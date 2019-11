Live Muguruza - Radwanska, risultato semifinale Wimbledon 2015 (2-1)

Ricordandovi il punteggio con il quale Garbine Muguruza ha conquistato la finale di Wimbledon 2015, 6-2, 3-6, 6-3, battendo Agnieszka Radwanska, Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel vi danno appuntamento alla seconda semifinale dove si affronteranno, a breve, Serena Williams e Maria Sharapova, che potete seguire cliccando qui.

Muguruza a fine gara: "Non ho parole. Ho lavorato tutta la vita per questa finale. Non ci credo. Stavo giocando benissimo nel primo set, ho cercato di ottenere il massimo, poi il match è diventata durissima, mi sono innervosita tanto. Il penultimo punto ho sperato che la palla avesse toccato la riga, sono felice di aver raggiunto la finale, è un sogno".

6-2 3-6 6-3 CHIUDE GARBINE! A 22 ANNI LA SPAGNOLA E' IN FINALE DI WIMBLEDON! CADE A TERRA! NON CI CREDE! L'IBERICA CONQUISTA, ABBASTANZA MERITATAMENTE, L'ULTIMO ATTO DEL TORNEO LONDINESE! SERVIZIO E DRITTO VINCENTE L'ULTIMO PUNTO PER CHIUDERE LA PARTITA!

6-2 3-6 5-3 Ad-40 ASSURDO! Radwanska ferma il gioco per chiamare il falco suggerito dal coach! La palla pizzica la riga ed è match point!

6-2 3-6 5-3 40-40 Si ferma sul nastro la risposta di Radwanska!

6-2 3-6 5-3 40-Ad DOPPIO FALLO! SI AVVERTE LA TENSIONE SUL SERVIZIO DELLA SPAGNOLA! ALTRA PALLA BREAK RADWANSKA!

6-2 3-6 5-3 40-40 Servizio e schiaffo al volo in diagonale! Parità!

6-2 3-6 5-3 30-40 CHE RISPOSTA! QUASI IN BACK, HA TROVATO UN ANGOLO IMPRESSIONANTE LA POLACCA!!!! PALLA BREAK!

6-2 3-6 5-3 30-30 Errore della spagnola.

6-2 3-6 5-3 30-15 Sfonda la resistenza della polacca Muguruza, largo il recupero di rovescio di Aga.

6-2 3-6 5-3 15-15 Servizio e rovescio in diagonale per l'iberica. Lungo il recupero di Radwanska.

6-2 3-6 5-3 0-15 Tira lunghissimo il rovescio Garbine. Attenzione al braccetto, arrivato già a metà secondo set per la spagnola.

6-2 3-6 5-3 Altra prima, altro errore in risposta della iberica. 5-3 e Muguruza che servirà per il match e per la finale di Wimbledon.

6-2 3-6 5-2 40-Ad Prima esterna di Radwanska, lunga ancora la risposta.

6-2 3-6 5-2 40-40 Ancora errore della polacca, che mette in rete dal centro del campo.

6-2 3-6 5-2 40-Ad Gran prima centrale della Radwanska.

6-2 3-6 5-2 40-40 Errore di dritto di Aga! Parità, si va ai vantaggi. Muguruza a due punti dal match.

6-2 3-6 5-2 30-40 E annulla anche la seconda. Gran cross di rovescio sulla riga.

6-2 3-6 5-2 15-40 Risposta di dritto e cross vincente per l'iberica, che annulla la prima palla del 5-3

6-2 3-6 5-2 0-40 Palla corta di Aga, recupero di Garbine, e polacca che piazza il lob all'incrocio delle righe. Pazzesco!

6-2 3-6 5-2 0-30 Ancora errore col passante della Muguruza, che insacca in rete dal centro del campo.

6-2 3-6 5-2 0-15 Spinge col rovescio la spagnola sulla seconda della Radwanska, ma trova la rete.

6-2 3-6 5-2 Servizio esterno, cross di rovescio e smash a volo! Mantiene il break Garbine, che è a 22 anni, ad un game dalla finale di Wimbledon.

6-2 3-6 4-2 40-30 Buon punto di Aga! Spinge in risposta, poi col dritto in cross e chiude col il lungoriga.

6-2 3-6 4-2 40-15 S'è ripresa l'iberica. Rovescio lungoriga ad aprire il campo, poi il dritto finale.

6-2 3-6 4-2 30-15 Che errore della spagnola! Serve benissimo ma sbaglia la direzione del dritto, favorendo il recupero della polacca, che ottiene il punto.

6-2 3-6 4-2 30-0 Altra prima centrale che la Radwanska risponde lunghissima!

6-2 3-6 4-2 15-0 Prima esterna e dritto vincente lungoriga. Torna sugli schemi iniziali la spagnola.

6-2 3-6 4-2 C'E' IL BREAK! PUNTO FANTASTICO! MUGURUZA GUADAGNA CAMPO, SBAGLIA LO SMASH, MA CONQUISTA IL PUNTO DOPO UN LOB CHE TERMINA SULLA RIGA!

6-2 3-6 3-2 40-15 Torna in pressione la spagnola, che centra l'angolo con due rovesci prima di chiudere a rete con lo schiaffo a volo.

6-2 3-6 3-2 30-15 Rovescio vincente di Muguruza in risposta! Niente da fare sulla seconda di Aga.

6-2 3-6 3-2 15-15 Sulla riga il dritto della Radwanska, leggermente lungo quello della Muguruza.

6-2 3-6 3-2 15-0 Torna avanti sul servizio della polacca la spagnola, che aggredisce in cross forzando l'errore di Aga.

6-2 3-6 3-2 Vincente il rovescio di Muguruza che pizzica la riga di fondo campo ed ottiene il game.

6-2 3-6 2-2 Ad-40 Bella voleè alta di Muguruza, che si guadagna la terza palla del vantaggio.

6-2 3-6 2-2 40-40 Sbaglia ancora l'iberica, in recupero col rovescio.

6-2 3-6 2-2 Ad-40 Ace centrale, il sesto del match.

6-2 3-6 2-2 40-40 Altro gran punto della Radwanska, che muove la spagnola prima col dritto a sventaglio, poi col back dalla parte opposta, chiudendo infine col dritto.

6-2 3-6 2-2 40-30 Grande prima centrale per Garbine. Una palla del nuovo vantaggio.

6-2 3-6 2-2 30-30 Grande scambio! Muguruza trova il nastro col rovescio a volo, Aga recupera come può, ma si espone al passante della spagnola.

6-2 3-6 2-2 15-30 Difesa pazzesca, incredibile, della Radwanska, che costringe a due vincenti in più la spagnola, che sbaglia sul lob della polacca indietreggiando.

6-2 3-6 2-2 15-15 Servizio e rovescio, vincente, all'incrocio delle righe.

6-2 3-6 2-2 0-15 Doppio fallo Muguruza nel primo punto del quinto game.

6-2 3-6 2-2 Grande punto della Radwanska! Buona risposta corta della Muguruza, ma il recupero di Aga sulla riga col back di tocco è bellissimo.

6-2 3-6 2-1 0-40 Assurdo! Altro errore della Muguruza a campo apertissimo.

6-2 3-6 2-1 0-30 Trova l'angolo la polacca con il back di rovescio, che forza all'errore la spagnola.

6-2 3-6 2-1 0-15 Si apre bene il campo col rovescio lungoriga la spagnola, ma il recupero della polacca la fa vacillare e sbaglia mettendo largo il cross.

6-2 3-6 2-1 Tiene il servizio l'iberica! In rete la risposta di Radwanska.

6-2 3-6 1-1 40-30 Grande seconda di Muguruza sulla riga, poi chiude col rovescio in cross.

6-2 3-6 1-1 30-30 Si apre benissimo il campo la spagnola col rovescio, prima in cross poi lungoriga, ma poi sbaglia col dritto.

6-2 3-6 1-1 30-15 Servizio, dritto e smash in campo. Fatto non benissimo, ma vale il punto.

6-2 3-6 1-1 15-15 Palla corta di Aga, che Muguruza raccoglie ma non mette in campo.

6-2 3-6 1-1 15-0 Prima esterna ad uscire di Garbine.

6-2 3-6 1-1 CONTROBREAK! Spinge sulla seconda la spagnola, che forza l'errore della polacca.

6-2 3-6 0-1 15-40 Largo il rovescio della iberica. Radwanska la muove e la costringe a forzare il colpo.

6-2 3-6 0-1 40-0 Torna la Muguruza del primo parziale! Cross di rovescio fantastico! Tornano pesanti i colpi della spagnola. Tre palle break.

6-2 3-6 0-1 30-0 Finalmente il vincente della Muguruza! Di dritto, a sventaglio.

6-2 3-6 0-1 15-0 Porta a casa il punto la spagnola, dopo che aveva attaccato con i primi due colpi, ma non aveva chiuso. Poi sbaglia Aga con il dritto.

6-2 3-6 0-1 Altro break. Terzo di seguito della polacca, con Muguruza che sbaglia ancora.

6-2 3-6 0-0 40-Ad Altra palla break! Prova il vincente di rovescio Muguruza, che non trova però il campo.

6-2 3-6 0-0 40-40 Ace! Il quinto della Muguruza.

6-2 3-6 0-0 30-40 Palla break! Anche in apertura di terzo set, Muguruza concede l'occasione alla polacca, provando a passarla con il lob, ma trovando solo lo smash di Aga.

6-2 3-6 0-0 30-30 Buona prima della iberica.

6-2 3-6 0-0 15-30 Prima risposta vincente lungoriga di Aga. Col rovescio. Gara ribaltata psicologicamente dalla polacca.

6-2 3-6 0-0 15-15 Sbaglia col dritto in avvicinamento la spagnola.

6-2 3-6 0-0 15-0 Servizio e scende a rete la spagnola, ma la risposta di Aga finisce in rete.

Incredibile il parziale negativo della spagnola, che dal 3-1 ha subito 5 game di seguito!

6-2 3-6 SBAGLIA GARBINE! COL DRITTO TIRA LARGO E CONCEDE IL SECONDO PARZIALE ALLA POLACCA! RADWANSKA OTTIENE IL SECONDO SET!

6-2 3-5 30-40 Vincente in risposta della Muguruza, salvata la prima palla break.

6-2 3-5 15-40 Attacca col back di rovescio in contropiede Radwanska, che chiude a rete coN lo smash.

6-2 3-5 15-30 Altra prima esterna di Radwanska. In rete la risposta.

6-2 3-5 15-15 Prima vincente al corpo di Aga.

6-2 3-5 15-0 Vincente di Muguruza. Col dritto in risposta apre il campo, poi il colpo conclusivo all'incrocio delle righe.

6-2 3-5 ALTRO BREAK! PAZZESCO QUESTO SCAMBIO! MUGURUZA TROVA LE RIGHE PER APRIRSI IL CAMPO, MA LA POLACCA RIMEDIA CON IL RECUPERO TRA LE GAMBE DI GARBINE CHE NON ATTACCA E SI ESPONE ALLO SMASH VINCENTE DI AGA!

6-2 3-4 30-40 Sbaglia ancora la spagnola. Si apre il campo ma non attacca e Radwanska si guadagna un'altra palla break.

6-2 3-4 30-30 Servizio esterno e dritto dall'interno del campo.

6-2 3-4 15-30 Altro brutto errore. Garbine avverte pressione e sta calando di intensità e precisione.

6-2 3-4 15-15 Muove benissimo la spagnola Agnieszka, che costringe l'iberica a prendersi dei rischi col lungoriga in recupero, che finisce però lungo.

6-2 3-4 15-0 Servizio vincente per la Muguruza, che torna a servire la prima.

6-2 3-4 Si rialza Agnieszka! Tiene il servizio a trenta e per la prima volta nel match è avanti nel punteggio, seppur sotto di un set.

6-2 3-3 30-40 Non spinge Muguruza in risposta, con la polacca che ne approfitta.

6-2 3-3 30-30 Torna la prima per Aga, che serve al corpo forzando l'errore della spagnola.

6-2 3-3 30-15 Prepotente Muguruza, col dritto ancora lungoriga, si toglie la pressione con due vincenti di seguito.

6-2 3-3 15-15 Che vincente della Muguruza! Cross stretto di dritto che taglia tutto il campo e finisce laddove Aga non c'arriva.

6-2 3-3 0-15 Torna a spingere la spagnola, che però non trova profondità, con la polacca che ne approfitta per forzarla all'errore.

6-2 3-3 TROVA L'ANGOLO RADWANSKA! COL ROVESCIO E POI COL DRITTO A CHIUDERE IL BREAK ED IL GAME!!! NIENTE PRIMA PER MUGURUZA CHE CEDE IL SERVIZIO!

6-2 3-2 30-40 Sbaglia col dritto in uscita dal servizio Muguruza. Prima palla break per la polacca.

6-2 3-2 30-30 Comanda lo scambio Garbine col dritto del centro del campo. Sbaglia Radwanska, troppo remissiva.

6-2 3-2 15-30 Stavolta si salva col servizio Muguruza.

6-2 3-2 0-30 Secondo errore. Sempre col dritto che finisce lungo dopo una ottima prima.

6-2 3-2 0-15 Attenzione. Altro gratuito per Garbine. Avverte la pressione?

6-2 3-2 Altro errore di Garbine, che lascia il game all'avversaria.

6-2 3-1 40-Ad Buona accelerazione di dritto della polacca, con il recupero dell'iberica in corsa che esce di un paio di metri.

6-2 3-1 40-40 Ancora troppo fievole la seconda di Aga, vincente in risposta della spagnola.

6-2 3-1 30-40 Trova finalmente l'angolo Aga, col dritto. Lungo il recupero della Muguruza.

6-2 3-1 30-30 Gratuito per la spagnola, che spara via col dritto.

6-2 3-1 30-15 Niente da fare per Radwanska. Lungo il rovescio.

6-2 3-1 15-15 Aggredisce ancora Muguruza sulla risposta, che finisce però lunga.

6-2 3-1 15-0 Sfonda con la risposta Garbine. Troppo debole la seconda di Aga, che si espone alla spagnola.

6-2 3-1 E non c'è due senza tre. Ancora con la prima di servizio la spagnola. Perfetta.

6-2 2-1 40-0 Altro ace, il terzo della gara.

6-2 2-1 30-0 Si alza la nuvoletta sulla prima di Muguruza. Ace!

6-2 2-1 15-0 Si inginocchia Radwanska per colpire col dritto, ma chiude troppo il colpo che si insacca in rete.

6-2 2-1 E tiene il servizio a zero, con lo smash a volo.

6-2 2-0 0-40 Entra finalmente col dritto lungoriga la polacca, che chiude con la voleè in prossimità della rete.

6-2 2-0 0-30 Secondo errore di rovescio consecutivo, stavolta in lungoriga, che si ferma in rete.

6-2 2-0 0-15 Strappa stavolta Muguruza col rovescio, mandando lungo.

6-2 2-0 Servizio esterno ancora, stavolta la risposta di Aga è in campo, ma il rovescio della spagnola è mortifero e conferma il break.

6-2 1-0 40-30 Prima esterna di Muguruza. In rete la risposta in chop di Radwanska.

6-2 1-0 30-30 Lungo il rovescio della polacca, che non trova la misura nel suo colpo da fondo campo.

6-2 1-0 15-30 Buona seconda di servizio della venti del mondo, al corpo. In rete Radwanska.

6-2 1-0 0-30 E altro errore della iberica in uscita dal servizio. Si ferma sulla rete il colpo dell'iberica.

6-2 1-0 0-15 Punto della Radwanska, che trova la riga di fondo campo costringendo all'errore l'avversaria.

6-2 1-0 C'è di nuovo il break! Sbaglia la voleè Radwanska, con Muguruza che arriva bene sulla palla e chiude con il rovescio al corpo.

6-2 0-0 40-15 In rete il dritto di risposta della Muguruza.

6-2 0-0 40-0 Secondo errore di Radwanska. Ci sono tre palle break ad inizio secondo set.

6-2 0-0 30-0 Altro vincente di dritto della Muguruza, che trova l'incrocio delle righe e chiude con lo smash. E' già critica la situazione per Aga.

6-2 0-0 15-0 Altro errore col dritto per la polacca.

Radwanska al servizio. Primo game, secondo set.

12 vincenti a 4 per la spagnola, che domina con il 92% di punti conquistati sulla prima di servizio. Non si gioca per il momento.

6-2 Altro errore di Aga, che mette in rete la risposta. Garbine Muguruza ottiene il primo set in 34 minuti di gioco. Tutto molto facile per la spagnola numero venti al mondo, che sta aggredendo con la pesantezza di colpi la polacca, che per ora non trova contromisure.

5-2 40-0 Altra prima esterna per la Muguruza. Tre palle set.

5-2 30-0 Sfonda ancora col dritto la spagnola. In lungoriga, con il vincente. Ancora a due punti dal set l'iberica.

5-2 15-0 Si apre il campo con il rovescio sulla riga Muguruza, che poi chiude col dritto dal centro del campo.

5-2 Tiene il servizio Radwanska con la prima di servizio centrale. In rete la risposta di Muguruza, che avrà altre tre occasioni per chiudere il set.

5-1 40-Ad Vantaggio interno per la polacca, che forza l'errore della spagnola.

5-1 40-40 Finalmente aggressiva Radwanska. Apre il dritto nell'angolo e chiude a rete con lo smash.

5-1 40-30 Attacca ancora Muguruza, con due dritti di seguito, di cui il secondo a volo per venire a rete, ma la voleè si spegne nella stessa.

5-1 40-15 Altra risposta aggressiva di Garbine, in rete il rovescio in uscita dal servizio di Aga. Due palle set.

5-1 30-15 Anche il falco premia la Muguruza. E' lungo il rovescio di Radwanska. A due palle dal set l'iberica.

5-1 15-15 Radwanska prova a cambiare tattica con la palla corta, Muguruza c'arriva ma mette lungo.

5-1 15-0 Ancora il vincente della spagnola lungoriga col dritto, Aga alza il lob come può in recupero, ma chiude con lo smash Garbine.

5-1 Ancora la profondità della spagnola costringe all'errore Radwanska. Gara a senso unico per il momento.

4-1 40-15 CHE SCAMBIO! SI SVILUPPA SUL DRITTO AD INCROCIARE DELLE DUE RAGAZZE, LA PRIMA CHE CAMBIA GIOCO, SEMPRE LA MUGURUZA IN LUNGORIGA, FA IL VINCENTE! BELLISSIMO COLPO!

4-1 30-15 Prima centrale di Muguruza. Non risponde Aga.

4-1 15-15 Stavolta si ferma sul nastro il dritto della spagnola.

4-1 15-0 Vola Garbine, sulle ali della fiducia. Prima esterna e dritto lungoriga. Tutto perfetto.

4-1 Altro break! Apre ancora bene il campo col cross di dritto Aga, ma sull'ennesimo recupero di Muguruza, non trova il back col dritto e mette in rete.

3-1 40-15 Di pochissimo lunga la risposta di Muguruza. Va via la prima palla break.

3-1 40-0 Apre bene il campo Radwanska col dritto a sventaglio, ma la Muguruza recupera perfettamente e col cross di rovescio costringe Aga a sbagliare. Tre palle break.

3-1 30-0 Ancora in pressione la Radwanska, che però, dopo aver subito il vincente della spagnola nel primo punto, sbaglia col dritto.

3-1 Ace di Muguruza! Spazzola la riga alla sinistra di Aga da sinistra.

2-1 40-30 Buona prima dell'iberica. Larga la risposta della polacca.

2-1 30-30 Trova la riga Muguruza con il rovescio, con Radwanska che non riesce a rispondere al colpo vincente della spagnola.

2-1 15-30 Piccolo passaggio a vuoto della spagnola, che sbaglia ancora dal centro del campo.

2-1 15-15 Trova un ottimo angolo in risposta la polacca, costringendo all'errore l'iberica.

2-1 15-0 Servizio e rovescio vincente della Muguruza.

Gara che sembra in mano alla Muguruza, che con i colpi di rimbalzo sembra riuscire, per ora, ad imprimere un ritmo diverso allo scambio, con Aga che non riesce a trovare le contromisure.

2-1 Attacca Radwanska dopo la prima di servizio, e chiude a rete con la voleè.

2-0 40-Ad Ace, centrale, della polacca.

2-0 40-40 La salva con la prima di servizio Aga, che serve esterno da sinistra e forza l'errore.

2-0 40-30 Lungolinea di rovescio della respinto in rete dalla Radwanska. Terza palla break in due game.

2-0 30-30 Finalmente la prima per Aga, che rimedia allo svantaggio.

2-0 30-15 Rischia il doppio fallo sulla seconda la polacca, che poi subisce ancora l'aggressività della spagnola in risposta.

2-0 15-15 Arriva il vincente di rovescio, ancora lungoriga, che toglie il tempo alla venti del mondo.

2-0 15-0 Sbaglia Radwanska in uscita dal servizio. Profonda ancora la risposta di Garbine.

2-0 Servizio molto profondo di Muguruza, risposta corta della Radwanska, con la spagnola che chiude il game col cross di dritto.

1-0 40-30 Arriva il secondo gratuito della iberica. Il primo sul suo servizio.

1-0 40-15 Buona soluzione lungoriga della Radwanska, che approfitta della seconda morbida della spagnola.

1-0 40-0 Di un'altra pesantezza la palla della iberica, che abbatte la difesa di Radwanska, che sbaglia ancora con il rovescio.

1-0 30-0 Sbaglia Radwanska col rovescio. Lungo il colpo della polacca che sembra fuori ritmo.

1-0 15-0 Servizio, rovescio e smash vincente per la spagnola. Corta la risposta della polacca.

1-0 Sfonda con dritto Muguruza. C'è subito il break! Seconda lentissima, con la spagnola che entra in campo e chiude lungoriga.

Ad-40 Ancora seconda di servizio, ancora risposta pesante e seconda palla break consecutiva per Garbine.

40-40 Si apre il campo con la risposta e con il rovescio lungoriga l'iberica, ma sbaglia poi col dritto il colpo risolutivo.

Ad-40 Attacca troppo centrale col dritto Aga, che viene passata però dalla Muguruza. Prima palla break.

40-40 Risposta pesantissima della spagnola. Radwanska si arrampica in uscita dal servizio di controbalzo, con la spagnola che conqusita però campo ed il punto.

30-40 Errore gratuito di Muguruza dopo una buona risposta. Palla per l'1-0 Radwanska

30-30 Palla corta di Aga, che chiama a rete l'iberica, con Muguruza che però arriva bene sulla palla e chiude lungoriga.

15-30 Servizio esterno ad aprirsi il campo e dritto vincente. Ottimo schema da destra.

15-15 Ecco subito la risposta di Muguruza. Profonda, che costringe all'errore la polacca.

0-15 Primo punto della Radwanska al servizio. Lungo scambio, con la spagnola che cambia gioco con il rovescio lungoriga, ma mette in rete.

14.08 Finito il riscaldamento. E' tempo di giocare. Inizia la prima semifinale femminile.

14.05 Ultimi servizi prima dell'inizio del match. Ultimi due minuti di palleggio.

14.00 Entrano in campo Garbine Muguruza e Agnieszka Radwanska. Standing ovation del Centre Court, che accompagna le due protagoniste verso il sorteggio ed il riscaldamento.

13.55 Tutto pronto sul Centrale, con il pubblico che inizia a prendere posto sugli spalti. A breve l'ingresso in campo delle tenniste.

13.45 Il dato che potrebbe far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, potrebbe essere la risposta. Se con il servizio le due tenniste si equivalgono (21 ace a 15), è la capacità di piazzare vincenti della spagnola in risposta (101, la migliore della competizione) a poter essere un valore aggiunto per l'iberica, contro i 70 della polacca. Altro dato interessante potrebbe essere quello dei punti ottenuti sulla seconda di servizio, dove sia Muguruza, che Radwanska non figurano nelle top 20 della classifica, altro dato che potrebbe favorire la giovane spagnola, anche se entrambe hanno vinto lo stesso numero di game sul servizio delle rispettive avversarie: 21.

13.40 Tuttavia nell'ultima semifinale disputata nel 2013, la polacca venne sconfitta in tre set dalla tedesca Lisicki. 9-7 al terzo, dopo aver vinto il secondo parziale 6-2.

13.30 Le statistiche della Radwanska, sull'erba, sono impressionanti: tra Eastbourne e Wimbledon, la polacca ha vinto 9 degli ultimi 10 incontri giocati, perdendo solo nella finale del torneo di preparazione dalla Bencic.

13.20 L'ultima sfida è quella giocata al sole di Dubai, vinta ancora dalla spagnola.

13.15 Dall'Australia...all'Australia. A Sydney la prima vittoria di Garbine Muguruza, ecco i migliori punti di quella sfida.

13.10 Partiamo in questa lunga diretta che ci porterà all'inizio del match verso le due con gli highlights delle sfide che si sono fin qui disputate tra le due tenniste. Vi proporremo le ultime tre, più recenti, a partire da quella del quarto turno degli Australian Open del 2014.

13.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta ed della prima semifinale di questo torneo di Wimbledon. Come da tradizione, nella seconda settimana del torneo londinese, nei giorni pari si gioca il torneo femminile. Spazio dunque a Garbine Muguruza, spagnola classe 1993, ed Agnieszka Radwanska, polacca numero tredici de seeding. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Il bilancio tra le due è in perfetta parità, due successi a testa nei 4 precedenti. Garbine Muguruza, classe '93, nativa di Caracas, ha il volto fresco, il sorriso genuino, è una boccata d'ossigeno nel tennis che fatica a cancellare miti cristallizzati dal tempo. Dopo due quarti di finale a Parigi, prima semifinale in un torneo Slam per la spagnola. Di fronte, Agnieszka Radwanska. Mesi difficili, battute d'arresto senza spiegazione apparente, fino all'avvento dell'erba. Sul verde, la Radwanska respira nuovamente aria di tennis, il suo tennis. Varietà, talento, completezza. Semifinale a Nottingham, finale a Eastbourne - persa con la Bencic - semifinale a Wimbledon.

Garbine Muguruza è stata la prima giocatrice a conquistare l'accesso alle semifinali dell'edizione 2015 di Wimbledon. La tennista spagnola, che ha superato il suo miglior risultato in un torneo del Grand Slam (i quarti conquistati a sorpresa un anno fa al Roland Garros) ha vinto contro la svizzera Timea Bacsinszky in due set, portando così a casa il match tra le due principali sorprese di questa edizione del prestigioso torneo londinese.

Dopo due quarti al Roland Garros, per la classe '93 spagnola è arrivato il momento del grande salto, forse anche quello della definitiva consacrazione. Dopo aver superato Lepchenko in primo turno abbastanza agevolmente, l'iberica ha trovato alcune difficoltà nel secondo e nel terzo, dove Lucic e Kerber le hanno strappato un set. Netti invece i percorsi contro la danese Wozniacki e la svizzera Bacsinszky, superate in tre ore di gioco.

07.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Bacsinszky T. (Sui) 2 : 0

06.07.15 Wozniacki C. (Den) Muguruza B. G. (Esp) 0 : 2

04.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Kerber A. (Ger) 2 : 1

02.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Lucic-Baroni M. (Cro) 2 : 1

30.06.15 Muguruza B. G. (Esp) Lepchenko V. (Usa) 2 : 0

Agnieszka Radwanska ha invece superato in tre tiratissimi set Madison Keys e si è assicurata un posto nelle semifinali del tabellone femminile di Wimbledon, dove vi torna dopo l'assenza dello scorso anno. La giocatrice polacca non ha giocato la sua miglior partita dall'inizio del torneo, ma è riuscita comunque a irretire la giovane giocatrice americana, la quale è andata fuori giri nel momento decisivo dell'incontro.

La polacca è stata una delle più continue dell'edizione 2015 dei Championship. Durante i primi quattro turni, infatti, non ha perso nemmeno un parziale contro Hradecka, Tomljanovic, Dellacqua e Jankovic. Agnieszka è ovviamente la favorita nella prima semifinale di quest'oggi, soprattutto per esperienza: è alla quarta finale in uno Slam, dopo le due ottenute nel 2012 e 2013 semrpre a Londra e quella dello scorso anno in Australia.

07.07.15 Keys M. (Usa) Radwanska A. (Pol) 1 : 2

06.07.15 Radwanska A. (Pol) Jankovic J. (Srb) 2 : 0

04.07.15 Radwanska A. (Pol) DellAcqua C. (Aus) 2 : 0

02.07.15 Radwanska A. (Pol) Tomljanovic A. (Cro) 2 : 0

30.06.15 Radwanska A. (Pol) Hradecka L. (Cze) 2 : 0

Sorpresa si, ma soprattutto gioia per il risultato ottenuto: "Prima di tutto sono molto felice di aver raggiunto le semifinali perché qui avevo perso due volte ai quarti. Direi di sì, sono sorpresa di questa mia prima semifinale sull’erba, ma sto giocando molto bene e credo che la superficie aiuti il mio gioco. Come mi sento? Molto bene. Stamattina mi sono svegliata e ho pensato che avevo voglia di giocare questa partita. Mi sento bene e mi sto divertendo. È stato bello anche giocare sul campo n. 1 con tutta quella gente".

La Muguruza era ad uno dei primi match sui campi principali di Wimbledon, ma la spagnola parla così dell'emozione vissuta: "Mi piace giocare sui campi principali perché ci sono delle motivazioni in più; è bello quando le persone possono vivere da vicino quelle che sono le mie sensazioni in quel momento, ma non saprei cosa rispondere, perché di solito non guardo la programmazione: un giorno puoi giocare su un campo importante, il giorno successivo può essere l’opposto".

Le ambizioni della spagnola potrebbero essere un vantaggio ma anche un peso in più sulle sue giovani spalle: "Non voglio pensarci perché non credo che avere anche questi pensieri in testa mi possa essere di aiuto. Voglio solo essere pronta per la prossima partita e cercare di giocare come ho fatto finora. Non voglio assolutamente pensare alla storia del tennis spagnolo. Il Centrale? Ci ho giocato una volta. È speciale, è il campo più grande qui a Wimbledon. È strano, c’è silenzio, non ci sono sponsor. È diverso dagli altri, però è bello".

"A chi mi ispiro? Sicuramente le sorelle Williams, perché quando avevo 10-11 anni loro erano le n. 1, e lo sono ancora. Credo che abbiano cambiato il tennis e ho imparato molto da loro. Ho imparato molto anche da Maria e dalla Hingis. Ho sempre cercato di imitare alcuni aspetti del gioco di queste grandi campionesse. Quali aspetti? Per quanto riguarda le Williams la potenza, l’aggressività e la fiducia che hanno in loro stesse. Anche Maria ha una grande mentalità e riesce a stare concentrata per tutta la partita. La Hingis ha veramente un gran talento. Bisognerebbe prendere un pezzetto da ciascuna e fare la giocatrice perfetta".

Arrivata in fondo, l'iberica analizza la situazione del tabellone: "Se sono arrivate fino a qui è perché hanno battuto giocatrici forti. L’aspetto positivo è che anche per loro è una situazione nuova, ma bisogna rispettarle perché hanno vinto e quindi stanno giocando bene. Devo cercare di stare tranquilla. Il trofeo di Wimbledon? Non penso proprio al trofeo di Wimbledon, non penso niente di speciale. È un torneo del Grande Slam, un torneo importante e qui ci sono tutte le migliori giocatrici. Niente più di questo".

Gli ultimi due precedenti sorridono all'iberica, che nel 2015 ha vinto a Sydney e Dubai, mentre i primi due successi della polacca sono arrivati a Miami e agli Australian Open nel 2012 e nel 2014.

18.02.15 DUB Radwanska A. (Pol) - Muguruza B. G. (Esp) 0:2 13.01.15 SYD Radwanska A. (Pol) - Muguruza B. G. (Esp) 1:2 20.01.14 AUS Radwanska A. (Pol) - Muguruza B. G. (Esp) 2:0 26.03.12 MIA Muguruza B. G. (Esp) - Radwanska A. (Pol) 0 : 2