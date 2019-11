WTA New Haven: Kvitova e Wozniacki a passo di carica

Giornata di quarti di finale in quel di New Haven, dove le giocatrici impegnate stanno affrontando l'ultimo appuntamento prima dell'edizione 2015 degli US Open. E nella maggior parte dei casi, i match giocati nella sera e nella notte italiana hanno confermato i pronostici.

Avanzano infatti le migliori teste di serie rimaste in corsa in questo Connecticut Open, a cominciare da Petra Kvitova. La tennista ceca, numero 2 del seeding, ha sconfitto in due set Agnieszka Radwanska nell'attesissimo confronto di stili, in cui la potenza della vincitrice dell'edizione 2014 di Wimbledon ha avuto la meglio sulla classe e l'eleganza della giocatrice polacca, la quale non è riuscita a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi. A sfidare la Kvitova in semifinale sarà Caroline Wozniacki, che dopo aver preso un discreto spavento nel turno precedente contro la nostra Roberta Vinci ha invece letteralmente passeggiato nel suo quarto di finale, vinto nettamente contro la francese Caroline Garcia: la transalpina, che sta ottenendo ottime sensazioni in questi eventi sul cemento americano, è riuscita ad ottenere solo tre games in tutto l'incontro.

L'altra semifinale poteva essere un affare relativo solo alla Repubblica Ceca, ma non sarà così. Lucie Safarova ha rischiato grosso contro Dominika Cibulkova, ma alla fine è stata la testa di serie numero 4 ad avere la meglio, in una partita in cui la ceca ha rischiato di perdere il controllo in più di un'occasione: la slovacca, infatti, ha portato a casa il primo set al tie-break ed è stata costretta a sfoderare il suo tennis migliore per avere la meglio contro una Cibulkova che è uscita dal campo a testa alta, ma anche consapevole di aver sprecato una grande occasione. E la Safarova dovrà giocarsi l'accesso in finale contro una delle migliori interpreti sul veloce di questa parte di stagione, ovvero Lesia Tsurenko. La tennista ucraina ha letteralmente sorpreso l'altra ceca in corsa in questi quarti di finale, Karolina Pliskova, numero 5 del seeding: una vittoria netta, nella forma ma anche nel gioco espresso, quella ottenuta dalla Tsurenko, la quale ha lasciato appena due games per set alla sua più quotata avversaria.

Questi i risultati:

Tsurenko b. Pliskova 6-2 6-2

Safarova b. Cibulkova 6-7 6-4 7-5

Wozniacki b. Garcia 6-3 6-0

Kvitova b. Radwanska 7-5 6-4