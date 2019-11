US Open 2015: seconda giornata, il programma al femminile

Dopo la scoppiettante prima giornata, che ha visto saltare parecchie teste di serie, alcune delle quali anche in maniera clamorosa, scatta la seconda giornata di gioco agli US Open edizione 2015. E scenderà in campo questa notte l'unica donna alla quale affidare le speranze di non vedere anche questo trofeo nella bacheca di Serena Williams, ovvero Simona Halep.

La giocatrice romena, seconda testa di serie a Flushing Meadows, debutterà nello Slam a stelle e strisce contro la neozelandese Marina Erakovic, per un percorso che dovrebbe concludersi, secondo pronostico, con la finale. In campo, a seguire sull'Arthur Ashe Stadium, anche la numero 4 del seeding Caroline Wozniacki, opposta alla statunitense Jamie Loeb, mentre il programma serale del campo principale lo chiuderà la ceca Petra Kvitova: la vincitrice del torneo di New Haven, quinta testa di serie, se la vedrà con la tedesca Laura Siegemund. Passiamo al Louis Armstrong, dove il programma verrà aperto da un'altra giocatrice molto attesa, l'altra ceca Lucie Safarova, che non avrà un primo turno facile visto che se la dovrà vedere con Lesia Tsurenko, in quello che sarà il replay della semifinale giocava venerdì a New Haven. Il terzo match del 'secondo campo' di Flushing Meadows sarà quello tra Viktoria Azarenka e Lucie Hradecka.

Il GrandStand sarà a pannaggio delle principali giocatrici tedesche in gara, visto che il programma verrà aperto da Angelique Kerber e vedrà in campo anche la numero 2 di Germania, Andrea Petkovic: la prima dovrà debuttare negli States contro la romena Alexandra Dulgheru, mentre la seconda dovrà vedersela con la francese Caroline Garcia, decisamente un osso duro. E se ci sono due giocatrici dalle quali ci si aspetta qualcosa di importante, o comunque qualcosa di più di quanto mostrato finora sul cemento americano, queste sono Garbine Muguruza e Samantha Stosur: la spagnola debutterà contro la tedesca Carina Witthoeft, mentre il primo ostacolo dell'esperta australiana sarà l'ungherese Timea Babos.

Tante italiane in campo oggi, dopo il debutto positivo avuto ieri da Roberta Vinci. Sul Court 13 scenderà in campo Sara Errani, contro la giapponese Mayo Hibi. In programma anche gli incontri di Francesca Schiavone, opposta all'eccentrica belga Yanina Wickmayer; Flavia Pennetta, testa di serie numero 26 e attesa dalla sfida contro l'australiana Jarmila Gajdosova; Karin Knapp, che inizierà la sua avventura americana contro l'altra 'aussie' Alja Tomjanovic; Camila Giorgi, molto attesa negli States e pronta a vedersela contro la svedese Johanna Larsson.

Ecco gli altri incontri in programma oggi: Cornet contro Nara sul Court 13, Chirico contro Konta e Robson contro Vesnina sul Corut 11; McHale contro Cetkovska e Sasnovich contro Lisicki sul Court 4, Lepchenko contro Flipkens sul Court 5; Sakkari contro Wang e Rogers contro Vickery sul Court 6; Goerges contro Schmiedlova e Dominguez Lino contro Gibbs sul Court 7; Bacsinszky contro Strycova e Krunic contro Kovinic sul Court 9; Pironkova contro Barthel sul Court 10; Ostapenko contro Beck sul Court 12; Rodina contro Mrdeza sul Court 14; Govortsova contro Begu sul Court 15; infine Putintseva contro Kateryna Bondarenko e Panova contro Niculescu sul Court 16.