La Pennetta illude poi cede a Serena Williams

La pioggia che aveva rovinato il programma della prima giornata se ne sta alla larga da Toronto e così il tennis giocato torna a fare da padrone nella città canadese.

La Rogers Cup al femminile edizione 2015 può finalmente mettersi in moto e regala al pubblico accorso una giornata intensa, con tantissime partite e altrettante emozioni. Le prime le dispensa Flavia Pennetta. La brindisina tiene a bada Serena Williams, la doma e a tratti sembra dominarla. Il 62 del primo set sembra essere il preludio a una giornata campale. Per Flavia ma anche per il torneo. Ma è un'illusione che dura poco, lo spazio di tre game del secondo set: è qui, sul 21 e servizio Pennetta, che la Williams reagisce e spiega in mondovisione per quale motivo in questa annata ha vinto 40 delle sin lì 41 partite da lei disputate. Il filotto di 11-1 nel conto game è un'onda che travolge e stordisce l'azzurra, che alla fine deve alzare bandiera bianca.

Per una Pennetta che saluta, c'è una Sara Errani che continua la sua marcia. Sospesa dopo due soli game l'altro ieri, la partita contro la Mladenovic si è chiusa ieri al terzo set e con l'azzurra che batte in rimonta la giovane Kiki, complice anche un problema alla caviglia accusato dalla francese a inizio secondo set. A lei - che aveva vinto il primo set per 7-5 - il merito di aver comunque combattuto e onorato il match, contro una Errani brava e cinica a martellare l'avversaria, firmando il 6-1 6-0 che ribalta le sorti del match.

Nelle altre partite giocate ieri, spicca l'ennesima prova negativa di Eugenie Bouchard, sempre più irriconoscibile. Per il secondo anno di fila la biondina di Montreal toppa l'appuntamento con la gara di casa ed esce di scena al primo turno. A batterla, in due ore esatte di match, è la svizzera Belinda Bencic che domina il primo e il terzo set (chiusi rispettivametne sul 6-0 e sul 6-1) lasciando a Genie il solo secondo set (5-7). Prosegue quindi il buon momento della Bencic, come sembra essere sempre più sul pezzo Victoria Azarenka, che travolge la giovane ucraina Svitolina (6-1 6-4) e si regala una sfida interessante contro Petra Kvitova. Proprio nell'immediata vigilia della Rogers Cup, la giocatrice ceca ha dichiarato di essere in lotta con una fastidiosa mononucleosi, probabilmente contratta nel periodo primaverile, vedremo quanto il malanno influirà sulle prestazioni della due volte regina di Wimbledon.

Vittorie anche per Angelique Kerber (6-0, 6-1 alla Doi), Jelena Jankovic (7-6, 6-2 su Garcia), Andrea Petkovic (3-6, 6-4, 6-2 sulla wild card canadese Abanda), mentre come da pronostico è pazza la aprtita che regala ad Alizè Cornet la vittoria in tre set e in tre ore sulla spagnola Carla Suarez Navarro (6-3 6-7(2) 6-4).



S. Williams b. F. Pennetta 2-6 6-3 6-0

A. Cornet b. C. Suarez Navarro 6-3 6-7(2) 6-4

A. Kerber b. M. Doi 6-0 6-1

J. Jankovic b. C. Garcia 7-6(4) 6-2

P. Hercog b. A. Van Uytvanck 6-4 1-6 6-3

M. Lucic-Baroni b. K. Pliskova 3-6 7-6(5) 6-2

D. Gavrilova b. S. Stosur 6-4 6-4

B. Strycova b. V. Lepchenko 6-2 6-4

E. Makarova b. A. Tatishvili 6-3 6-3

R. Vinci b. K. Knapp 6-0 6-0

V. Azarenka b. E. Svitolina 6-1 6-4

S. Errani b. K. Mladenovic 5-7 6-1 6-1

J. Goerges b. Z. Diyas 2-6 6-1 7-5

A. Riske b. T. Bacsinszky 3-6 7-6(4) 7-6(3)

C. Witthoeft b. C. Vandeweghe 6-3 3-6 6-1

L. Tsurenko b. Y. Wickmayer 6-3 7-6(3)

M. Puig b.M. Duque-Marino 6-4 4-6 7-5

