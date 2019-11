Rogers Cup, WTA Toronto: impresa di Sara Errani

Roberta chiama, Sara risponde. Eccome se risponde. Perchè battere Vika Azarenka è sempre affare complicato, e riuscirci porta automaticamente a catalogare il fatto come impresa. Bravissima l'azzurra a imporre il suo gioco e a mandare in tilt nervoso la bielorussa, ripresa anche dall'arbitro per linguaggio poco oxfordiano in campo. Il momento di rottura della partita arriva nel dodicesimo game del primo set, decisivo per spezzare l'equilibrio che sino a quel momento sembrava regnare sovrano: perfetto per Sara, infarcito di errori per Vika che consegna così la prima partita all'azzurra. La quale approfitta dell'inerzia positiva per partire a tavoletta nel secondo set, involandosi subito sul 3-0. Azarenka prova a reagire, recupera il break di svantaggio ma Errani rompe nuovamente il gioco, anche se per chiudere definitivamente la contesa alla romagnola servono ben 6 match point. La grazia si chiama errore gratuito, il numero 53 per Vika, che spedisce in rete una facile risposta a una debole secondo di servizio di Sara. Che incassa e ritira il biglietto per i quarti dove troverà Lesia Tsurenko.

Ci sarà invece Serena Williams sulla strada di Roberta Vinci: tutto come da programma nella sessione serale, con la numero uno al Mondo a tratti ingiocabile per la pur volonterosa tedesca, la quale alza bandiera bianca sul 6-3 6-2. Fra le prime otto c'è anche Belinda Bencic: malgrado un tabellone infernale (ai quarti contro Ana Ivanovic - ieri facile in due set sulla Hercog - per un'eventuale semifinale contro Serena Williams), la giovane elvetica scollina con grande sicurezza e personalità i GpM hors categorie che di volta in volta le si presentano davanti. L'ultima a cadere sotto i suoi colpi è stata Sabine Lisicki al termine di una partita definita dalla stessa elvetica un ottovolante: dopo aver vinto per 6-1 il primo set, infatti, Bencic subiva il ritorno dell'avversaria che si imponeva con ugual punteggio. Il terzo set è equilibrio allo stato puro, tanto che per risolvere la contesa serve il tie break, vinto alla grande da Belinda per 7-3.

Completare il quadro dei quarti di finale, l'interessante sfida fra Agnieszka Radwanska e Simona Halep: tanto la polacca quanto la romena hanno dovuto superare due partite in tre set contro rispettivamente Cornet e Kerber. Lotteranno per un posto in semifinale, dove troveranno una fra Tsurenko ed Errani.

R. Vinci b. D. Gavrilova 6-4 6-3

L. Tsurenko b. C. Witthoeft 6-3 6-4

S. Halep b. A. Kerber 6-3 5-7 6-4

B. Bencic b. S. Lisicki 6-1 1-6 7-6(3)

S. Errani b. V. Azarenka7-5 6-3

A. Radwanska b. A. Cornet 6-2 4-6 6-4

S. Williams b A. Petkovic 6-3 6-2

A. Ivanovic b. P. Hercog 6-2 6-3