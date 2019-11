Live Williams Vs Muguruza, finale femminile Wimbledon 2015 (2-0)

È stata una finale bellissima, ricca di sorprese e colpi di scena dal primo all'ultimo punto. Speriamo di avervi regalato una diretta divertente almeno quanto la partita in sè. Da Francesco Cammuca e dalla redazione tennis di Vavel Italia un saluto e un ringraziamento, e l'appuntamento torna per i prossimi eventi live!

Solo applausi per Garbine Muguruza, brava a sfruttare i tre passaggi a vuoto della Williams sul suo servizio ma al tempo stesso costretta a subire gli attacchi violenti di Serena tra la fine del primo e l'inizio del secondo set. Sarà comunque Top Ten, e a pochi giorni dai 22 anni, quindi grande futuro davanti a lei.

Ventunesima vittoria su 25 finali giocate nei tornei del Grand Slam per la giocatrice americana, che porta a casa il sesto titolo in carriera a Wimbledon, e per la seconda volta vince quattro prove Slam consecutive. Ora a Flushing Meadows, agli US Open, Serena può tentare il vero Grand Slam!

SE NE VA IL DRITTO DI GARBINE MUGURUZA! SERENA WILLIAMS VINCE CON UN DOPPIO 6-4 LA FINALE DI WIMBLEDON!

6-4 5-4 0-40 Erroraccio di rovescio, tre match-point

6-4 5-4 0-30 Nastro ancora favorevole alla Williams, a -2 dal match

6-4 5-4 0-15 Secondo doppio fallo della spagnola

6-4 5-4 Gran dritto della Muguruza e ancora un break!

6-4 5-3 Scambio pazzesco, ma che errore di Serena! Palla-break!

6-4 5-3 Fuori di un nulla la risposta di Muguruza

6-4 5-3 Gran risposta della spagnola, palla-break

6-4 5-3 La Muguruza risponde da campionessa con un gran dritto

6-4 5-3 Incredibile, ancora un ace! E match-point!

6-4 5-3 40-40 Ancora un ace dell'americana!

6-4 5-3 30-40 Ancora una gran prima di Serena

6-4 5-3 15-40 Ace in un momento difficilissimo della Williams

6-4 5-3 0-40 Risposta splendida di Garbine

6-4 5-3 0-30 Gran passante della Muguruza

6-4 5-3 0-15 Doppio fallo, l'ottavo di Serena

6-4 5-3 Ottimo punto di Garbine, che prova a riaprire il match

6-4 5-2 Servizio vincente della spagnola

6-4 5-2 40-40 Non entra il passante della Muguruza

6-4 5-2 40-30 Risposta vincente di Serena

6-4 5-2 40-15 Si muove male la Williams, punto spagnolo

6-4 5-2 30-15 Rimane ferma la Muguruza

6-4 5-2 30-0 Gran risposta ma erroraccio a seguire di Serena

6-4 5-2 15-0 Lunga la risposta della Williams

6-4 5-2 Torna la tensione per Serena, game spagnolo

6-4 5-1 0-40 Ritrova il coraggio la spagnola: tre palle-break

6-4 5-1 0-30 Doppio fallo di Serena

6-4 5-1 0-15 Propositiva la Muguruza

6-4 5-1 La Williams invece non sbaglia più: break

6-4 4-1 0-40 La spagnola non c'è più: ancora un errore

6-4 4-1 0-30 Muguruza affossa il rovescio in rete

6-4 4-1 0-15 Rovescio lungolinea vincente della Williams

6-4 4-1 Turno di servizio impeccabile per Serena

6-4 3-1 40-0 Ancora servizio vincente della Williams

6-4 3-1 30-0 Risposta lunga della Muguruza

6-4 3-1 15-0 Ace di Serena

6-4 3-1 Bella risposta della Williams, sbaglia ancora la catalana

6-4 2-1 15-40 Brutto errore di dritto della spagnola

6-4 2-1 15-30 Rovescio fuori misura di Muguruza

6-4 2-1 15-15 Risposta bloccata stavolta

6-4 2-1 15-0 Risposta in rete dell'americana

6-4 2-1 Ancora una prima vincente

6-4 1-1 Settimo ace di Serena

6-4 1-1 40-40 Profonda Garbine, sbaglia la Williams

6-4 1-1 40-30 Servizio vincente di Serena

6-4 1-1 30-30 Esce di poco la risposta della Muguruza

6-4 1-1 15-30 Ancora un doppio fallo

6-4 1-1 15-15 Doppio fallo dopo l'ace

6-4 1-1 15-0 Ace Williams, è il sesto

6-4 1-1 Prima al corpo, e game a 0

6-4 1-0 40-0 Non si gioca sul turno di servizio della Muguruza

6-4 1-0 30-0 Ancora fuori misura la risposta

6-4 1-0 15-0 Brutta risposta di Serena

6-4 1-0 Il falco regala il game alla Williams

6-4 0-0 40-15 Lungo il rovescio di Muguruza

6-4 0-0 30-15 Ace di Serena

6-4 0-0 15-15 Rovescio in rete della Williams

DRITTO VINCENTE DI SERENA WILLIAMS, CHE RIMONTA E CHIUDE SUL 6-4 IL PRIMO SET

5-4 Doppio fallo Muguruza, primo set-point Williams

5-4 40-40 Scappa il rovescio della catalana

5-4 40-30 Terzo ace di Garbine

5-4 30-30 Profonda la Muguruza, sbaglia Serena

5-4 15-30 Stecca con il rovescio la spagnola

5-4 15-15 Scende a rete e fa punto la Muguruza

5-4 0-15 Gran rovescio della Williams

5-4 Servizio e rovescio, Serena passa avanti

4-4 40-30 Williams fuori giri con il dritto

4-4 40-15 Smash perentorio di Serena

4-4 30-15 Lungo il dritto della Muguruza

4-4 15-15 Doppio fallo Williams

4-4 15-0 Nastro americano, Serena più aggressiva

4-4 Fortunata la Williams in risposta, arriva il break

3-4 30-40 Ace di Muguruza

3-4 15-40 Risposta sulla riga, poi la Muguruza sbaglia

3-4 15-30 Brava la Williams a giocare profonda e angolata

3-4 15-15 La spagnola non sfrutta lo spazio lasciato da Serena

3-4 15-0 Molto profonda la Muguruza fin dal servizio

3-4 Ancora servizio vincente della Williams

2-4 40-0 Schiaffo vincente in contropiede di Serena

2-4 30-0 Risposta debole della Muguruza

2-4 15-0 Terzo ace di Serena

2-4 Ancora una gran prima della spagnola

2-3 Servizio vincente di Muguruza

2-3 40-40 Servizio e dritto, la spagnola rimonta

2-3 30-40 Grande scambio della Muguruza

2-3 15-40 Esita ancora Garbine, palle-break per la Williams

2-3 15-30 Profonda Serena, sbaglia la spagnola

2-3 15-15 Bellissimo dritto della Muguruza

2-3 0-15 Risposta aggressiva della Williams

2-3 Gran prima e punto per Serena

1-3 40-15 Sbaglia con il dritto la spagnola

1-3 30-15 Stavolta la spagnola risponde bene, sbaglia Serena

1-3 30-0 Risposta fuori giri della Muguruza

1-3 15-0 Ace della Williams

1-3 Molto profonda la spagnola, sbaglia Serena

1-2 Muguruza fa correre Williams e la fa anche sbagliare

1-2 40-40 Gran risposta e smash finale di Serena

1-2 40-30 Ottima prima della Muguruza

1-2 30-30 Garbine non riesce a salvarsi

1-2 30-15 Primo ace della spagnola

1-2 15-15 Rovescio lungolinea vincente della Muguruza

1-2 0-15 Gran risposta della Williams

1-2 Errore evitabile della spagnola, rompe il ghiaccio Serena

0-2 40-30 Risposta lunga della Muguruza

0-2 30-30 Secondo ace di Serena

0-2 15-30 Stavolta la risposta è larga

0-2 0-30 Brava la spagnola ad attaccare sulla seconda di servizio

0-2 0-15 Garbine costringe all'errore Serena

0-2 Risposta lunga di Serena, Muguruza scappa

0-1 40-30 Spagnola costretta all'errore

0-1 40-15 Serena sbaglia un'altra risposta

0-1 30-15 Ancora un errore grave della Williams

0-1 15-15 Risponde bene ed entra in campo Serena

0-1 15-0 Gran prima della Muguruza

0-1 Ancora un errore della americana, break Muguruza!

0-0 Errore di dritto di Serena, ancora palla-break

0-0 Stavolta la Muguruza va fuori giri con la risposta

0-0 Gran risposta di Garbine, terza palla-break

0-0 Entra la prima della Williams, e si vede

0-0 Gran risposta della catalana

0-0 Muguruza affossa in rete il dritto

0-0 Terzo doppio fallo in un game, c'è già una palla-break

0-0 40-40 Ancora un doppio fallo

0-0 40-30 Molto profonda la Muguruza

0-0 40-15 Dritto a sventaglio imprendibile della Williams

0-0 30-15 Ace al centro

0-0 15-15 Apertura del campo e smash vincente

0-0 0-15 Doppio fallo di Serena

15.12 Si comincia!

15.06 Sorteggio e inizio del riscaldamento: si parte

15.02 Serena Williams e Garbine Muguruza mettono i piedi sul Centre Court di Wimbledon, ovviamente esaurito

14.45 La Zhuk chiude a sorpresa il primo set sul 7-5, a breve in campo le due finaliste del main draw donne

14.15 In attesa che scocchino le 15, orario di inizio della sfida tra Williams e Muguruza, vi segnaliamo l'inizio della finale del torneo juniores femminile: in campo le russe Zhuk e Blinkova.

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed della finale del tabellone femminile di Wimbledon 2015. Sul Centre Court si affronteranno Serena Williams, prima testa di serie e grande favorita per la vittoria, e Garbine Muguruza, vera e propria mina vagante del tabellone femminile e capace di mettere a segno grandi imprese. Da Francesco Cammuca e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Serena Williams indossa senza dubbio i panni di favorita assoluta per questa finale, sia per la distanza in classifica sulla sua avversaria che per le grandi qualità dimostrate in questa fase della stagione, con la vittoria al Roland Garros che ha dato seguito a quella di inizio 2015 con l'Australian Open, e dunque la chance di portare a casa uno storico Grand Slam nell'arco dei dodici mesi. Dall'altra parte c'è Garbine Muguruza, che con un meraviglioso cammino sull'erba londinese ha dimostrato di non essere la solita giocatrice spagnola che al di fuori dei campi in terra battuta è spaesata, soprattutto grazie a un gioco aggressivo che le hanno consentito di guadagnare tifosi di partita in partita.

Il percorso di Serena Williams in questo Wimbledon 2015 ha avuto un avvio decisamente morbido, ma al tempo stesso anche qualche momento di titubanza. Le vittorie in avvio contro la russa Gasparyan e l'ungherese Babos sono stati degli ottimi segnali per la miglior giocatrice al mondo, ma non sono mancati i patemi d'animo nelle sfide contro la padrona di casa Heather Watson al terzo turno, e ai quarti di finale contro Vika Azarenka. Regale, infine, è stata la prova contro Maria Sharapova in semifinale

09.07.15 WIM Williams S. (Usa) Sharapova M. (Rus) 2 : 0

07.07.15 WIM Williams S. (Usa) Azarenka V. (Blr) 2 : 1

06.07.15 WIM Williams S. (Usa) Williams V. (Usa) 2 : 0

03.07.15 WIM Williams S. (Usa) Watson H. (Gbr) 2 : 1

01.07.15 WIM Williams S. (Usa) Babos T. (Hun) 2 : 0

29.06.15 WIM Williams S. (Usa) Gasparyan M. (Rus) 2 : 0

09.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Radwanska A. (Pol) 2 : 1

07.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Bacsinszky T. (Sui) 2 : 0

06.07.15 Wozniacki C. (Den) Muguruza B. G. (Esp) 0 : 2

04.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Kerber A. (Ger) 2 : 1

02.07.15 Muguruza B. G. (Esp) Lucic-Baroni M. (Cro) 2 : 1

30.06.15 Muguruza B. G. (Esp) Lepchenko V. (Usa) 2 : 0

Le parole della Muguruza dopo la vittoria sulla Radwanska

Una finale ottenuta dopo un percorso incredibile, e Garbine è molto orgogliosa di quanto ha fatto: "Quando avevo otto anni, sognavo. Ora, undici anni dopo, sta accadendo davvero. E’ stupendo. Ma è quello per cui ho lavorato.. E’ il massimo. Ora sento che tutto il mio impegno, tutto il lavoro che ho fatto in passato, è ripagato. Voglio giocare, vedere cosa ottengo, cercare di capire quale è il mio limite. Non lo so ancora. Certamente la mia mentalità sta cambiando: Ma non ho una superficie preferita perchè mi sento bene su tutte. Sto cambiando ogni settimana. Quando gioco bene, amo questa superficie. Quando gioco male, la odio. Sono fatta così. Serena è la numero uno del mondo per un motivo. Dimostra ogni anno di essere la numero uno. E’ la giocatrice più forte. Sarà la sfida più grande domani. Penso che nel tennis tutto vada molto velocemente. E’ vero, due anni fa non era neanche nella top 100 e ora, in così poco tempo, sono qui. Ma succede molto spesso. Alcuni, di colpo li trovi al top, poi non li vedi più, poi nuovamente al top".

E dall'altra parte, Serena ha parlato della grande crescita della sua avversaria: "Sicuramente non sarà un match facile. Mi ha già battuta e l’ultima volta abbiamo avuto una partita molto dura. In passato mi ha già dato problemi. Questa volta quindi cercherò di divertirmi e di fare del mio meglio, provando ad essere positiva e concentrata. È nel tour da un po’, ha fatto bene al Roland Garros già un paio di volte, ha giocato davvero bene lì. Non credo sia intimidita da questo, non è quel tipo di persona, quindi credo andrà bene. Entrambe abbiamo Wimbledon da perdere, quindi è già qualcosa. E poi lei mi ha già battuta prima, sa come vincere, sa cosa fare. È una situazione diversa e credo che la metta in una posizione unica, in cui ha l’opportunità di diventare campionessa di Wimbledon. Oggi potrei perdere. Sicuramente non ne sarei felice. Ma non ho bisogno di un altro titolo a Wimbledon. Non ho bisogno di un altro titolo allo US Open. Non ne ho bisogno. Ogni volta che scendo in campo, che sia per allenamento o per una partita, la vedo più come una cosa divertente perché non è più così stressante come lo era una volta. Per esempio arrivare al 18esimo Slam per me è stato estremamente stressante. Divertente, ma anche molto stressante. La sconfitta al Roland Garros 2014? È stata una sconfitta che mi ha aperto gli occhi. Alcune sconfitte ti fanno arrabbiare, altre ti insegnano qualcosa. Da quella ho imparato molto. Beh sai non vuoi perdere in uno Slam, ma sfortunatamente succede. Ma è stata davvero un’esperienza che mi ha aiutata a dire: Ok Serena, vuoi essere la migliore, devi fare certe cose e devi migliorarne altre".

I precedenti

Sono tre i precedenti tra Serena Williams e Garbine Muguruza. Quest'ultima ha messo a segno un'impresa, di cui abbiamo già parlato, nel Roland Garros di un anno fa, quando ha superato l'americana, da quasi sconosciuta, al secondo turno. Gli altri due match, entrambi sul veloce e sempre in prove del Grand Slam, sono stati vinti dalla Williams.

26.01.15 AUS Williams S. (Usa) Muguruza B. G. (Esp) 2 : 1

28.05.14 FRE Williams S. (Usa) Muguruza B. G. (Esp) 0 : 2

17.01.13 AUS Williams S. (Usa) Muguruza B. G. (Esp) 2 : 0