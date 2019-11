WTA New Haven: super Vinci, out Pennetta ed Errani

Entra sempre più nel vivo il Connecticut Open, torneo in corso di svolgimento a New Haven e che precede l'ultimo evento stagionale con il Grand Slam, ovvero l'edizione 2015 degli US Open. E l'Italia torna a celebrare una Roberta Vinci strepitosa, ma al tempo stesso saluta Flavia Pennetta e Sara Errani.

Partiamo da Roberta Vinci, che dopo aver superato brillantemente il percorso nel tabellone di qualificazioni ha superato nettamente Eugenie Bouchard, approdando al secondo turno. Una prova superba da parte della tennista tarantina, la quale ha imbrigliato la giovane canadese, sempre più in crisi, in un gioco fatto di finezze e tocchi vellutati: così, la ex numero 8 al mondo è riuscita a ottenere un solo game in tutto l'incontro. Tornando a Flavia Pennetta, la pugliese ha patito una brutta sconfitta in tre set contro la slovacca Magdalena Rybarikova: dopo aver conquistato il primo parziale al tie-break, l'azzurra non è riuscita a mantenere il livello di prestazioni manifestato all'inizio, e si è concessa così all'avversaria, giunta in main draw dalle qualificazioni proprio come la Vinci. Chiudiamo con Sara Errani, anch'essa protagonista di un match in tre set e sconfitta dalla francese Kristina Mladenovic, la quale ha vinto nettamente il primo set e ha messo in mostra le difficoltà della giocatrice bolognese. La reazione di Sarà è arrivata nel secondo parziale, ma nel set decisivo è stata ancora la transalpina ad avere la meglio, approdando al secondo turno.

Negli altri incontri , parte bene il torneo delle altre tre teste di serie scese in campo nella giornata appena trascorsa. Lucie Safarova, quarta testa di serie del tabellone, ha superato in due comodi set la russa Daria Gavrilova, mentre la sua connazionale Karolina Pliskova, numero 5 del seeding, ha avuto la meglio sulla qualificata Polona Hercog in tre parziali. Infine Agnieszka Radwanska, testa di serie numero 8, ha sconfitto nettamente l'americana Coco Vandeweghe. Unica testa di serie uscita sconfitta ieri, oltre alla Errani, è stata la svizzera Timea Bacsinszky, numero 6 del seeding e sconfitta dalla francese Caroline Garcia.

Ecco i risultati del giorno:

Pliskova b. Hercog 2-6 7-6 6-2

Savchuk b. Govortsova 4-6 6-3 4-0 rit.

Keys b. Svitolina 7-6 4-2 rit.

Radwanska b. Vandeweghe 6-0 6-2

VINCI b. Bouchard 6-1 6-0

Rybarikova b. PENNETTA 6-7 6-3 6-1

Garcia b. Bacsinszky 6-3 6-1

Mladenovic b. ERRANI 6-2 4-6 6-4

Safarova b. Gavrilova 6-3 6-4

Cornet b. Putintseva 2-6 6-0 6-2