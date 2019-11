Risultato Djokovic - Gasquet,  semifinale Wimbledon 2015 (3-0: 76 64 64)

16.45 - Per questa diretta live è tutto. Novak Djokovic è il primo finalista di questa edizione di Wimbledon: 76 64 64 sulla sorpresa Gasquet. Non è però finita: seguite con noi la sfida tra Federer e Murray. Nel frattempo, da Giorgio Dusi, Johnathan scaffardi e tutta la redazione di Vavel Italia, buon proseguimento di giornata.

16.44 - Qualche istantanea della sfida:

16.41 - Una partita serrata nel primo set, salita di livello nel secondo e nel terzo. Alla fine l'ha spuntata il più forte. E non è finita... Preparatevi a seguire il live della seconda semifinale, quella tra Federer e Murray, qui.

16.39 - Le parole a caldo del vincitore del match e primo finalista: "Ottima performance, considerando che è una semifinale è sempre difficile. Gasquet ha avuto un buon torneo, nel primo set mi è andata bene. La spalla? Non è qualcosa che mi preoccupa. La quarta finale è un sogno, è il campo da tennis più bello del mondo. Qui hanno giocato delle leggende, mi guardano delle leggende, è un onore essere qui e proseguire. Federer o Murray? Non vedo il futuro, ma l'incontro lo vedrò..."

16.35 - Sarà la quarta finale per Novak Djokovic, Gasquet ha reso onore alla partita provando a fare il suo, regalando anche diverse ottime giocate. Il numero uno al mondo si prepara al meglio alla finale, giocando sicuramente non al 100% delle sue possibilità.

7-6 6-4 6-4 PRIMA L'ACE, POI IN SICUREZZA COL DRITTO!!! NOVAK DJOKOVIC E' IL PRIMO FINALISTA DI WIMBLEDON 2015!!!!

7-6 6-4 5-4 30-0 In totale sicurezza Djokovic in quest'inizio. Gasquet ingannato anche da un rimbalzo fasullo.

7-6 6-4 5-4 Vince il game Gasquet!! A fatica, ma ce la fa. Non cambierà l'esito finale, ma il francese sta dando spettacolo. Partita ad alto tasso tecnico.

7-6 6-4 5-3 40-A Ora è veramente tennis spettacolare! Ancora in vantaggio il francese dopo un controllo a dir poco eccellente!

7-6 6-4 5-3 40-40 Il francese prima va in vantaggio con un delizioso tocco di dritto, poi però sciupa tutto col doppio errore. Terza parità!

7-6 6-4 5-3 40-40 Annullato anche questo! Accelerazione decisiva di Gasquet! Puro orgoglio!

7-6 6-4 5-3 A-40 Secondo match point! A rete, non abbocca alla finta del francese e lo spiazza. Gasquet aveva provato una volée troppo corta.

7-6 6-4 5-3 40-40 LUNGO DJOKOVIC che aveva tenuto benissimo il controllo dello scambio! Era stato costretto alla seconda Gasquet.

7-6 6-4 5-3 40-30 MATCH POINT. Troppo lungo il colpo del francese in risposta.

7-6 6-4 5-3 30-30 Scambio vivacissimo, Gasquet prova il diagonale di rovescio e la volée del numero uno al mondo si ferma sul nastro! 30 pari!

7-6 6-4 5-3 30-15 STECCA Gasquet sulla risposta di Djokovic!! Sente l'odore del sangue il serbo...

7-6 6-4 5-3 0-15 Non entra per due millimetri la prima, arriva comunque il punto però per il francese.

7-6 6-4 5-3 Alla fine però tiene il servizio Nole!! E ora Gasquet serve per salvarsi, contro il numero uno al mondo.

7-6 6-4 4-3 40-30 GASQUET RISPONDE con un eccezionale lungolinea, Djokovic si tuffa come un portiere lanciando anche la racchetta, ma non può fare nulla. MILLIMETRICO il francese.

7-6 6-4 4-3 30-15 OH MAMMAMIA MAMMA MIA che colpo morbido di Nole con il rovescio a un metro dalla rete. Splendido.

7-6 6-4 4-3 15-15 Va profondo Nole e trova il punto! Gasquet soffre gli scambi lunghi.

7-6 6-4 4-3 0-15 Viene a rete Gasquet dopo la risposta e trova il punto! Ora deve rischiare, non ha altra scelta.

7-6 6-4 4-3 Stavolta Gasquet gioca un game di servizio piuttosto poco travagliato, ottimo controllo. Ora però necessita di un break.

7-6 6-4 4-2 15-30 Eccellente recupero di Nole da fondo campo, chiude facile il numero 20 con lo smash.

7-6 6-4 4-2 15-15 Scambio al limite! La spunta Djokovic che trova Gasquet totalmente fuori posizione e anche poco coordinato.

7-6 6-4 4-2 Ed eccolo, prevedibilmente, il punto che vale il 4-2! Gasquet necessita di un break per rientrare in partita, anche se è veramente dura pensare a una rimonta...

7-6 6-4 3-2 40-15 Arriva una buona risposta di Gasquet, ma l'idillio dura solo uno scambio.

7-6 6-4 3-2 30-0 Altro turno di servizio di Djokovic in perfetto controllo e gestione, fa correre il francese che fatica a rispondere con efficacia.

7-6 6-4 3-2 Resta vivo Gasquet che tiene il servizio dopo un inizio piuttosto complicato e travagliato nel game!

7-6 6-4 3-1 30-30 Si riprende il numero venti del tabellone! Carattere, grinta e cervello. Nole scivola anche, si rialza comunque subito senza problemi.

7-6 6-4 3-1 30-0 Molto male ancora Gasquet al servizio, alla lunga non ha resistenza. Djokovic lo fa muovere molto, sfrutta appieno i punti deboli del francese.

7-6 6-4 3-1 GAME NOLE! A zero Gasquet, in grossa difficoltà. Per la prima volta nella partita il francese non trova neanche un punto nel game.

7-6 6-4 2-1 30-0 Comincia alla grande il suo game di servizio Djokovic! Tiene in mano lo scambio incidendo con due ottimi lungolinea.

7-6 6-4 2-1 Sente il momento Djokovic e stordisce Gasquet! Accelerazione di rovescio per salire a palla break, ma il transalpino pizzica la riga col dritto. Djokovic replica con una sontuosa volèe bassa e si procura una seconda occasione. Questa volta Gasquet finisce in corridoio col rovescio e la partita prende nettamente la direzione del numero uno.

7-6 6-4 1-1 Djokovic risale per il secondo gioco di servizio consecutivo da 0-30. Errore grave di Gasquet sul 40-30, palla nei pressi della rete giocata con eccessiva preoccupazione.

7-6 6-4 0-1 Con un ace Gasquet griffa il primo gioco del terzo set, ma Djokovic è già minaccioso. Il transalpino, costretto ai vantaggi, conduce comunque corsa di testa ad inizio parziale.

7-6 6-4 Djokovic, con il punto esclamativo! Il serbo commette un doppio fallo, replica con un gratuito e apre la porta a Gasquet, ma il ritorno è da attore di prima classe. Quattro punti consecutivi del numero uno e due set a zero.

7-6 5-4 Djokovic mette spalle al muro Gasquet. Il serbo tiene la battuta e si porta a un gioco dal secondo set. La reazione di carattere del francese prolunga un parziale rapido.

7-6 4-3 Gasquet ha coraggio, ma è costretto a rincorrere, con Djokovic che inibisce ogni attacco. Regge il break di vantaggio del serbo, massaggiato al termine del settimo gioco, per un fastidio alla spalla.

7-6 3-2 Gasquet spaventa Djokovic, presentandosi spesso a rete, ma il serbo risale dal 15-40, sfruttando la prima, sempre presente nei momenti chiave. Il transalpino replica al servizio e mantiene in vita il secondo set.

7-6 2-1 - Si salva Gasquet! Il francese chiude con un ace un game complicato, nel quale si è visto costretto ad annullare anche una palla break. Deliziosa la demi-volée proposta sul passante di Djokovic.

7-6 2-0 - Djokovic conferma il break. Sul 40-15, meraviglioso cross stretto di rovescio del serbo.

7-6 1-0 Il passante di Djokovic! Un montante fortissimo colpisce in pieno volto Gasquet! Dopo il tie-break, arriva il break in apertura di secondo. Nole concretizza la seconda opportunità, favorito da un doppio fallo di Richard e da un dritto affossato in rete. Sull'ultimo punto poco convinto il transalpino.

7-6 (2) Sbaglia la risposta Richard Gasquet. Primo set Djokovic, nonostante tantissimi errori e molte difficoltà. Gasquet ha sbagliato troppo nel tie break, capitolando nel primo parziale.

6-6 6-2 Attacco in contropiede e voleè perfetta di rovescio. Quattro i set point.

6-6 5-2 Sbaglia col dritto il francese. Troppe chance sprecate per il transalpino. Nole a due punti dal primo set.

6-6 4-2 Brutto errore di Gasquet col dritto, palla leggermente lunga, il falco conferma.

6-6 3-2 Il nastro aggiusta la palla sul rovescio di Gasquet, che però fallisce una ghiotta occasione.

6-6 2-2 Che errore di Djoko con il rovescio. Palla in rete.

6-6 2-1 Gran cross di Nole di dritto, che forza Gasquet a tirare in lungoriga, ma manca di precisione.

6-6 1-1 Dritto lungo di Djokovic chiamato dentro, il transalpino chiede il falco ed ha ragione: palla out!

6-6 1-0 Ace centrale del serbo.

6-6! Buona prima di servizio! Risponde in rete Djokovic. Giusto epilogo ad un primo set fantastico!

6-5 30-40 Doppio fallo di Gasquet. Ancora una possibilità per il 6-6

6-5 15-40 Pizzica la riga con il rovescio il francese. Due punti per il tie-break del primo set.

6-5 15-30 Altra risposta sbagliata di Nole.

6-5 15-15 Stavolta il rovescio di Gasquet termina leggermente lungo.

6-5 0-15 Scambio prolungato, con Djokovic che è ancora il primo a sbagliare mettendo in rete di dritto.

6-5 Altra prima centrale. Lunga la risposta di Gasquet. Nole si guadagna almeno il tie-break.

5-5 40-15 Prima e dritto. Torna a dominare col servizio Djokovic.

5-5 30-15 Attacca benissimo Gasquet sulla risposta con il chop, ma Djokovic passa di rovescio.

5-5 15-15 Quarto ace per Nole, tiene con il servizio il serbo.

5-5 0-15 Risposta profondissima di Gasquet ed errore di Nole.

5-5 ANCORA COL PASSANTE DI ROVESCIO GASQUET! STANDING OVATION PER IL ROVESCIO DEL TRANSALPINO!!!

5-4 15-40 Con il primo ace del match Gasquet si giuadagna due palle del 5-5

5-4 15-30 Lascia andare il rovescio lungoriga Djokovic e piazza il vincente.

5-4 0-30 Ancora un errore per Nole, che sembra più intento a battagliare con se stesso che con l'avversario.

5-4 0-15 Prima esterna, dritto ad aprire il campo e rovescio risolutivo.

5-4 ACE CENTRALE! TIENE IL SERVIZIO DJOKOVIC!

4-4 40-15 Sulla riga la prima di Nole! Si alza la nuvoletta e Gasquet non riesce a trovare la palla.

4-4 30-15 PARTITA BELLISSIMA! SI SFIDANO SUL ROVESCIO I DUE, CON GASQUET CHE FORZA LA PALLA CORTA MA VIENE INFILATO DA DJOKO!

4-4 15-15 Cosa sbaglia Gasquet! Si apre il campo col dritto, ma spara fuori lo smash al volo.

4-4 0-15 Attenzione. Altro errore di valutazione di Nole, che attacca con il back sul rovescio del francese che passa!

4-4 Tiene il gioco Gasquet, che non trema e porta a casa il turno di servizio.

4-3 30-40 COSA FA GASQUET COL ROVESCIO! CLAMOROSO VINCENTE!

4-3 30-30 Gran punto di Gasquet! Cross bellissimo di dritto, palla corta sulla risposta di Nole che non c'arriva.

4-3 30-15 Che risposta di Djokovic! Entra col rovescio e piazza il vincente!

4-3 15-15 Velenosa la seconda centrale, che Djokovic risponde in rete.

4-3 15-0 Parte con un errore Gasquet, che si apre il campo col servizio e spara fuori di rovescio.

4-3 Servizio centrale, risposta corta e rovescio vincente. Tiene il servizio, non senza qualche patema d'animo, Djokovic.

3-3 40-30 Altro attacco, stavolta sul rovescio del francese, che non mette in campo il passante.

3-3 30-30 Buon attacco sul dritto del francese di Nole. Passante fuori di Gasquet.

3-3 15-30 Gran cross strettissimo del transalpino, Djoko prova a rispondere con la stessa moneta, ma mette in corridoio.

3-3 15-15 Troppo corta la risposta di Gasquet, che si espone al rovescio vincente di Nole.

3-3 0-15 Primo doppio fallo per il serbo.

3-3 Tiene la prima in campo il transalpino, con Nole che risponde lungo. 24 minuti, gara molto equilibrata, con due break.

3-2 30-40 Questo è il Djokovic che conosciamo! Vincente di rovescio lungoriga! Bellissimo.

3-2 15-40 Buona prima esterna ad uscire del francese.

3-2 15-30 Altro errore, sempre di rovescio, stavolta in rete per il serbo. Molto nervoso il numero uno del mondo.

3-2 15-15 Altra stranezza di giornata: Djokovic molto falloso, soprattutto col rovescio.

3-2 15-0 Strano serve and volley di Gasquet, punito immediatamente dalla risposta di Nole.

3-2 Tiene stavolta il servizio, grazie alla prima di servizio centrale che il francese mette in rete.

2-2 40-30 A rete decide Djokovic, dopo un buon attacco di rovescio del francese.

2-2 30-30 Palla corta di Djokovic, con il recupero di Gasquet che finisce largo.

2-2 15-30 ET VOILA! DJOKO APRE IL GIOCO SUL ROVESCIO DI GASQUET ESPONENDOSI AL LUNGORIGA DEL FRANCESE MERAVIGLIOSO!

2-2 15-15 Sbaglia troppo però Djokovic. Anche col rovescio non trova il campo.

2-2 15-0 Servizio centrale e dritto in cross. Schema perfetto del numero uno serbo.

2-2 Si ferma sul nastro la risposta lungoriga di Djokovic, game Gasquet.

2-1 15-40 Accelera anche col dritto il francese, che ottiene due palle per il pareggio. La stessa situazione del primo game di servizio.

2-1 15-30 Resiste Gasquet agli attacchi di Nole, prima che il serbo metta in rete ancora un altro dritto.

2-1 15-15 Servizio e rovescio imprendibile del transalpino.

2-1 15-0 Attacca bene col rovescio Gasquet, che però fallisce la voleè molto agevole.

2-1 C'E' SUBITO IL CONTROBREAK! ENTRA COL ROVESCIO GASQUET E PIAZZA IL VINCENTE!

2-0 40-Ad Altra palla break! Ancora un errore di Nole, che sulla rissposta del transalpino cerca il controtempo di rovescio ma manda largo.

2-0 40-40 CHE ACE! KICK STRETTISSIMO IMPRENDIBILE!

2-0 40-Ad Subito la palla del contro-break! Sbaglia Djokovic col dritto.

2-0 40-40 Gran passante di Gasquet, che approfitta di una goffa risposta per chiamare a rete Nole e passarlo.

2-0 40-30 Ace! Con lo slice esterno da destra.

2-0 30-30 Si apre bene il campo il numero uno del mondo, attacca col lungoriga, ma sbaglia la voleè.

2-0 30-15 Piccola sbavatura. Out il back del serbo, che termina leggermente lungo.

2-0 30-0 Molto concentrato Nole. Ancora la prima esterna, il dritto in cross e la voleè a rete.

2-0 15-0 Servizio e dritto vincente. Tutto facile in apertura per Djokovic.

2-0 SUBITO BREAK! DRITTO LUNGORIGA DI NOLE VINCENTE!

1-0 Ad-40 Spinge col dritto in risposta Djokovic, forzando l'errore col back di Gasquet. Palla break.

1-0 40-40 Perfetto Djokovic in spinta. Gasquet fa il tergicristallo, ma non può nulla sul cross sulla riga di Nole. Game ai vantaggi.

1-0 30-40 Prova il passante il transalpino sull'attacco del serbo, che chiude con la voleè

1-0 15-40 Spinge dulla diagonale di dritto Djokovic, che si apre il campo ma sempre di dritto mette in corridoio.

1-0 15-30 Slice da destra e rovescio in controtempo. Perfetto lo schema di Gasquet.

1-0 15-15 Prima esterna anche per Gasquet. In rete Nole.

1-0 15-0 Finisce sulla riga il back di rovescio di Djokovic, che attacca subito anche in risposta.

1-0 Tiene il servizio Djokovic con la prima di servizio centrale.

40-30 Altro errore, stavolta gratuito con il dritto che termina ampiamente in corridoio.

40-15 Primo scambio vero, lo porta a casa il transalpino grazie all'errore di Novak.

40-0 Doppia prima esterna sulla riga. Non risponde Gasquet.

15-0 Attacca subito Nole col rovescio in controtempo, poi chiude a rete.

14.10 Ci siamo! Djokovic al servizio! Primo punto del primo set!

14.02 Entrano in campo Novak Djokovic, numero uno del tabellone, e Richard Gasquet. L'ovazione del Centrale già stracolmo accompagna i due verso il sorteggio ed il riscaldamento.

13.58 Sir Alex Ferguson e Thierry Henry nel palchetto di vip del Centre Court. Ci sono tutti, mancano solo Djokovic e Gasquet e si partirà.

13.55 Cinque minuti all'ingresso in campo dei tennisti. Il Centrale inizia a riempirsi, con i tifosi pronti ad accogliere i propri beniamini.

13.45 Questi i numeri della sfida, abbastanza impietosi a favore del numero uno del mondo.

13.40 Stemperiamo l'attesa con un simpatico episodio vissuto un paio di settimane fa sul campo del Boodles Open, dove Djokovic e Gasquet si sono affrontati nel primo turno. Decisamente l'attenzione dei due tennisti non era quella che si respirerà oggi sul Centrale, con un calore delle fans decisamente differente da quello che Nole troverà sul Centre Court di Wimbledon.

13.30 Si continua a parlare, per quanto riguarda Novak Djokovic, della presunta strigliata alla raccattapalle in occasione della sfida contro Kevin Anderson. Il tennista serbo continua a precisare la sua versione, quella di uno sfogo personale e non verso la ragazza. “Mi scuso, non è niente ovviamente nei suoi confronti, forse era solo spaventata dal fatto che ho urlato proprio in quella parte di campo". Fatto sta che quel "TOWEL" urlato con rabbia e forza lascerà ancora la porta aperta alle polemiche.

13.20 Questo invece il gigante che aspetta i protagonisti. Il sole splende altissimo sul Centre Court di Wimbledon, in trepidante attesa per l'arrivo del pubblico e di Novak Djokovic e Richard Gasquet.

13.10 Partiamo in questa lunga diretta che ci porterà all'ingresso in campo dei tennisti tra poco meno di un'ora andando ad analizzare i numeri del torneo del tennista francese.

13.00 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale di Wimbledon 2015. E' tempo di semifinali maschili sul Centre Court. Il francese Richard Gasquet, che torna in semifinale sull'erba di Londra dopo 8 stagioni, culla un sogno, mentre il numero uno, Novak Djokovic, vuole cancellare la delusione parigina. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Novak Djokovic è il n.1, Richard Gasquet è qui con pieno merito. La semifinale della parte alta porta nel nobile Campo Centrale il dominatore del circuito, RoboNole, e un talento di nuovo luminoso, rigenerato dall'erba, Richard Gasquet. Sulla carta non c'è partita. Il tennis bello, elegante di Gasquet non può scalfire l'inossidabile resistenza di Djokovic. Nole intravede l'ultimo atto londinese, contro Murray o Federer - semifinale della parte bassa - e raccoglie l'aiuto della sorte. Nishikori saluta presto il torneo - messo KO da un problema fisico - Wawrinka crolla nei quarti, proprio contro il transalpino.

Djokovic si completa alla perfezione con Gasquet, perché non soffre le migliori armi del campione di Francia. A testimonianza dell'assunto, i precedenti. Una sola sconfitta per Nole, a fronte di 11 successi. Quello odierno è il terzo confronto in un torneo Slam, il primo sul verde. Gasquet, a Wimbledon, ricorda con piacere la semifinale del 2007, con Federer e auspica un passo avanti, otto anni dopo. Per il francese è la terza semifinale in un torneo di questo prestigio (alla già citata sfida con Federer, si aggiunge la semi del 2013 a Flushing Meadows con Nadal).

Abbastanza agevole il compito di Djokovic, schiacciato solo dal sudafricano Anderson per due set, prima del ritorno. Quarti in carrozza per Nole, opposto a un Cilic modesto.

Il passato dice Djokovic, come il presente, ma Gasquet ha un'energia clamorosa, vuol raccontare qualcosa, dimostrare qualcosa. Nole conosce Richard, ne apprezza la qualità e sottolinea l'attuale stato del rivale. Nella conferenza pre-partita Djoko pone il punto esclamativo sulla forma fisica di Gasquet. Analisi perfetta, il nativo di Béziers sta bene, dopo due anni di acciacchi è vivo, corre, ha tempo per preparare i colpi, i piedi danzano, il braccio è lo stesso da sempre.

Il francese Gasquet è sopravvissuto, tennisticamente parlando, alla battaglia contro Stanislas Wawrinka, l'unico dei quattro top four a non aver raggiunto le semifinali: "È stata una partita molto tirata. Avrebbe potuto vincere. Era in vantaggio due set a uno, ho cercato di dire a me stesso di lottare di più, perché avevo giocato un brutto set al servizio. Non volevo perdere al quarto senza fare nulla. Ovviamente ho dovuto lottare molto, Stan è uno dei migliori al mondo. Ero in vantaggio 6-4 5-3 e per me è stata dura perdere quel game, perché avrei raggiunto la semifinale, è stato davvero difficile perdere il servizio sul 5-3 al quinto set. Quindi ho continuato a lottare, questo ha fatto la differenza, perché ero ancora in grado di giocare bene, anche dopo aver perso quel game e dopo avergli dato fiducia. Sono riuscito a giocare un ottimo game sul 10-9 per chiudere la partita. Ho provato tante emozioni durante la partita. Per me è stata la mia vittoria migliore".

Gasquet analizza la sfida di Wimbledon confrontandola con quella al Roland Garros, quando uscì sconfitto sempre in cinque: "Più o meno la situazione era la stessa. Per lui è stato più semplice a Parigi, dato che ha vinto. Per me è stata una piccola rivincita. Ma è stata una partita molto difficile, lui ha servito benissimo, è un grande combattente, gioca davvero molto bene ed ha tanta fiducia nelle sua armi. Per me è un grande risultato essere riuscito ad andare in semifinale qui dopo otto anni, ne è passato di tempo dal 2007. Vittoria emozionante er tanti motivi differenti. Perché è Stan, perché ha vinto il Roland Garros. Ed io sono francese, so cosa significa vincere quel torneo. Ho vinto nei quarti del più grande torneo nel mondo. Perché ho vinto 11-9 ed ero in vantaggio 5-3. Ho lottato molto e per me è stata una grande vittoria".

"Differenze con il 2007? Sicuramente più grande, ho otto anni in più. Adesso ho 29 anni, e ne avevo 21. Ho molta più esperienza. So cosa significa raggiungere una semifinale, ed era da tanto tempo che non vi riuscivo. Sono molto orgoglioso perché ci sono dei grandi tennisti in semifinale. Io sono il peggiore, se vedi Federer, Djokovic, Murray e me (ride). Mi voglio divertire".

Il transalpino analizza infine le chiavi per il successo venerdì: "Giocare al meglio, in modo aggressivo. L’ho incontrato a Parigi, lì ho cercato di controllare il gioco. Ma ovviamente lui ha giocato molto meglio di me, non sono riuscito a fare molti game in quella partita. Non ricordo esattamente il punteggio, ma è stata dura. Quindi mi voglio divertire, voglio fare una partita migliore di quella a Parigi. Per me è importante poter credere di vincere il match, è qualcosa di fondamentale dal punto di vista psicologico, essere lì per vincere. Il piano per Nole? Ovviamente è un tennista incredibile da incontrare in una semifinale di uno Slam. E devi battere questi ragazzi in semifinale. Sono qui, voglio godermi il momento e cercare di raggiungere la finale. Novak è favorito, questo lo sanno tutti. Ma voglio avere delle possibilità e vediamo cosa accadrà".

