Rogers Cup 2015, WTA Toronto: brillano le azzurre e le stelle del WTA

Si accendono le luci potenti sulla Rogers Cup femminile. Nella giornata di ieri si è completato il secondo turno, e con esso la discesa in campo delle big della WTA. L'attesa era tutta per il match fra Petra Kvitova e Victoria Azarenka, una finale anticipata - e di molto - sifda che si rinnova a ben quattro anni dall'ultima replica. In buona forma la ventiseienne di Minsk, reduce da mononucleosi la ragazzona ceca, costretta fine match a lasciare strada a Vika in maniera piuttosto netta, come conferma il 6-2, 6-3 impresso sul tabellino.

Stop immediato anche per Caroline Wozniacki, battuta con doppio 7-5 dalla sempre meno sorprendente Belinda Bencic. La giovane elvetica mette in fila due scalpi eccellenti e supera a pieni voti questa prima parte di esame canadese, anche se i prossimi test sono tutt'altro che semplici. Resistere alle cannonate di Sabine Lisicki (7-6, 6-4 su Strycova per lei ieri) per poi eventualmente sfidare Ana Ivanovic (bel debutto per lei e ottavi di finale prenotati dopo la vittoria contro la Govortsova in due set) ai quarti. Liscio anche l'esordio di Agnieszka Radwanska, che liquida con il punteggio di 7-5, 6-3 la tedesca Georges e si prende l'ottavo contro Cornet.

Vince e convince Simona Halep, a cui basta un break per set per avere ragione di Jelena Jankovic, mentre delude Garbiñe Muguruza, subito sconfitta da Lesia Tsurenko per 7-5 6-1. Serena Williams ha conosciuto ieri la sua prossima avversaria: si tratta di Andrea Petkovic, dopo che la tedesca ha battuto in due set Heather Watson (6-4, 6-3).

In chiave Italia, belle notizie tanto da Sara Errani, che batte in tre set Madison Brengle (6-3 2-6 6-3), quanto da Roberta Vinci, facile su Miriana Lucic - Baroni. Per la romagnola ora arriva l'esame Azarenka, metre la Vinci affronterà la russa Daria Gavrilova.

S. Errani b. M. Brengle 6-3 2-6 6-3

R. Vinci b. M. Lucic-Baroni 6-3 6-3

D. Gavrilova b.L. Safarova 4-6 7-5 7-5

L. Tsurenko b. G. Muguruza 7-5 6-1

P. Hercog b. E. Makarova 6-2 6-7(2) 7-5

S. Halep b. J. Jankovic 6-3 6-4

A. Ivanovic b. O. Govortsova 6-4 7-6(4)

S. Lisicki b. B. Strycova 7-6(3) 6-4

C. Witthoeft b. A. Riske 6-4 5-7 6-3

B. Bencic b. C. Wozniacki 7-5 7-5

A. Cornet b. D. Cibulkova 6-3 6-2

A. Petkovic b. H. Watson 6-4 6-3

V. Azarenka b. P. Kvitova 6-2 6-3

A. Kerber b. M. Puig 6-2 6-3

A. Radwanska vs J. Goerges 7-5 6-3