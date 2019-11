WTA Toronto: Errani e Vinci a caccia delle semifinali

Alla Rogers Cup di Toronto si comincia a fare sul serio, visto che nel tardo pomeriggio italiano partiranno i quarti di finale . E a elettrizzare l'attesa per il nostro movimento, ci penseranno Sara Errani e Roberta Vinci, tornate agli antichi splendori e pronte a sfoderare il meglio per dare l'assalto ad un posto in seimfinale.

Partirà la bolognese, che dall'alto della testa di serie numero 15 avrà i gradi di favorita nella sfida contro l'ucraina Lesia Tsurenko. Quest'ultima arriva da un ottimo momento, con la vittoria sul veloce di Istanbul e un percorso splendido in quel di Toronto, partito dalle qualificazioni e giunto fin qui. Prima del match tra Errani e Tsurenko, si giocherà quello tra Simona Halep, numero 2 del seeding e data in netta ripresa, e Agnieszka Radwanska, sesta testa di serie e reduce da un match da brividi contro la francese Cornet.

Ad aprire il programma serale ci penserà Roberta Vinci, la quale dovrà affrontare la prova più dura in assoluto, ovvero il match contro Serena Williams. La tarantina avrà sicuramente consultato Flavia Pennetta, la quale stava per giocare un bello scherzetto alla numero 1 del mondo all'esordio in terra canadese, ma sarà necessario il meglio del repertorio di Roberta per mettere in difficoltà la tennista americana. A chiudere il programma ci penseranno Ana Ivanovic, quinta testa di serie e tornata a trovare una certa regolarità di gioco e risultati, e l'astro nascente del tennis svizzero, Belinda Bencic.

L'Italia del tennis presenta anche un nuovo tandem in doppio, quello composto da Sara Errani e Flavia Pennetta. Le due azzurre giocheranno il loro quarto di finale , contro la coppia composta da Lucie Safarova e Bethanie Mattek-Sands.