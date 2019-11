WTA: le finali premiano Kerber e Stephens

Angelique Kerber e Sloane Stephens sono le vincitrici dei due eventi del circuito WTA in programma nella settimana appena conclusa. La tedesca ha portato a casa il Bank of the West Classic di Stanford, mentre l'americana ha trionfato in casa, al Citi Open di Washington. Sconfitte in finale, rispettivamente, Karolina Pliskova e Anastasia Pavlyuchenkova,

Come ci si poteva attendere, la finale di Stanford è stata particolarmente combattuta e ricca di cambi di fronte. La Kerber prova a partire forte ma viene subito ripresa da una Pliskova intenzionata a porre fine al gran torneo messo in piedi dalla tennista tedesca, in netta ripresa dopo il difficile inizio di 2015. Tuttavia, Angelique supera la fase centrale del set in maniera tranquilla, prima di infilare il decisivo parziale di quattro games che vale il 6-3. Nel secondo parziale la Pliskova dà il via a una clamorosa serie di break e contro-break (saranno addirittura nove su dodici games giocati), e alla fine è proprio la giocatrice ceca a vincere questo incredibile braccio di ferro, con il servizio strappato alla Kerber nell'undicesimo game e non perdendo il turno di battuta nel gioco successivo, chiudendo per 7-5. Nel terzo set, ancora una mini-serie di quattro break consecutivi nella fase centrale, prima che la Kerber decida di ottenere lo strappo decisivo: nel nono game la Pliskova cede il servizio ma non riesce a reagire, con la tedesca che chiude per 6-4 e porta a casa il titolo.

Decisamente meno movimentata ed equilibrata la finale di Washington, che premia un altro grande talento in fase di recupero dopo qualche mese difficile. Sloane Stephens non ha pietà di una Pavlyuchenkova incapace di tenere il ritmo della giocatrice di casa, la quale prende subito il largo in avvio di partita, dopo aver annullato una palla-break in apertura. L'americana poi è quasi perfetta al servizio, strappandolo alla russa nel sesto game e chiudendo il parziale per 6-1. Nel secondo set la musica non cambia: Stephens al comando, Pavlyuchenkova nell'affannoso tentativo di inseguire. La russa, dopo aver ottenuto il primo break del match, che vale il momentaneo 2-2, torna a subire l'iniziativa dell'americana, decisa a far restare a casa questo titolo: quattro giochi consecutivi, chiusura con il punteggio di 6-2 e Citi Open che finisce nella sua bacheca.