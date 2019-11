ATP: i big scendono in campo a Washington

Il torneo di Washington, uno dei due eventi del calendario ATP in corso questa settimana, entra sempre più nel vivo con gli ultimi incontri del primo turno e l'inizio del secondo turno.

E a fare la voce grossa sono stati soprattutto gli australiani e gli americani. Nel primo caso, Sam Groth e soprattutto Lleyton Hewitt hanno superato indenni lo scoglio del primo turno: il primo ha impiegato tre set per superare il brasiliano Thomaz Bellucci, mentre l'ex numero 1 al mondo ha regolato, nel derby Aussie, John-Patrick Smith. Passando agli atleti a stelle e strisce, Steve Johnson ha esordito bene a Washington superando lo slovacco Lukas Lacko, mentre sono già agli ottavi Sam Querrey e Jack Sock, i quali hanno sconfitto rispettivamente il giapponese Go Soeda e il belga Ruben Bemelmans.

Entra nel vivo il torneo anche per due dei favoriti per la vittoria finale, ovvero Kei Nishikori e Marin Cilic. Il giapponese, fermo dalla vittoria su Bolelli a Wimbledon, ha sconfitto solo al terzo set un altro australiano, James Duckworth, mentre il campione in carica degli US Open ha avuto pochi problemi nel vincere contro il coreano Hyeon Chung. Bene anche Vasek Pospisil, che accede agli ottavi dopo aver sconfitto il padrone di casa Donald Young.

Oggi torneranno in campo gli altri favoriti, in primis Andy Murray, Grigor Dimitrov e il recente vincitore di Atlanta, John Isner. Il britannico se la vedrà con il russo Teymuraz Gabashvili, mentre il bulgaro se la vedrà con l'argentino Guido Pella, proveniente dalle qualificazioni. Impegno morbido anche per il numero 1 americano, opposto al dominicano Victor Estrella Burgos. In campo anche Kevin Anderson, che sfiderà l'astro nascente Alexander Zverev, mentre ci si aspetta spettacolo dal match tra Feliciano Lopez e Hewitt.