Master 1000 Montreal: sorteggiato il tabellone. Nadal dalla parte di Murray, Nole con Wawrinka

E' stato sorteggiato nella notte italiana tra venerdì e sabato il tabellone principale della Rogers Cup di Montreal, primo Master 1000 della stagione sul cemento nordamericano. In Canada, dove il francese Tsonga difende i punti della vittoria dello scorso anno ottenuta a Toronto (le due città si alternano nell'ospitare il circuito Atp e quello Wta), la parte alta del seeding è dominata dalla testa di serie numero uno Novak Djokovic. Il serbo, alla prima apparizione dopo il trionfo di Wimbledon, non troverà sulla sua strada Roger Federer (che festeggia oggi i suoi 34 anni), già proiettato verso il torneo di Cincinnati. Dalla parte di Nole non ci sono Murray nè Nadal, bensì Wawrinka, Berdych e Raonic, tutti avversari pericolosi su questa superficie.

Il serbo - dopo un bye al primo turno, esordirà contro il vincente della sfida tra Bellucci e Cuevas, per poi incontrare negli ottavi uno tra Sock e Dimitrov. Nei quarti di finale Djokovic potrebbe poi affrontare il ceco Tomas Berdych, che tuttavia dovrà superare nei primi turni un qualificato e probabilmente il giocatore più caldo di questo periodo, vale a dire Dominik Thiem, che ha già pronta al secondo round la sfida contro il sudafricano Kevin Anderson. La parte alta del tabellone dovrebbe riservare un quarto di finale che vedrà opposti la testa di serie numero tre Stanislas Wawrinka e l'idolo di casa Milos Raonic. Ostacoli Kyrgios, Isner o Pospisil sulla strada dello svizzero, mentre l'allievo di Ivan Ljubicic dovrà subito contenere la potenza di Karlovic o Janowicz, prima di incrociarsi verosimilmente con Richard Gasquet.

Buon sorteggio nel complesso per Rafa Nadal. Lo spagnolo, fresco vincitore sulla terra di Amburgo e testa di serie numero otto, affronterà al secondo turno (dopo il bye d'ordinanza) uno tra Stakhovsky e Peliwo, prima di incontrare agli ottavi probabilmente Gilles Simon, anche se in quella zona del tabellone stazionano anche Andreas Seppi e Victor Troicki. Nei quarti sulla carta il maiorchino potrebbe vedersela con Kei Nishikori, numero quattro del seeding e finalista agli Us Open 2014. Andy Murray completa la parte bassa del tabellone di Montreal, con l'obiettivo minimo di giungere in semifinale proprio contro Nadal. Lo scozzese esordirà contro il vincente del derby spagnolo tra Lopez e Robredo, mentre in ottavi di finali ecco uno tra Monfils e Fognini (elettrizzante sfida di primo turno). Quel quarto del seeding è presidiato poi dal croato Marin Cilic, che tuttavia dovrà piegare la resistenza del campione uscente Jo-Wilfred Tsonga per giungere tra i migliori otto.

In attesa che entrino in scena i big, ecco i match più interessanti del primo turno:

Sock-Mannarino

Anderson-Rosol

Verdasco-Kyrgios

Gasquet-Chardy

Janowicz-Karlovic

Seppi-Simon

Sousa-Tomic

Coric-Tsonga

Monfils-Fognini

F. Lopez-Robredo