un turno di servizio per chiudere il primo parziale.

3-5 40-0 Serve and volley. Molto ben fatto, lungo il lob in recupero di Murray.

3-5 30-0 Esce bene dal servizio Pospisil, che si sposta sul dritto spingendo bene, forzando Murray a mettere in rete.

3-5 15-0 Ace da una parte, ace dall'altra. Primo vincente col servizio per il canadese.

3-5 Chiude con l'ace Murray. Pospisil chiede il challenge, ma la palla è ottima all'incrocio delle righe.

3-4 15-40 Altra risposta sprecata dal canadese.

3-4 15-30 Buon recupero di Pospisil nell'occasione, che forza Murray al lob, ma stavolta chiude con lo smash.

3-4 0-30 Entra bene Murray in campo, col vincente di dritto.

3-4 0-15 Brutta risposta di Pospisil, che manda in rete un'agevole seconda di servizio dello scozzese.

3-4 Seconda prima consecutiva in campo e seconda risposta del britannico che non torna in gioco. Si tiene aggrappato al set Pospisil con la prima di servizio.

2-4 40-15 Altra prima esterna. In rete la risposta di rovescio di Murray.

2-4 30-15 Ancora col back Murray forza l'errore di dritto del canadese. La palla rimbalza bassissima, e Pospisil non riesce a rialzarla.

2-4 30-0 Gran dritto lungoriga del canadese, che si sposta sul colpo migliore costringendo Murray al recupero lunghissimo in cross.

2-4 15-0 Liscia lo scozzese sulla seconda di Pospisil, condizionato da un cattivo rimbalzo.

2-4 Ancora prima centrale di Murray, che Pospisil risponde mettendo in rete.

2-3 30-40 Errato questa volta il back di Pospisil, che manda in rete la soluzione col rovescio, dopo una buona risposta lungoriga.

2-3 30-30 Lunga la risposta di dritto del canadese.

2-3 30-15 Cosa ha sbagliato Pospisil, che dopo essersi aperto il campo, avanti 30-0, sbaglia lo smash a rimbalzo mettendo in corridoio. Clamorosa occasione per ottenere tre palle break.

2-3 15-0 Doppio fallo di Murray in apertura. Secondo del match per lo scozzese.

2-3 Con la prima di servizio non risposta Pospisil accorcia le distanze.

1-3 40-30 Pospisil sbaglia lo smash, complice la palla altissima, Murray spara al corpo del canadese, che mette in rete.

1-3 40-15 Servizio e smash a volo. Due palle per il 2-3

1-3 30-15 Stecca di dritto di Pospisil, che sbaglia dopo il back di Murray.

1-3 30-0 Buona prima esterna da destra, ancora lunga la risposta dello scozzese.

1-3 15-0 Spinge bene col dritto Pospisil, fuori il recupero di Murray.

15.03 Pospisil al servizio, quinto gioco, si riparte.

15.00 Si riparte a breve. Tennisti nuovamente in campo.

14.55 Pioggia terminata. Si torna a giocare.

14.50 Al rientro dagli spogliatoi i due tennisti si riscalderanno nuovamente, prima di continuare a giocare. 3-1 il punteggio, con Pospisil che doveva servire. Più complicata, a questo punto, la situazione sul campo numero uno, che non avendo copertura, dovrà attendere la fine della pioggia.

Interrotta la sfida anche sul campo numero uno, dove Federer era avanti 3-0. Probabile che sul Centrale venga chiuso il tetto.

SI FERMA IL GIOCO! PIOVE SU WIMBLEDON! NEGLI ULTIMI MINUTI SI ERANO FATTE PIU' INSISTENTI LE NUBI, CHE SI SONO TRASFORMATE IN GOCCE POCO FA! PARTITE INTERROTTE!

1-3 Risolve con la prima centrale da sinistra lo scozzese, che conferma il vantaggio.

1-2 30-40 Con la prima Murray si guadagna due palle per confermare il break, prima di sbagliare col dritto dopo essersi aperto il campo e commettere un banale doppio fallo.

1-2 0-30 In rete il dritto di Pospisil, che non riesce ad entrare nel servizio dell'avversario.

1-2 C'è il break! Altra risposta tra le gambe di Pospisil dello scozzese, che non alza la voleè in prossimita della rete, con la pallina che si spegne nella stessa.

1-1 30-40 GRAN SCAMBIO! Perfetta risposta di Murray, che poi chiama a rete Pospisil. Buon recupero del canadese, ma lo scozzese è pronto nelrincorrere la sfera e coprire a rete procurandosi la palla break.

1-1 30-30 Sbaglia la voleè Pospisil, con il britannico che non ne approfitta mandando il rete il passante.

1-1 15-30 Che accelerazione di Murray col cross di dritto, gran vincente dello scozzese.

1-1 15-15 Servizio esterno e bella voleè di Pospisil, che Murray recupera, ma il canadese fa buona copertura in prossimità del net.

1-1 0-15 Parte bene Murray, che ottiene il punto sul servizio di Pospisil attaccando dopo il back troppo corto del canadese, coprendo bene a rete.

1-1 Tutto facile anche per Murray in apertura. Altro dritto lungo del canadese.

1-0 0-40 Ci prova in risposta Pospisil sulla prima esterna da destra di Murray, palla lunga.

1-0 0-30 Servizio esterno e dritto vincente per lo scozzese.

1-0 0-15 Parte bene anche Murray al servizio. Buona prima.

1-0 Primo scambio lunghissimo, quasi venti colpi, con Pospisil che prende iniziativa col dritto ed ottiene il punto colpendo la riga laterale.

40-0 Terza prima su tre, stavolta esterna da destra. Lunga la risposta di Murray.

30-0 Ancora con la prima di servizio Pospisil si apre il campo per la voleè a rete.

15-0 Servizio centrale e dritto vincente. Parte bene il canadese.

Primo set, servizio Pospisil, si parte!

L'arbitro Maria annuncia l'ultimo minuto di riscaldamento. Tutto pronto per l'inizio del match.

Volti conosciuti nel palchetto del Centrale di Wimbledon (David Beckham è solito tornare a Wimbledon per gli ultimi giorni del torneo), mentre Murray e Pospisil sono in campo con Pascal Marià per il sorteggio di rito. Servirà Pospisil nel primo game dell'incontro, Andy risponderà.

14.00 Tennisti pronti ad entrare in campo sul Centrale ed iniziare il breve riscaldamento che ci porterà all'inizio della gara. Tutto pronto, con il pubblico che prende posto sugli spalti.

13.50 Eliminato invece al primo turno il canadese Vasek Pospisil, che venne sconfitto da Robin Haase con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-5, 6-3.

13.45 Dopo il successo di due anni fa, lo scorso anno per Andy Murray fu galeotto il quarto di finale contro Grigor Dimitrov, sempre sul Centre Court. Ecco il risultato di quella sfida: 6-1, 7-6 (4), 6-2.

13.35 Condizioni climatiche che sembrano in netto miglioramento rispetto alla mattinata, dove il riscaldamento di Murray sui campi di allenamento è stato accompagnato dalle nubi sulla testa dello scozzese. In questo momento splende il sole sul centrale, con la paura di pioggia che sembrerebbe del tutto scongiurata.

13.05 Iniziamo con il quadro dei precedenti tra i due protagonisti. Ecco le statistiche del match.

13.00 Buonpomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta live ed di Wimbledon 2015. E' tempo di quarti di finale maschili e dopo le quattro partite del tabellone femminile di ieri, si gioca sul Campo Centrale e sul campo numero uno. Il primo match previsto sul Centre Court è quello tra Vasek Pospisil e Andy Murray, che seguiremo in diretta. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di una buona giornata in nostra compagnia.

Si entra nel vivo del torneo. I dieci giorni che abbiamo alle spalle sono serviti per scrollare alcune tossine ai favoriti e qualche colpo dei Campioni (Federer e Djokovic su tutti). Mancano all'appello dei quarti di finale la metà delle prime otto teste di serie, anche se ci sono tutti i primi quattro. Degli altri top 8, Nishikori si è ritirato, Ferrer non ha giocato, Raonic era debilitante e Berdych è il solito ceco che è rimasto imbrigliato dai vincenti di Gilles Simon.

Il primo match del centrale vede di fronte il miracolato Pospisil al beniamino locale Andy Murray. Il canadese è sopravvissuto ai primi quattro turni perdendo ben sette set, iniziando dalla prima gara contro Millot, per chiudere alla rimonta clamorosa contro Troicki di cui parleremo. Diverso il discorso per lo scozzese, che non ha quasi mai rischiato la sconfitta, fatta eccezione per un'oretta di gioco contro Seppi che farà molto discutere.

Per quanto visto fin qui, Murray appare il più in palla assieme a Roger Federer, nonostante i set lasciati per strada a Seppi e a Karlovic che possono anche capitare. Murray sembra avere una consapevolezza nuova, anche rispetto al trofeo conquistato due anni fa, e considerando anche il non facilissimo tabellone che ha fronteggiato, sembra uno dei candidati alla vittoria finale.

Come detto, Pospisil ha già ricevuto tutto quello che aveva da chiedere al torneo. Se la vittoria iniziale contro il francese Millot era scritta, ben differenti sono stati gli altri tre turni: il solito istrionico Fognini gli ha consegnato la vittoria, prima che le maratone contro Ward e Troicki lo vedessero uscire trionfatore, anche un pò a sorpresa.

Nel raggiungere il primo quarto di finale di un torneo Grande Slam, il canadese Pospisil ha dovuto superare tre battaglie durissime: contro Millot e Ward si è ritrovato sotto per 2 set a 1, vincendo soprattutto contro il francese il quarto parziale solo al tie-break, giocando 3 ore e 47 minuti. 3 ore e dieci invece per battere il britannico, mentre la maratona in rimonta contro il serbo Troicki ha del clamoroso: sotto 6-4 7-6, la sfida sembrava andata in archivio, ed invece... 6-4, 6-3, 6-3 in poco meno di tre ore e quarti di finale!

06.07.15 Pospisil V. (Can) Troicki V. (Srb) 3 : 2

04.07.15 Ward J. (Gbr) Pospisil V. (Can) 2 : 3

02.07.15 Pospisil V. (Can) Fognini F. (Ita) 3 : 1

30.06.15 Pospisil V. (Can) Millot V. (Fra) 3 : 2

Tutto tranquillo per il britannico, che ha superato Kukushkin ed Haase abbastanza agevolmente in tre set. Contro Seppi, dopo il doppio 6-2 dei primi due parziali, Murray è crollato, complice anche un mezzo infortunio alla spalla: 6-1 per l'altoatesino, che ha visto lo scozzese chiamare il medical time out per spezzare l'abbrivio dell'azzurro, prima di vincere il quarto parziale con lo stesso punteggio. Un episodio che ha fatto molto discutere sulla sportività di Andy, che ha vinto poi abbastanza agevolmente contro Ivo Karlovic.

06.07.15 Karlovic I. (Cro) Murray A. (Gbr) 1 : 3

04.07.15 Seppi A. (Ita) Murray A. (Gbr) 1 : 3

02.07.15 Haase R. (Ned) Murray A. (Gbr) 0 : 3

30.06.15 Kukushkin M. (Kaz) Murray A. (Gbr) 0 : 3

Tre i precedenti tra i due tennisti, tutti a favore di Andy Murray, che non ha lasciato al canadese nemmeno l'ombra di un set. Tre partite, giocate tutte nell'arco di un anno: da ottobre dello scorso anno, a Vienna, a Marzo della stagione in corso, ad Indian Wells, passando per Rotterdam. Come analizzerà Murray in conferenza stampa, una gara si è giocata sul cemento, due indoor, quindi la gara di oggi sarà, o potrebbe essere, molto differente dalle precedenti.

14.03.15 IND Murray A. (Gbr) Pospisil V. (Can) 2 : 0

12.02.15 ROT Murray A. (Gbr) Pospisil V. (Can) 2 : 0

16.10.14 VIE Pospisil V. (Can) Murray A. (Gbr) 0 : 2

Questa la sfida di Vienna

Ed ora quella disputata a Rotterdam a Febbraio

Andy Murray ha superato Ivo Karlovic lunedì, ed al termine della gara ha parlato così ai microfoni della stampa: "Servizio arma tattica? Sì, credo che contro di lui su questa superficie sì. Gli piace prendersi delle opportunità sulla seconda di servizio. Per alcuni quando fai un servizio in kick la palla arriva fin qua sù, per lui è più giù. Lui ci gira attorno e colpisce di dritto e lo fa bene, è grande e quando impatta bene esce un gran tiro. Io ho provato a usare un po’ di varietà per non farlo stare a suo agio. Se sono soddisfatto del servizio? Sì, ho messo un sacco di prime, non ho servito forte come al solito, ho preferito tenere la percentuale alta. Durante gli scambi mi sentivo a mio agio. Ma contro di lui è un match tattico e duro, è stressante giocarci contro. Il pallonetto? Beh, ci sono molte ragioni per il quale è una buona soluzione contro i giocatori che vengono a rete. Se lo usi da subito, poi loro non possono avvicinarsi troppo alla rete quando avanzano. È buono usarlo non solo contro di lui, ma contro tutti, perché impedisce loro di avvicinarsi alla rete".

Si passa all'analisi della sfida contro Pospisil, affrontato 3 volte negli ultimi 10 mesi: "Cosa cambierà? È una superficie diversa, le tre volte erano sul cemento e credo un paio fossero indoor. Non ci avevo mai giocato sull’erba, ha vinto il doppio qui e gioca bene su questa superficie". Pospisil sta giocando il doppio con il fratello di Andy, questo il parere dello scozzese: "Non lo porterò a cena. Di solito non lo faccio perché il doppio e il singolo sono cose diverse. Ci ho giocato abbastanza negli ultimi mesi per conoscere il suo gioco".

Infine sul futuro e sull'infortunio: "Su cosa devo lavorare? È difficile giudicare questo contro Ivo, perché è un match completamente diverso rispetto a quelli che giochi nel tour. Credo di aver giocato buoni passanti, di esser rimasto concentrato durante tutto il match. Come sta la spalla? Sì, mi sento meglio, mi sarebbe piaciuto servire un po’ più forte oggi. Oggi ho giocato tre ore e mi sento meglio di com’ero tre giorni fa, il che è positivo. L'autocontrollo in campo merito di Amelie? No, credo che molto venga dall’esperienza, dal lavoro e dal capire cos’è che non va, ovviamente non sono perfetto e potrei migliorare. Gli Australian Open di quest’anno sono un esempio di dove avrei potuto far meglio. Ma ora ho solo una prospettiva migliore sulla vita rispetto a quando avevo 21 o 22 anni, questo aiuta".

Infine, un paragone con il torneo vinto due anni fa. "Se sento di giocare meglio? È molto difficile rispondere, credo di star giocando bene, sono nei quarti contro Pospisil ed è una buona opportunità per me, mi sono preparato bene per il torneo. Gli ultimi match al Queen’s sono stati molto positivi per me e anche il tennis giocato in questa settimana era buono, non so come rispondere a questa domanda".

Pospisil ha ammesso che non è preoccupato dall'ostico avversario che lo aspetta: "Mi piace giocare contro i pronostici e contro il tifo in generale, che siano pro o contro il mio avversario. Ovviamente è un avversario difficilissimo da affrontare, ha ottenuto grandissimi risultati a Wimbledon. E' uno dei top quattro al mondo, ma credo che servendo bene e giocando bene, al massimo delle mie abilità, potrei giocarmi la partita".