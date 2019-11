Risultato Federer Vs Simon, quarti di finale Wimbledon 2015 (3-0)

Il campo 1 ora ospiterà il match tra un altro svizzero, Stan Wawrinka, e un altro francese, Gilles Simon. Da Francesco Cammuca e dalla redazione tennis di Vavel Italia, un saluto e un buon proseguimento di giornata!

Per lo svizzero è stata quasi una passerella, con un servizio che ha funzionato alla grande per tutto il pomeriggio, tranne che nel passaggio a vuoto che è costato il break nel secondo set. Simon ci ha provato, ma contro un Federer è quasi impossibile competere.

ROGER FEDERE CHIUDE IN BELLEZZA E VINCE IN TRE NETTISSIMI SET CONTRO GILLES SIMON, GUADAGNANDO LA SEMIFINALE NUMERO 36 IN UN TORNEO DEL GRAND SLAM!

6-3 7-5 5-2 40-30 Doppio fallo nel tentare di chiudere con l'ace

6-3 7-5 5-2 40-15 Tocco molto morbido di Federer, match-point in arrivo

6-3 7-5 5-2 30-15 Simon forza ma sbaglia

6-3 7-5 5-2 15-15 Bel passante di Simon

6-3 7-5 5-2 Federer manda di là delle palle senza peso, Simon spazientito sbaglia

6-3 7-5 4-2 30-40 Se ne va la risposta di Roger

6-3 7-5 4-2 15-40 Ancora uno scambio comandato da Federer: due palle-break per lui

6-3 7-5 4-2 15-30 Ottimo scambio dello svizzero, soprattutto la risposta

6-3 7-5 4-2 15-15 Federer tira anche da fuori dal campo

6-3 7-5 4-2 In rete la risposta del francese

6-3 7-5 3-2 40-15 Simon spinge troppo col rovescio

6-3 7-5 3-2 30-15 Ancora un nastro fortunoso per Federer

6-3 7-5 3-2 15-15 Scappa il dritto allo svizzero

6-3 7-5 3-2 15-0 Vincente di Federer

6-3 7-5 3-2 Chiude un ottimo game il numero 12 al mondo

6-3 7-5 3-1 40-15 Servizio vincente del francese

6-3 7-5 3-1 30-15 Se ne va il rovescio di Simon

6-3 7-5 3-1 30-0 Gran difesa di Simon, che costringe all'errore lo svizzero

6-3 7-5 3-1 15-0 Largo l'attacco di Federer

6-3 7-5 3-1 Tiene agevolmente un altro turno di servizio Federer

6-3 7-5 2-1 Ancora un errore di Roger, tiene Simon

6-3 7-5 2-0 40-15 Risposta larga di Federer

6-3 7-5 2-0 30-15 Impreciso Simon

6-3 7-5 2-0 30-0 Errore dello svizzero

6-3 7-5 2-0 Chiude con lo smash lo svizzero

6-3 7-5 1-0 40-30 Federer va con la prima vincente

6-3 7-5 1-0 30-30 Supponente la smorzata di Roger, ci arriva Simon

6-3 7-5 1-0 30-15 Il francese costringe all'errore Federer

6-3 7-5 1-0 30-0 Scappa il dritto di Simon

6-3 7-5 1-0 Roger tira addosso a Simon, che sbaglia una comoda voleè

6-3 7-5 30-40 Affossa in rete il rovescio Federer

6-3 7-5 0-0 15-40 Il nastro aiuta decisamente Federer

6-3 7-5 0-0 15-30 Lungo il lob di Simon

ROGER FEDERER VINCE ANCHE IL SECONDO SET CON IL PUNTEGGIO DI 7-5!

Si torna in campo anche sul Court no.1! Il vento ha spazzato via le nuvole

Ricordiamo che al termine del match tra Murray e Pospisil scenderanno sul Campo Centrale Djokovic e Cilic: questo il link per seguire la nostra diretta

Intanto si gioca sul Centrale, dove è stato chiuso il tetto per consentire a Murray e Pospisil di tornare in campo. Questo il link per seguire la nostra diretta

NUOVA INTERRUZIONE PER PIOGGIA, SIMON SORRIDE MENTRE FEDERER È AMAREGGIATO

6-3 6-5 15-0 Il 'falco' regala l'ace a Federer

6-3 6-5 Dritto lungo di Simon, break Federer!

6-3 5-5 1540 Dritto lungolinea splendido di Federer, al termine di un lungo scambio

6-3 5-5 15-30 Torna a spingere lo svizzero

6-3 5-5 15-15 Nonostante il tocco del nastro, Roger si salva

6-3 5-5 15-0 Passante del francese, con Federer che scivola

6-3 5-5 Gran game di Simon, arriva il contro-break!

6-3 5-4 0-40 Risposta bloccata di Simon che resta in campo

6-3 5-4 0-30 Stavolta è Federer a sbagliare

6-3 5-4 0-15 Spinge con il dritto Simon e prende il punto

6-3 5-4 Largo il cross di dritto di Federer

6-3 5-3 40-30 Il nastro ferma il dritto del francese

6-3 5-3 40-15 Gran dritto di Roger, non ci arriva Simon

6-3 5-3 40-0 Lungo il rovescio dello svizzero

6-3 5-3 30-0 Stecca con la risposta Federer

6-3 5-3 Risposta in rete di Simon

6-3 4-3 40-15 Serve&volley vincente sulla seconda di servizio

6-3 4-3 30-15 Ace di Federer

6-3 4-3 15-15 Simon trova la riga

6-3 4-3 Sbaglia ancora Gilles, è break per Federer!

6-3 3-3 15-40 Roger fa correre Simon e lo costringe all'errore

6-3 3-3 15-30 Federer cerca il lungolinea e sbaglia ancora

6-3 3-3 0-30 Risposta vincente dello svizzero

6-3 3-3 Dritto a sventaglio splendido di Federer

6-3 2-3 40-15 Simon non riesce a rispondere

6-3 2-3 30-15 Si ripete Roger, stavolta ad uscire

6-3 2-3 15-15 Servizio vincente di Federer

6-3 2-3 0-15 Scambio durissimo, bravo Simon

6-3 2-3 Out la risposta di rovescio

6-3 2-2 40-0 Dritto in rete di Federer

6-3 2-2 30-0 Ace del francese

6-3 2-2 15-0 Simon non si fa sorprendere dalla risposta corta

6-3 2-2 Ace di Federer

6-3 1-2 40-15 Dritto in controbalzo fantastico di Roger

6-3 1-2 30-15 Serve&volley di Federer

6-3 1-2 15-15 Gran dritto a sventaglio di Simon

6-3 1-2 Ancora un gran servizio di Gilles

6-3 1-1 40-30 Prima vincente del francese

6-3 1-1 30-30 Doppio fallo di Simon

6-3 1-1 30-0 Grande scambio, poi lo smash di Federer è largo

6-3 1-1 15-0 Nuovo drop-shot, stavolta cortissimo

6-3 1-1 Game perfetto dello svizzero

6-3 0-1 40-0 Ancora una smorzata di Roger, stavolta Simon è troppo lontano

6-3 0-1 30-0 Cerca il serve&volley lo svizzero, basta il servizio

6-3 0-1 15-0 Ottima prima di Federer

6-3 0-1 Tiene il servizio Simon

6-3 0-0 40-15 In rete il dritto dello svizzero

6-3 0-0 30-15 Se ne va il rovescio lungolinea di Federer

CON L'ACE ROGER FEDERER VINCE IL PRIMO SET PER 6-3!

5-3 40-30 Prima aggressiva di Roger, set-point

5-3 30-30 Smorzata scontata di Federer, ci arriva Simon e lo passa

5-3 Risposta fuori misura dello svizzero

5-2 40-15 Lungo il dritto di Federer

5-2 30-15 Servizio vincente

5-2 15-15 Fuori giri con il rovescio il francese

5-2 15-0 Ottimo attacco di Simon

5-2 Servizio vincente di Federer

4-2 40-15 Simon non riesce a chiudere il passante

4-2 30-15 Terzo ace dello svizzero

4-2 15-15 Punto preso da Federer con prepotenza

4-2 0-15 Gran pallonetto di Simon

4-2 Terzo errore di Roger, Simon tiene il servizio

4-1 40-15 Ancora un dritto fuori misura dello svizzero

4-1 30-15 Primo doppio fallo dell'incontro

4-1 30-0 Aggressivo Simon fin dal servizio

4-1 15-0 Roger va lungo con il dritto

4-1 Con un ace Federer torna ad allungare

3-1 Tiene il servizio il francese, non senza affanni

15.04 Si riparte, serve Simon

15.02 Si torna in campo, i giocatori si riscaldano

SCROSCIO DI PIOGGIA SU WIMBLEDON, GIOCO SOSPESO

3-0 C'è anche la smorzata nel menu di Federer

2-0 40-0 Lunga la risposta di Simon

2-0 30-0 Contropiede vincente

2-0 15-0 Un-due micidiale dello svizzero

2-0 Federer passa ancora Simon, arriva il break

1-0 Stavolta il nastro parla svizzero: palla break

1-0 Errore non forzato anche per Simon, game lunghissimo

1-0 In rete il back di rovescio di Roger

1-0 Il nastro beffa Federer

1-0 Ancora una discesa a rete del numero 2 al mondo

1-0 Gran passante dello svizzero

1-0 Risposta in rete di Federer

1-0 40-40 Roger guida lo scambio, Simon costretto all'errore

1-0 40-30 Fuori giri con la risposta Federer

1-0 30-30 Discesa a rete regale dello svizzero

1-0 30-15 Molto profondo il francese

1-0 15-15 Schema perfetto ma mal eseguito di Roger

1-0 0-15 Fatica con la seconda Simon

1-0 Ottima reazione di Federer

0-0 40-30 Ancora un servizio vincente

0-0 30-30 Primo ace della partita

0-0 15-30 Voleè e smash dello svizzero

0-0 0-30 Gran passante del francese

0-0 0-15 Ottima traiettoria di Simon

14.11 SI PARTE!

14.01 Entrano in campo Federer e Simon

13.45 Ricordiamo che ci vincerà questo incontro affronterà il vincente del quarto di finale tra Pospisil e Murray

13.15 In campo anche i doppi e i giovani, in attesa dei campioni

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale live del match tra Roger Federer e Gilles Simon, valido per i quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. L'incontro aprirà il programma del Campo 1, seguito dalla sfida tra Richard Gasquet e Stanislas Wawrinka. Da Francesco Cammuca e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di una buona giornata in nostra compagnia.

Questo il programma odierno sui due campi principali: nella stessa giornata, quella dedicata ai quarti di finale del tabellone maschile, si giocherà sul Campo Centrale il match tra Andy Murray e Vasek Pospisil, seguito da quello tra Novak Djokovic e Marin Cilic. Al termine invece della sfida di Federer, Stan Wawrinka affronterà

Roger Federer proverà a conquistare la sua decima semifinale a Wimbledon: la prima risale al 2003, quando vinse il suo primo titolo dei Championships, mentre l'ultima è stata ottenuta un anno fa, quando Roger arrivò in finale e perse contro Novak Djokovic. Limitando la statistica ai quarti di finale giocati a Wimbledon, per Federer questo è il numero 11, visto che il campione di Basilea ci arrivò anche nel 2001, anno in cui sconfisse Pete Sampras, segnando il passaggio di testimone nella storia di questo sport.

Per Gilles Simon, invece, questo è il secondo quarto di finale in carriera in un torneo dello Slam, dopo quello disputato agli Australian Open nel lontano 2009. E questa situazione di netto sfavorito potrebbe consentire al transalpino, numero 12 del seeding, di giocare a braccio più sciolto e provare a mettere in difficoltà il ben più quotato avversario.

Il cammino di Roger Federer è stato finora regolare. Lo svizzero è l'unico giocatore a non aver ancora ceduto il proprio turno di servizio, pur avendo perso un set, il terzo nella sfida di terzo turno contro l'australiano Sam Groth. Impressionante è stata la prova di forza contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, sconfitto in poco più di un'ora.

06.07.15 Bautista R. (Esp) Federer R. (Sui) 0 : 3

04.07.15 Groth S. (Aus) Federer R. (Sui) 1 : 3

02.07.15 Querrey S. (Usa) Federer R. (Sui) 0 : 3

30.06.15 Dzumhur D. (Bih) Federer R. (Sui) 0 : 3

Gilles Simon ha disputato fin qui un eccellente Wimbledon, a partire dalla vittoria all'esordio contro Nico Almagro. Un set ceduto contro lo sloveno Blaz Kavcic, poi una pirotecnica sfida tutta transalpina contro Gael Monfils e infine una prova quasi perfetta contro Tomas Berdych, spazzato via concedendo appena sette games in tutto l'incontro.

06.07.15 Berdych T. (Cze) Simon G. (Fra) 0 : 3

04.07.15 Monfils G. (Fra) Simon G. (Fra) 2 : 3

02.07.15 Kavcic B. (Slo) Simon G. (Fra) 1 : 3

30.06.15 Almagro N. (Esp) Simon G. (Fra) 0 : 3

Dopo aver schiacchiato Bautista Agut, e più in generale dopo un torneo giocato in maniera ottima, Roger Federer non ha nascosto le proprie ambizioni per questa edizione di Wimbledon, che in caso di vittoria potrebbe renderlo il giocatore più vincente di sempre sull'erba londinese, con otto successi contro i sette ottenuti da Pete Sampras: “Con questo torneo ho davvero una grande opportunità - ha dichiarato il campione svizzero - . Prima dovevo eguagliare Pete, adesso posso superarlo, è una-5 1 cosa enorme. Vincere qui, è un’emozione fantastica che adorerei rivivere”.

Sono sette le sfide disputate da Roger Federer e Gilles Simon in carriera. Cinque di queste le ha portate a casa il numero 2 al mondo, tra cui le due disputate in eventi del Grand Slam: al secondo turno degli Australian Open 2011, quando Roger ricorse al quinto set per vincere, e agli ottavi del Roland Garros 2013, con l'epilogo giunto sempre in cinque set. Il transalpino è stato una vera e propria nemesi per Federer nel 2008, quando sono arrivati i suoi due successi contro lo svizzero, a Montreal e alla Masters Cup di Shanghai, sempre in tre set.

12.10.14 SHA Federer R. (Sui) Simon G. (Fra) 2 : 0

02.06.13 FRE Simon G. (Fra) Federer R. (Sui) 2 : 3

16.05.13 ROM Simon G. (Fra) Federer R. (Sui) 0 : 2

31.03.11 MIA Federer R. (Sui) Simon G. (Fra) -

19.01.11 AUS Simon G. (Fra) Federer R. (Sui) 2 : 3

10.11.08 WOR Federer R. (Sui) Simon G. (Fra) 1 : 2

24.07.08 TOR Federer R. (Sui) Simon G. (Fra) 1 : 2