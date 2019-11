ATP Cincinnati: avanza Seppi, ecatombe francese

Mentre Andy Murray si gode la bella vittoria ottenuta nel torneo di Montreal, la giostra del circuito maggiore maschile continua a girare e si sposta fino a Cincinnati, con una nuova tappa di avvicinamento verso gli US Open. E in un primo turno falcidiato dalla forte pioggia che si è abbattuta nelle scorse ore sull'Ohio, non sono mancate le sorprese, che hanno investito soprattutto il tennis francese.

Gilles Simon e Gael Monfils hanno infatti già salutato il torneo statunitense, sconfitto anche abbastanza nettamente da Ivo Karlovic e da Jerzy Janowicz: quest'ultimo risultato è senz'altro un buon segnale, soprattutto per il giocatore polacco che sta provando a ritrovarsi dopo anni difficili. L'altra brutta notizia per il tennis transalpino è in realtà una buona notizia per il nostro movimento, visto che Andreas Seppi ha sconfitto in due set Adrian Mannarino, cancellando così la macchia della sconfitta al primo turno a Montreal, sempre per mano di un francese, proprio Monfils. E se Seppi ride, Fabio Fognini purtroppo piange ancora: il ligure ha perso in tre set contro uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi giorni, il giovane australiano Thanasi Kokkinakis, giunto in tabellone attraverso le qualificazioni.

Passando alle teste di serie impegnate nel primo giorno dedicato al main draw, passano il turno David Goffin e Grigor Dimitrov: il belga ha superato, non senza qualche problema, il giocatore di Taipei Yen-Hsen Lu, così come il bulgaro che ha impiegato tre set per avere la meglio del durissimo ceco Lukas Rosol. Sugli altri campi, vittoria sorprendente per l'immortale Mardy Fish contro Viktor Troicki, mentre Dominic Thiem sembra aver pagato il passaggio dalla terra rossa al cemento, vista la sconfitta contro lo slovacco Martin Klizan. Belle vittorie anche per Benoit Paire e Vasek Pospisil, i quali hanno avuto la meglio rispettivamente su Gilles Muller e Denis Kudla, mentre Jack Sock si aggiudica nettamente il derby americano di primo turno contro la wild card Bjorn Fratangelo.

Ecco i risultati odierni:

Karlovic b. Simon 6-4 6-7 6-3

Goffin b. Lu 5-7 6-3 6-4

Janowicz b. Monfils 6-4 7-5

Dimitrov b. Rosol 6-2 3-6 6-3

Bautista Agut b. Cuevas 6-3 6-4

Bellucci b. Vesely 7-6 6-2

Fish b. Troicki 6-2 6-2

Klizan b. Thiem 7-6 3-6 7-6

Kokkinakis b. FOGNINI 4-6 6-2 6-3

Paire b. Muller 7-6 7-6

Pospisil b. Kudla 6-4 6-3

SEPPI b. Mannarino 6-3 6-3

Sock b. Fratangelo 6-1 6-2

Sousa b. Kohlschreiber 6-2 6-7 6-2

Tomic b. Stakhovsky 6-4 6-3