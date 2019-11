Live Djokovic Vs Cilic, risultato quarti di finale Wimbledon 2015 (3-0)

Si chiude così la lunghissima diretta dal Campo Centrale di Wimbledon! Djokovic raggiunge le semifinali, dove giocherà contro il vincente della sfida tra Wawrinka e Gasquet, in atto sul Campo numero Uno. Quinto set in corso. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel un augurio di una piacevole serata.

Fate anche 13 di fila per le vittorie del serbo sul croato! Non c'è partita sul Centrale!

6-4 6-4 6-4 CHIUDE NOLE! SBAGLIA CILIC IN RISPOSTA, MANDANDO LUNGHISSIMO IL ROVESCIO DI APPROCCIO!

6-4 6-4 5-4 40-15 Il passante di CILIC! Annulla il primo il croato.

6-4 6-4 5-4 40-0 Tre match point! Sbaglia Cilic in risposta.

6-4 6-4 5-4 30-0 Che dritto vincente! Angolo strettissimo! Pazzesco.

6-4 6-4 5-4 15-0 Chiama a rete Cilic con il drop shot Nole, che chiude bene a rete col rovescio.

6-4 6-4 5-4 Tiene il game Cilic, che si aggrappa alla gara come può grazie all'errore di Djokovic col dritto, ma adesso dovrà strappare il servizio al serbo per sperare ancora di giocarsi la semifinale.

6-4 6-4 5-3 30-40 Larga stavolta la palla di Djokovic, che ci prova lungoriga ma non trova la misura.

6-4 6-4 5-3 30-30 Prima pesantissima centrale. Non risponde Novak.

6-4 6-4 5-3 30-15 Gran dritto di Cilic in uscita dalla seconda al corpo di servizio.

6-4 6-4 5-3 30-0 Ancora all'incrocio delle righe Nole. Frustrato Cilic che sbaglia sulla profondità del serbo. A due palle dal match Djoko.

6-4 6-4 5-3 15-0 Che risposta! Di rovescio sulla riga del numero uno del circuito!

6-4 6-4 5-3 Tutto tranquillo! Non risponde il croato. Conferma il break Nole.

6-4 6-4 4-3 40-0 Altro attacco perfetto col back. In rete Cilic di rovescio. Tre palle per il 5-3

6-4 6-4 4-3 30-0 Attacca col back Nole profondissimo, e chiude con la voleè in controtempo sempre col rovescio.

6-4 6-4 4-3 15-0 Prima esterna, rovescio e voleè alta di Djokovic.

Sembra tutto pronto per il successo con il triplo 6-4 del serbo. Riuscirà Cilic a strappare il servizio a Nole?

6-4 6-4 4-3 ARRIVA IL BREAK ANCHE NEL TERZO SET!!! RISPONDE PERFETTAMENTE NOLE, CON IL CROATO CHE MANDA LUNGO IL DRITTO.

6-4 6-4 3-3 40-15 Buona seconda di Cilic, che salva la prima.

6-4 6-4 3-3 40-0 Bella risposta di Djokovic. Male Cilic con la voleè. Tre palle break.

6-4 6-4 3-3 30-0 Altro errore. Momento difficilissimo per il croato. Nole a due palle dal break, che potrebbero significare anche set e match.

6-4 6-4 3-3 15-0 Lungo in uscita dal servizio, il rovescio di Cilic. PArte male il nove del mondo.

6-4 6-4 3-3 In rete il dritto di Cilic. Spreca una discreta occasione il croato.

6-4 6-4 2-3 Ad-40 Due le voleè di Djokovic per ottenere il punto. Bravo Cilic a provare il passante, ma copre benissimo Nole.

6-4 6-4 2-3 40-40 GRAN PUNTO DI CILIC! SI VA AI VANTAGGI! GRAN DRITTO ALL'INCROCIO DELLE RIGHE IN DIFESA! SBAGLIA NOLE COL ROVESCIO!

6-4 6-4 2-3 40-30 Buona risposta aggressiva di Cilic, che forza l'errore di Nole col dritto in uscita dal servizio.

6-4 6-4 2-3 40-15 Ancora lungo l'approccio col back del croato.

6-4 6-4 2-3 30-15 Buona prima in campo di Djokovic al servizio. Lunga la risposta di Cilic.

6-4 6-4 2-3 15-15 Lungo il rovescio di Nole. Brutto errore.

6-4 6-4 2-3 15-0 Ace centrale di Nole ad inaugurare il sesto game del terzo set.

6-4 6-4 2-3 Ancora lunga la risposta di Nole, con il serbo che non è aggressivo in risposta stavolta.

6-4 6-4 2-2 15-40 Grande attacco di dritto sul rovescio di Nole, che manda larghissimo.

6-4 6-4 2-2 15-30 In rete la smorzata del croato. Era una buona soluzione con Djokovic molto fuori dal campo.

6-4 6-4 2-2 0-30 Altro errore, stavolta lungo del serbo.

6-4 6-4 2-2 0-15 Servizio esterno risposto in rete da Nole.

6-4 6-4 2-2 Altro game a zero, il terzo di seguito. Chiude col rovescio in controtempo Nole.

6-4 6-4 1-2 40-0 Larghissima la risposta del croato.

6-4 6-4 1-2 30-0 Due errori di Cilic in risposta ed in uscita dalla risposta.

6-4 6-4 1-2 A zero il servizio per il croato. Servizio esterno e rovescio lungoriga.

6-4 6-4 1-1 0-40 Lunga la risposta di Nole. Si gioca molto poco.

6-4 6-4 1-1 0-30 Servizio, dritto e voleè di tocco. Eccellente schema.

6-4 6-4 1-1 0-15 A rete Cilic ottiene il punto dopo un ottimo approccio col rovescio.

6-4 6-4 1-1 Altro errore di dritto del croato. Quattro punti di fila per il numero uno del mondo.

6-4 6-4 0-1 40-15 Non si gioca. Ace di Djoko.

6-4 6-4 0-1 30-15 Stecca Cilic col rovescio, colpendo addirittura col manico.

6-4 6-4 0-1 15-15 Rimedia col servizio e col dritto Djokovic.

6-4 6-4 0-1 0-15 Gran passante di rovescio di Cilic, che si carica e si fa forza con gli incitamenti di Ivanisevic e del suo angolo.

6-4 6-4 0-1 Tiene il servizio non senza patemi d'animo Cilic. Sbaglia Nole col dritto steccando.

6-4 6-4 0-0 30-40 Altro servizio vincente. Esce bene dalla situazione di pericolo il croato.

6-4 6-4 0-0 30-30 Ace per il croato, che si salva per il momento.

6-4 6-4 0-0 30-15 Errore di Cilic in uscita dal servizio.

6-4 6-4 0-0 15-15 Buon rovescio del croato che però non chiude con la smorzata di rovescio, esponendosi al passante di Djokovic a rete.

6-4 6-4 0-0 0-15 Grande punto di Cilic, che si apre il campo con tre dritti di seguito, prima di chiudere sulla riga.

6-4 6-4 RESTA SUL NASTRO IL DRITTO DI CILIC! ANCHE IL SECONDO SET E' PER IL NUMERO UNO DEL MONDO!

6-4 5-4 40-30 Si apre il campo con la seconda ad uscire Djokovic e chiude col dritto sulla riga.

6-4 5-4 30-30 Serve ad uscire ancora Djokovic. Non trova la palla Cilic.

6-4 5-4 15-30 Buon punto per Cilic, che si porta avanti per la prima volta sul servizio del serbo.

6-4 5-4 15-15 Lunga stavolta la risposta.

6-4 5-4 0-15 Parte avanti Cilic! Risposta sulla riga del croato. Sbaglia Nole.

6-4 5-4 C'E' IL BREAK! DOPO UNO SCAMBIO LUNGHISSIMO SBAGLIA COL BACK DI ROVESCIO CILIC! SECONDO BREAK! NOLE SERVIRA' PER IL SECONDO SET!

6-4 4-4 40-15 Salva la prima, con l'ace.

6-4 4-4 40-0 TRE PALLE BREAK! COLPITO ED AFFONDATO DA QUELLA RIGA IL CROATO! SBAGLIA COL DRITTO DOPO CHE AVEVA PRESO IL RITMO DELLO SCAMBIO!

6-4 4-4 30-0 Riga in risposta di Nole, che centra la riga, con l'aiuto del nastro, sul colpo risolutivo del game. Anche fortunato il serbo.

6-4 4-4 15-0 Sbaglia col dritto il croato, con Djokovic che aveva forzato sulla riga con il rovescio.

6-4 4-4 Altra prima al corpo di Djokovic, che chiude il game dopo due errori di fila.

6-4 3-4 40-30 Altro errore del numero uno del mondo, col rovescio in rete.

6-4 3-4 40-15 Buon dritto di Cilic che costringe all'errore Djokovic.

6-4 3-4 40-0 Prima centrale. Lunga la risposta del croato.

6-4 3-4 30-0 Che dritto in cross di Djokovic, che non accusa il back basso di Cilic ed ottiene il punto.

6-4 3-4 15-0 Buona risposta di Cilic, che però non chiude e lascia spazio alla palla corta vincente di Nole.

6-4 3-4 In rete il back di Djokovic che intendeva attaccare il croato. Tiene in questo secondo set Cilic, con il serbo che ancora non ha avuto chance per ottenere il break.

6-4 3-3 15-40 Altro ace, secondo di fila per il croato.

6-4 3-3 15-30 Ace di Cilic.

6-4 3-3 15-15 Attacco centrale di Cilic, che si espone al passante di Djokovic. In rete stavolta la voleè.

6-4 3-3 0-15 Prima di servizio e voleè molto precisa di Cilic.

6-4 3-3 Quarto errore di Cilic. Game che va via troppo facilmente.

6-4 2-3 40-0 In corridoio la riposta del nove del mondo.

6-4 2-3 30-0 Altro errore del croato, che col dritto manda in rete.

6-4 2-3 15-0 Prima centrale non risposta da Cilic.

6-4 2-3 Prima centrale che viene risposta in rete dal serbo.

6-4 2-2 30-40 Buona seconda del croato, con Djokovic che sbaglia clamorosamente col rovescio. Gratuito per Nole.

6-4 2-2 30-30 Altro rovescio in back in rete per Cilic, che non alza la pallina sufficientemente.

6-4 2-2 15-30 Altro attacco di Djokovic a rete, passato però dal croato.

6-4 2-2 15-15 Troppo profondo Djokovic, ma Cilic riesce a passare e forzare all'errore con la voleè di rovescio il numero uno del mondo.

6-4 2-2 15-0 Sulla seconda di Cilic attacca col rovescio Djokovic, forzando l'errore del croato.

6-4 2-2 Prima esterna per il 40-0 non risposta, poi Novak chiude con il servizio ed il dritto, perfezionato dalla voleè a rete. Tiene a zero il servizio il numero uno del seeding.

6-4 1-2 30-0 CHE DRITTO! DI CONTROBALZO SULLA RIGA! SPAVENTOSO!

6-4 1-2 15-0 Servono due passanti a Djokovic, col dritto, per avere la meglio dell'attacco di Cilic.

6-4 1-2 Lascia il passante di Djokovic il croato, con la palla che fa la barba alla linea, terminando di pochissimo lunga.

6-4 1-1 30-40 Gran servizio e rovescio di Cilic, in controtempo.

6-4 1-1 30-30 Gran risposta del numero uno, tra i piedi del croato che alza la voleè tra le grinfie di Nole che passa facilmente.

6-4 1-1 15-30 Grande attacco del croato, che forza Djokovic ad un difficile passante, chiuso con la voleè a rete!

6-4 1-1 15-15 Altro errore col dritto di Cilic, che esce malissimo dal servizio.

6-4 1-1 0-15 Servizio esterno e voleè di rovescio. Molto bella stilisticamente.

6-4 1-1 Così come fatto da Cilic, anche Djokovic chiude con l'ace esterno.

6-4 0-1 40-30 Seconda di servizio profondissima di Novak, che attacca subito ed ottiene il punto col dritto.

6-4 0-1 30-30 Altra gran risposta del croato strettissima, con Nole che tira largo il rovescio.

6-4 0-1 30-15 Gran passante in corsa di rovescio di Cilic!

6-4 0-1 30-0 Grande risposta del croato sulla riga, ma la voleè si ferma ancora sul nastro.

6-4 0-1 15-0 Gran risposta di Cilic, che ci prova con la smorzata, ma si spegne in rete.

6-4 0-1 Ace di Cilic! Centrale! Tiene il servizio ai vantaggi.

6-4 0-0 40-Ad Anche se non mette ancora la prima in campo, Cilic ottiene il vantaggio grazie all'errore di Djokovic, che spinge col dritto, ma va leggermente lungo.

6-4 0-0 40-40 Subito un game ai vantaggi. Forza Novak da fondo campo, con Cilic che dopo due buoni colpi in recupero, sbaglia col dritto.

6-4 0-0 30-40 Sbaglia col rovescio Cilic, uscito lentamente dal servizio.

6-4 0-0 15-40 Attacca Cilic col dritto, mentre Nole in recupero manda in rete.

6-4 0-0 15-30 Servizio e contropiede, stavolta fatto perfettamente dal croato.

6-4 0-0 15-15 Che dritto di Djokovic! Attacca dalla risposta e trova il vincente in cross.

6-4 0-0 0-15 Rovescio e voleè a rete per il croato.

Si riparte subito! Cilic al servizio per confermare i miglioramenti visti nella seconda parte del primo set.

6-4 CHIUDE DJOKOVIC! SBAGLIA ANCORA COL ROVESCIO IL CROATO, MA SUDA NOLE PER VINCERE, IN 35 MINUTI, IL PRIMO SET!

5-4 Ad-40 Prima di servizio esterna per Nole. In rete la risposta.

5-4 40-40 COSA FA CILIC! IN ALLUNGO IN RECUPERO PASSA CON LA CONTRO-SMORZATA! SPETTACOLARE PUNTO DEL CROATO!

5-4 Ad-40 Prova Cilic col vincente dal centro del campo col rovescio, palla lunga.

5-4 40-40 Altro errore. Due stecche consecutive di Nole, primo game ai vantaggi sul servizio del serbo.

5-4 40-30 Sbaglia col rovescio Djokovic, palla lunga di qualche centimetro.

5-4 40-15 Servizio esterno e rovescio lungoriga a spazzolare la riga. Due set point.

5-4 30-15 Altra prima esterna, risposta da Cilic, che però sbaglia il passante dopo che Djokovic aveva giocato il controtempo di dritto: palla in rete.

5-4 15-15 Stavolta è buona la prima, con la risposta di Cilic che termina in rete.

5-4 0-15 Inizia col doppio fallo Djokovic.

Nel frattempo, sul campo numero uno, due doppi falli di Gasquet, regalano l'1-1 nel conto dei set all'elvetico Wawrinka.

5-4 Altro kick ad uscire, non risposto da Djokovic.

5-3 0-40 Serve and volley per il croato. Fatto molto bene col dritto ad uscire.

5-3 0-30 Servizio e voleè di Cilic, il recupero di Nole col lob finisce ampiamente a lato.

5-3 0-15 Ace centrale del croato. Terzo del set.

Prima occasione per chiudere il set, sul servizio però di Cilic.

5-3 Bellissimo vincente, col dritto, ancora in controtempo di Novek Djokovic, che tiene il servizio agevolmente.

4-3 40-15 Manda in rete il back con il rovescio Cilic.

4-3 30-15 Che dritto, in contropiede, di Djokovic.

4-3 15-15 Errore col rovescio per il croato, che aveva iniziato bene con il dritto aprendosi il campo, ma non è riuscito ad attaccare.

4-3 0-15 Buona risposta di Cilic, che forza l'errore di Djokovic.

4-3 Tiene il settimo game il croato con quattro punti di fila! Buoni segnali per il prosieguo del match per il nove del mondo.

4-2 30-40 Che scambio di Cilic, che entra in partita con i colpi da fondo campo muovendo benissimo Nole, chiudendo ancora a rete con la stop-volley di rovescio.

4-2 30-30 Gran dritto di Cilic lungoriga, che si apre il campo col terzo colpo di rovescio, prima di chiudere con la voleè di tocco applaudita da Djokovic.

4-2 30-15 Stavolta l'errore è del serbo, sempre con il rovescio. Cercava il vincente Djokovic col cross.

4-2 30-0 Altro errore di rovescio per Cilic. Chiama il falco che però non gli da ragione.

4-2 15-0 Che risposta di Novak! Perfetto tra i piedi del croato che spara lungo.

4-2 Larghissima la risposta di Cilic sulla seconda molto liftata di Djokovic. Non riesce ad impensierire il serbo sul servizio il croato, che ha molti più problemi del previsto.

3-2 40-15 Altra prima centrale, non si gioca.

3-2 30-15 Centrale la prima del serbo, che il croato non riesce a tenere in campo.

3-2 15-15 Gran passante di Cilic di dritto, con Djokovic che non chiude le voleè e si espone al passante del croato.

3-2 15-0 Servizio, dritto e smash al volo per il numero uno del tabellone.

Tanta fatica per Cilic nel restare in corsa sul suo servizio. Tanti problemi per tenere il punto soprattutto quando non entra la prima.

3-2 Tiene il servizio Cilic, col passante di dritto sull'attacco del serbo.

3-1 30-40 Altra prima del croato. Non risponde Djokovic.

3-1 30-30 Si salva con l'ace centrale.

3-1 30-15 Sbaglia ancora col dritto il nove del mondo, che aveva aperto bene il campo, prima di tirare lungo.

3-1 15-15 In rete il back di Djokovic. Primo errore non forzato.

3-1 15-0 Altro errore di Cilic col rovescio. Male il croato quando non mette la prima di servizio.

3-1 CON L'ACE CHIUE NOVAK! TUTTO PERFETTO!

2-1 40-0 Servizio centrale e dritto vincente.

2-1 30-0 Servizio non ritornato da Cilic. Tutto facile per Novak.

2-1 15-0 Attacca centralmente Djokovic, costringendo Cilic al passante che termina lunghissimo.

2-1 C'E' IL BREAK! SI APRE BENISSIMO IL CAMPO DJOKOVIC COL ROVESCIO, POI COL DRITTO COSTRINGE AL PASSANTE IN CORSA CILIC, COPRENDO BENISSIMO LA RETE E CHIUDENDO CON LA VOLEE'!

1-1 40-30 Servizio e rovescio, ma il croato spara larghissimo. Prima palla break da fronteggiare.

1-1 30-30 Seconda di servizio risposta corta da Djokovic, con Cilic che entra col rovescio.

1-1 30-15 Colpisce la riga in risposta Djokovic, forzando Cilic all'errore col rovescio.

1-1 15-15 Sbaglia il croato col dritto in uscita dal servizio. Poco mobile in questo caso il gigante balcanico.

1-1 0-15 Servizio centrale e dritto in lungoriga per Cilic. Corta la risposta di Djokovic.

1-1 Ancora in rete la risposta di Cilic su una seconda debole di Novak.

0-1 40-15 Attacca Cilic col back di rovescio, ma insacca in rete la voleè sul passante in back basso di Djokovic.

0-1 30-15 In rete stavolta, sempre col rovescio, la risposta del nove del mondo.

0-1 15-15 Che risposta del croato, di rovescio, che coglie di sorpresa Djokovic.

0-1 15-0 Buona prima di Djokovic, non risponde Cilic.

0-1 Tiene il servizio agevolmente Cilic. Nessuno problema, con Nole che non riesce ad entrare in nessuno scambio sul servizio del croato allenato da un certo Goran Ivanisevic, che assiste nell'angolo.

15-40 Servizio in kick esterno e dritto all'incrocio.

15-30 Ace centrale del croato. Primo del match, numero cento del torneo

15-15 Cerca il vincente Cilic con il dritto, palla larga.

0-15 Sbaglia Nole la prima risposta.

18.05 SI PARTE! MARIN CILIC AL SERVIZIO! PRIMO GAME!

18.00 Inizia il riscaldamento! 5 minuti e sarà partita!

17.57 Entrano in campo i protagonisti, a breve sorteggio e l'inizio del palleggio

17.55 Da testare, al termine della chiusura del tetto, la condizione fisica e psicologica di Nole dopo la battaglia contro Anderson. Dall'altra Cilic avrà poco da perdere e tirare al massimo al servizio, senza pressioni di risultato, potrebbe essere un notevole punto a favore del croato.

17.45 Si apre il tetto! La sfida tra Djokovic e Cilic si giocherà all'aperto!

Murray a fine gara: "Ho servito bene per tutta la durata della gara, ho cambiato il modo di rispondere nel corso della gara, cercando di dare sempre comunque il meglio, nonostante le condizioni non mi favorissero. Orgoglioso della semifinale? Spero sempre di giocare il miglior tennis possibile e spero di giocare anche la finale domenica. La pressione la sento, ovvio, ma penso a giocare".

A breve l'ingresso in campo di Novak Djokovic e Marin Cilic sul Centre Court, gara che vi racconteremo punto dopo punto!

17.40 Sesta semifinale per Murray, che venerdì incontrerà ancora sul Centrale di Wimbledon Roger Federer, in una partita che si preannuncia a dir poco fantastica!

17.38 Palla break per Pospisil nel decimo gioco, prima del match fornita da Murray, che la salva col servizio sulla riga. Il game va ai vantaggi, dove Pospisil prima sbaglia gratuitamente, poi ottiene il punto col dritto per la seconda parità. Col dritto in cross il britannico ottiene una nuova palla del match, che stavolta chiude grazie ad un ottimo rovescio con il quale si è aperto il campo, prima di chiudere dalla parte opposta.

17.30 Si salva Pospisil nel settimo game, con il servizio. Dal 15-40, così come nel terzo gioco del terzo set, il canadese ha risolto con la prima il turno alla battuta. Nel nono gioco, invece, non ha salvato la palla break, che ha portato Murray al 5-4 e servizio.

17.25 Mentre inizia il palleggio tra Wawrinka e Gasquet, le parole a caldo di Roger Fererer: Federer: "Le pause per la pioggia sono sempre dure da affrontare, ma sono felice perché le ho controllate al meglio così come la situazione in campo con il mio avversario. Le condizioni sono buone".

17.15 Questo l'omaggio del profilo ufficiale di Wimbledon su Twitter che celebra la decima semifinale a Wimbledon del Re svizzero: 6-3, 7-5, 6-2 a Gilles Simon.

17.10 E' il giorno dei quarti di finale, interrotto più volte dalla pioggia. Nel frattempo, questa la situazione sul Campo Centrale e sul campo numero uno.

Federer - Simon ---> clicca qui

Murray - Pospisil ---> clicca qui

17.00 Buonpomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live e dell'incontro di quarti di finale tra Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo n.1 del mondo ritrova, un anno dopo, il croato, sempre a livello di quarti. Nella giornata odierna, a Wimbledon, sono in programma 4 incontri di singolare a livello maschile, utili a determinare i 4 semifinalisti. Sul Campo Centrale, Andy Murray sfida Vasek Pospisil, a seguire il match che potrete seguire in diretta qui tra Djokovic e Cilic. Sul Campo n.1, apre Roger Federer. Lo svizzero incrocia la racchetta con Gilles Simon. Chiude Wawrinka, opposto a Gasquet. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di una buona giornata in nostra compagnia.

Novak Djokovic è reduce dalla maratona con Kevin Anderson. Un Djokovic a tratti troppo remissivo, spesso in balia dell'aggressività di Anderson, in special modo nei primi due set. Due tie-break di marca sudafricana e partita di rincorsa. Dal terzo set, un altro Djokovic, per atteggiamento. Complice un leggero calo di Anderson, Nole rientra, domina il terzo e strappa un quarto parziale molto teso. Il quinto, in scena ieri, vede la caduta di Anderson all'undicesimo gioco. La macchina si inceppa sul 55, due doppi falli aprono il campo a un Djokovic perfetto, ancora una volta nei quarti in un torneo del Grande Slam.

Per Cilic, a Wimbledon, una continua rincorsa. Dopo l'esordio col nipponico Moriya, la vittoria in cinque set col lituano Berankis. Al terzo turno, l'attesa maratona con Isner, risolta in una due giorni di botte. 12-10 al quinto per il croato. Nell'ultimo appuntamento, affermazione in quattro con Kudla. Non è il miglior Cilic, diversi passaggi a vuoto influenzano il tennis di Marin, ma la fase di crescita è buona e l'erba favorisce le caratteristiche del protetto di Ivanisevic.

Ad ispirare Djokovic i precedenti, lo scontro della scorsa stagione a Wimbledon rientra infatti tra le 12 vittorie in altrettanti confronti di Nole. Cilic deve ancora conquistare la prima W contro Djokovic, questo a testimonianza della capacità del serbo di annullare le principali armi del croato. Cilic vive, soprattutto su superfici rapide della forza del proprio servizio, ma Djokovic è universalmente riconosciuto come il miglior difensore del circuito. Il ribattitore più forte al mondo si pone sulla strada di un bombardiere croato, duello senza esclusione di colpi.

Fatta eccezione per la sfida contro Anderson, più volte ricordata ed analizzata, Djokovic ha espresso un buon gioco, anche se non esaltante, nelle tre sfide contro Kohlschreiber, Nieminen e Tomic. La superiorità del numero uno è netta, evidente, lampante, ma Djoko non ha mostrato quelle stesse certezze che aveva fin qui messo in mostra negli altri sei mesi stagionali.

07.07.15 Djokovic N. (Srb) Anderson K. (Rsa) 3 : 2

03.07.15 Djokovic N. (Srb) Tomic B. (Aus) 3 : 0

01.07.15 Djokovic N. (Srb) Nieminen J. (Fin) 3 : 0

29.06.15 Djokovic N. (Srb) Kohlschreiber P. (Ger) 3 : 0

Il solito Marin Cilic, verrebbe da dire, ottimo al servizio, lunatico e discontinuo nel breve periodo quanto all'interno di un game stesso. Cilic può pescare dal cilindro ottime risposte in fila, come mettere in rete due o tre dritti consecutivi. E' Cilic. Il croato visto contro Berankis è il manifesto della sua carriera, quello contro Isner la cartina di tornasole che gira finalmente dalla parte giusta, forse. La cattiveria con la quale è sceso in campo contro lo statunitense nel giorno dopo la sospensione, ha ricordato, a tratti, la voglia del suo allenatore, che qualche anno prima fece la storia sugli stessi prati verdi. Blasfemia? Solo il Centrale potrà emettere la sentenza finale.

06.07.15 Cilic M. (Cro) Kudla D. (Usa) 3 : 1

04.07.15 Cilic M. (Cro) Isner J. (Usa) 3 : 2

01.07.15 Cilic M. (Cro) Berankis R. (Ltu) 3 : 2

29.06.15 Cilic M. (Cro) Moriya H. (Jpn) 3 : 0

Se il croato dovesse guardare ai precedenti, prima dell'ingresso in campo sul Centre Court gli potrebbe girare vorticosamente la testa: 12-0, impietoso, il conto delle sfide tra serbo e croato, con Cilic che ha sfiorato la vittoria soltanto in due occasioni. L'aspetto positivo potrebbe arrivare, come detto, dalla sfida dello scorso anno proprio sul centrale, dove Cilic strappò, così come Anderson, due volte il set dalle mani di Nole. Inoltre, come spesso accade con le statistiche, prima o poi l'upset deve arrivare...sarà questa l'occasione giusta per Marin?

17.04.15 MON Djokovic N. (Srb) Cilic M. (Cro) 2 : 0

10.11.14 WOR Djokovic N. (Srb) Cilic M. (Cro) 2 : 0

02.07.14 WIM Djokovic N. (Srb) Cilic M. (Cro) 3 : 2

30.05.14 FRE Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 1 : 3

13.03.14 IND Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 1 : 2

17.08.12 CIN Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 0 : 2

11.08.11 MON Djokovic N. (Srb) Cilic M. (Cro) 2 : 0

11.07.10 DAV Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 0 : 3

11.10.09 BEI Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 0 : 2

26.02.09 DUB Djokovic N. (Srb) Cilic M. (Cro) 2 : 0

01.09.08 OPE Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 1 : 3

04.03.08 DUB Cilic M. (Cro) Djokovic N. (Srb) 0 : 2

Uno dei match più difficili della carriera di Nole a Wimbledon. Così è stata definita dalla maggior parte dei critici la sfida tra il numero uno serbo ed il sudafricano. Nole tende a dare credito a queste parole dichiarando così: "E 'stata una partita molto dura, una delle più difficili della mia carriera a Wimbledon". Nole ha sottolineato la partita giocata da Anderson: "Penso che Kevin ha giocato particolarmente bene per tutta la partita. Si tratta di un grande rivale, che gioca bene su tutte le superfici, soprattutto sull'erba perché serve e colpisce molto bene la palla".

Dopo la vittoria contro Kudla, sulla strada del serbo ci sarà Marin Cilic, affrontato già sullo stesso campo lo scorso anno: "Abbiamo già giocato contro nei quarti di finale dello scorso anno. E 'stata una partita dura, e ciononostante lui è migliorato molto ed ha avuto una buona stagione, forse la migliore della sua carriera. Ha giocato molto bene nei tornei del Grand Slam e soprattutto in America, dove ha vinto anche un titolo".