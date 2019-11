Risultato Giorgi - Ivanovic, ottavi torneo di Tokyo 2015 (0-2)

Per quest'oggi è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Restate con noi per seguire tutti i tornei in corso di svolgimento a Metz e San Pietroburgo per quanto riguarda il programma Atp, ed a Guangzhou e Tokyo per il Wta! Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel, l'augurio di una buona giornata in nostra compagnia.

Si chiude così il quadro degli ottavi di finale. Da domani i quarti. Questo il programma:



Wozniacki-Kerber

Muguruza-Bencic

Radwanska-Pliskova

Ivanovic-Cibulkova

Troppi gli errori non forzati dell'azzurra, che chiude sotto i 50 (46), concedendo davvero troppe occasioni alla tennista serba, che resta concentrata nei momenti di difficoltà e lascia giocare l'azzurra, che anche se ha spesso comandato la gara, non ha mai preso del tutto in mano le redini del gioco.

5-7 2-6 RISPOSTA CLAMOROSA DELLA IVANOVIC! GAME, SET AND MATCH A TOKYO! VINCE LA SERBA MERITATAMENTE! ESCE DAL TORNEO LA GIORGI!

5-7 2-5 15-40 DUE MATCH POINT IVANOVIC! ALTRO ERRORE DI DRITTO PER LA GIORGI!

5-7 2-5 15-30 In rete stavolta il dritto della tennista serba.

5-7 2-5 0-30 Gran rovescio della serba ad aprirsi il campo, il dritto della giorgi non è definitivo ed il recupero della due del seeding è vincente. A due punti dal match.

5-7 2-5 0-15 Si apre benissimo il campo con il dritto la Ivanovic, prima di chiudere con il cross strettissimo.

Non c'è più la marchigiana, che paga i troppi doppi falli e alcuni errori banali nei punti clou del match. La Ivanovic ha avuto il merito di restare in partita anche ad inizio secondo set, quando era sotto 2-0.

5-7 2-5 Servizio, dritto e volley perfetta per la serba che si porta ad un game dai quarti di finale!

5-7 2-4 15-40 ACE! PALLA DEL 5-2 PER LA IVANOVIC!

5-7 2-4 15-30 ROVESCIO VINCENTE IN CONTROTEMPO DELLA IVANOVIC!

5-7 2-4 15-15 In rete il dritto della serba.

5-7 2-4 0-15 Lunga la risposta dell'azzurra su una seconda non irresistibile della serba. Brutti segnali da Camila.

5-7 2-4 DOPPIO FALLO! ALTRO BREAK PER LA IVANOVIC! PARZIALE APERTO DI 4-0 PER LA SERBA!

5-7 2-3 40-Ad Altro errore della Giorgi, di dritto, in rete. Palla break.

5-7 2-3 40-40 La salva col dritto sulla riga, prima di chiudere a volo con lo sventaglio. Parità.

5-7 2-3 30-40 Esagera stavolta la Giorgi, che si era aperta il campo benissimo, prima di sbagliare misuca ancora col dritto in cross. Palla break.

5-7 2-3 30-30 Dritto vincente! Si salva, almeno per ora, l'italiana.

5-7 2-3 15-30 Altro bel dritto in cross strettissimo. In rete il recupero della serba.

5-7 2-3 0-30 CHE RECUPERO IN BACK DELLA IVANOVIC! GRAN ROVESCIO IL CROSS DELLA GIORGI, MA IL RECUPERO E' INCREDIBILE! DEVE RESTARE NEL MATCH CAMILA!

5-7 2-3 0-15 Ennesimo doppio fallo della Giorgi, che parte male anche in questo sesto gioco.

5-7 2-3 Altro errore della marchigiana! Rischia di pagare alla lunga tutti questi errori l'italiana che non riesce ad essere incisiva nelle palle decisive di ogni game.

5-7 2-2 40-Ad Spinge la Giorgi su un back della Ivanovic, ma il colpo le scappa lungo.

5-7 2-2 40-40 Aggredisce in risposta Giorgi, che forza l'errore di dritto dell'avversaria. Parità.

5-7 2-2 30-40 Fantastico dritto lungoriga, di rovescio, dell'azzurra stavolta.

5-7 2-2 15-40 In rete la risposta dell'italiana. Due palle per il 3-2 serbo.

5-7 2-2 15-30 Ottima prima al corpo della Ivanovic. Risposta lunga.

5-7 2-2 15-15 Ottima risposta della Giorgi! si scuote l'azzurra dopo il break subito.

5-7 2-2 0-15 Arriva anche il vincente di dritto della serba! Sale in cattedra la numero due del torneo.

Errani ha chiuso 6-1 6-0 contro la Zheng. Semifinale per l'azzurra.

5-7 2-2 Arriva il break! Errore di rovescio della Giorgi che concede il terzo break del match.

5-7 2-1 15-40 Ancora però la risposta della serba. Due palle break per la Ivanovic.

5-7 2-1 15-30 Riesce finalmente ad entrare nello scambio la Giorgi ed ottenere il punto grazie al cross di dritto.

5-7 2-1 0-30 Seconda risposta vincente, stavolta agevolata dalla poca pesantezza della seconda dell'azzurra.

5-7 2-1 0-15 Gran risposta della serba di rovescio che spazzola la riga.

5-7 2-1 Buona prima di servizio della serba. Lunga la risposta dell'italiana.

5-7 2-0 15-40 Bellissimo dritto della Ivanovic, che coglie impreparata la Giorgi sul cambio di velocità e di ritmo dello scambio. Due palle per il 2-1.

5-7 2-0 15-30 Vincente di dritto della Giorgi, che dal centro del campo spinge ed ottiene il punto.

5-7 2-0 0-30 Ace della Ivanovic.

5-7 2-0 0-15 Leggermente lungo il rovescio di Camila, che aveva fatto tutto bene per aprirsi il campo.

5-7 2-0 Larga la risposta di Ivanovic! Conferma stavolta il break l'azzurra nel secondo set.

5-7 1-0 Ad-40 Ancora con il rovescio si apre il campo l'italiana, che poi chiude a rete con il dritto.

5-7 1-0 40-40 Largo di un soffio il rovescio della Giorgi. Si va ai vantaggi.

5-7 1-0 30-30 Spaventosa accelerazione di rovescio della Giorgi, la Ivanovic non passa con il dritto.

5-7 1-0 15-30 Torna in corsa per il game con la prima centrale, che la Ivanovic manda in rete.

5-7 1-0 0-30 Prima esterna ottima, ma il dritto della Giorgi è clamorosamente fuori.

5-7 1-0 0-15 Inizia male al servizio l'azzurra. Doppio fallo: primo del secondo parziale, nono del match.

5-7 1-0 Non passa il dritto della serba! C'è il break in apertura di secondo set! Giorgi avanti!

5-7 0-0 Ad-40 Altra risposta lungoriga di rovescio di Camila! Altra palla break!

5-7 0-0 40-40 La salva Ana Ivanovic col dritto, che forza all'errore l'azzurra di rovescio.

5-7 0-0 Ad-40 Stavolta è dentro la risposta di rovescio di Camila! Palla break per l'azzurra.

5-7 0-0 40-40 Ancora parità! La Giorgi risolve a rete dopo la volèe di rovescio non perfetta.

5-7 0-0 40-Ad Ancora un errore dell'italiana sulla seconda della serba. Palla per l'1-0.

5-7 0-0 40-40 Gran volley della Giorgi, che forza il lob lungo della Ivanovic. Primo game ai vantaggi del secondo set.

5-7 0-0 30-40 Non approfitta Giorgi di una prima di servizio debole ma ben indirizzata al corpo dell'avversaria. Palla ancora in rete.

5-7 0-0 30-30 Sul nastro la risposta sulla seconda dell'azzurra. Peccato. Era un'altra buona occasione per far male alla serba.

5-7 0-0 30-15 Terzo errore di seguito, stavolta lo commette la Ivanovic in recupero.

5-7 0-0 15-15 Errore di dritto anche per la Giorgi, che aveva un'ottima chance per fare il punto.

5-7 0-0 15-0 Primo errore di rovescio della Ivanovic che esce male dal servizio.

Si torna in campo a Tokyo! Secondo set. Serve Ivanovic.

3-0 nel secondo set a Guangzhou per Errani, che si avvia verso la vittoria agevolmente sulla Zheng.

Un game perfetto in risposta della Ivanovic, che lo archivia grazie a tre risposte fantastiche. Otto i doppi falli per la Giorgi nel set, cinque per la serba. Sono gli errori non forzati a condannare l'azzurra, che anche se ha 9 vincenti in più, ha commesso ben 27 errori a fronte di 11 dell'avversaria.

5-7 CHE RECUPERO DELLA IVANOVIC! LA SERBA SUPERA LA GIORGI CON IL PALLONETTO VINCENTE E CONQUISTA IL PRIMO SET!!!

5-6 15-40 Salva la prima con il rovescio la Giorgi. Ce ne sono altre due.

5-6 0-40 TERZA RISPOSTA DI FILA! PAUROSA ANA! TRE PALLE PER IL PRIMO SET!

5-6 0-30 Altra risposta! Bellissima! Stavolta di dritto. A due palle dal primo set la serba.

5-6 0-15 Risposta vincente, di rovescio, sulla seconda centrale della Giorgi da parte della Ivanovic.

5-6 SI SALVA IVANOVIC! SBAGLIA LA GIORGI IN RISPOSTA SULL'ENNESIMA SECONDA DI SERVIZIO! SI GARANTISCE IL TIE BREAK LA SERBA NUMERO DUE DEL TORNEO!

5-5 30-40 Se ne va anche la seconda. Ancora sulla seconda, Camila entra col dritto vincente.

5-5 15-40 Se ne va la prima. Ottima risposta di rovescio sulla seconda della serba.

5-5 0-40 Grande palla corta della serba. Lunghissimo il recupero dell'italiana. Tre palle per il 6-5.

5-5 0-30 Altro errore di dritto. Peccato perché l'inerzia dello scambio era azzurro.

5-5 0-15 Dritto di risposta sulla seconda morbida della Ivanovic che termina in rete.

5-5 Seconda sulla riga e dritto a sventaglio. Impatta Camila nel decimo gioco.

4-5 40-15 Seconda profonda e dritto velenoso che forza l'errore dell'avversaria in rete. Due palle per il 5 pari.

4-5 30-15 Doppio fallo. Immancabile. Ottavo del match.

4-5 30-0 CHE CROSS DI DRITTO! Serve la seconda in kick, costringendo ad un colpo interlocutorio la serba, prima di chiudere con un angolo pazzesco.

4-5 15-0 Prima di servizio e rovescio impressionante della Giorgi.

4-5 Il nastro aiuta la Ivanovic sul passante della Giorgi. Tiene a zero il servizio la serba per la seconda volta nella gara. Giorgi servirà per restare nel primo parziale.

4-4 0-30 Brutto errore di misura dell'azzurra, che tira leggermente lungo di dritto sul recupero della serba che non era posizionata al meglio.

4-4 0-15 Gran dritto in cross strettissimo della Ivanovic, che trova il coniglio dal cilindro dopo un buon attacco della Giorgi.

4-4 Prima centrale da sinistra e dritto vincente! Si chiude anche l'ottavo game del match. Ancora tutto in equilibrio.

3-4 Ad-40 Grande slice esterno sulla seconda di servizio. In rete la risposta della serba.

3-4 40-40 Ancora doppio fallo però! Ancora parità!

3-4 Ad-40 CHE STOP VOLLEY DI CAMILA! ATTACCA BENE COL DRITTO!

3-4 40-40 Leggermente largo il dritto dell'italiana. Terzo turno ai vantaggi sul suo servizio.

3-4 40-30 Prima centrale, ma soprattutto il rovescio vincente di Giorgi! Palla per il 4-4.

3-4 30-30 Ancora la prima! In rete il rovescio in risposta della numero due del torneo.

3-4 15-30 Buona prima centrale e rovescio in cross vincente.

3-4 0-30 Gran risposta, profonda e centrale, della Ivanovic.

3-4 0-15 Doppio fallo in apertura di ottavo game per Camila. Sesto del match.

Nel frattempo, nella vicina Cina, a Guangzhou, Errani ha vinto 6-1 il primo set contro la Zheng.

3-4 Si chiude il game! Scappa il dritto di Camila! Sale 4-3 Ivanovic, che ha salvato due palle break.

3-3 40-Ad Leggermente lungo il tentativo di rovescio vincente dell'azzurra.

3-3 Doppio fallo! Il quinto, così come quelli di Camila. Ancora parità!

3-3 40-Ad Ottimo dritto della Ivanovic. Largo il recupero dell'italiana.

3-3 C'è però la Giorgi. Entra con il rovescio in risposta, ed ancora con il lungoriga tiene ancora aperto il game.

3-3 40-Ad Altra prima centrale. Lunga la risposta dell'azzurra.

3-3 La salva con l'ace! Sale di colpi il match!

3-3 Ad-40 Altra palla break! Come gioca la Giorgi! Intuisce lo slice esterno, risponde benissimo e chiude con due stop volley a rete.

3-3 Parità! Grande schema della Ivanovic che ritrova il servizio e chiude di dritto ad incrocnare.

3-3 Palla break! Risponde alla grande la Giorgi, che con il dritto in sventaglio si apre il campo e chiude con lo smash.

3-3 40-40 Game ai vantaggi: quarto doppio fallo della serba.

3-3 30-40 Servizio al corpo non risposto dall'italiana. Palla del 4-3 Ivanovic.

3-3 30-30 Entra perfettamente Giorgi sulla seconda debole stavolta. Forza col rovescio, chiude col dritto.

3-3 15-30 Ancora difficoltà al servizio per la Ivanovic: Giorgi prova ad aggredire sullo slice da destra, ma mette in rete.

3-3 15-15 Risponde bene Giorgi, ma sbaglia il colpo vincente di rovescio dal centro del campo.

3-3 15-0 Valzer dei doppi falli: stavolta inaugura il game la serba.

3-3 Prima centrale e dritto a sventaglio all'incrocio delle righe! Tutto molto bello, impatta a quota tre la marchigiana.

2-3 Vantaggio interno. Spinge col dritto, molto bene stavolta, costringendo la Ivanovic a fare la spola da una parte all'altra del campo, prima di chiudere con lo smash.

2-3 40-40 Scappa il dritto di Camila. Altro game ai vantaggi dopo aver avuto tra palle per il tre pari.

2-3 40-30 Altri due doppi falli della Giorgi.

2-3 40-0 Largo il dritto della serba sul recupero della Giorgi.

2-3 30-0 Servizio vincente centrale per l'azzurra.

2-3 15-0 Gran rovescio in spinta della Giorgi che si apre il campo lungoriga, prima di chiudere incrociando.

2-3 Lunga ancora la risposta di Camila. Game abbastanza veloce ed agevole per la numero due del torneo.

2-2 0-30 Doppio errore di rovescio per la Giorgi. Prima in rete, poi lungo.

2-2 ACE! COSI COME LA IVANOVIC NEL TURNO PRECEDENTE ANCHE GIORGI CHIUDE CON IL SERVIZIO VINCENTE!

1-2 Primo scambio prolungato vinto da Camila, che spinge col cross di rovescio e forza l'errore in rete della serba.

1-2 40-40 Buona prima esterna non risposta dalla Ivanovic per il vantaggio, poi Ivanovic spinge benissimo col rovescio. Ancora parità.

1-2 40-40 Si va ai vantaggi. La Ivanovic recupera bene sul rovescio di Giorgi, e la piazza dove l'italiana non può arrivare.

1-2 40-30 Quarta prima consecutiva per Camila, che sempre di dritto sventaglia bene piazzando il vincente.

1-2 30-30 Altra buona prima, ma stavolta il dritto tradisce Giorgi: palla out. Troppo frettolosa l'italiana.

1-2 30-15 Buona prima esterna per l'azzurra e dritto in controtempo.

1-2 15-15 Buona risposta della Ivanovic sulla prima, ma le scappa il dritto nel secondo colpo con il quale intendeva aprirsi il campo.

1-2 0-15 Terzo doppio fallo per Camila. Non trova la misura del servizio la marchigiana.

Si scambia pochissimo. Tanti errori al servizio, così come nei colpi di rimbalzo ed in risposta.

1-2 ACE IVANOVIC! DA SINISTRA ESTERNO! TIENE IL SERVIZIO E SALE 2-1 NEL PRIMO SET!

1-1 30-40 Errore in risposta con il rovescio di Camila sulla seconda molto profonda ed al corpo, l'azzurra però si riscatta prontamente provocando l'errore della serba.

1-1 15-30 Stavolta è buona la prima esterna di Ivanovic, in rete la risposta di Camila.

1-1 15-15 Ennesimo doppio fallo. Non entra la prima, ma anche sulla seconda entrambe le tenniste faticano molto.

1-1 0-15 Spinge Camila sulla seconda di servizio alla ricerca del vincente: palla leggermente larga.

1-1 ALTRO BREAK! STAVOLTA E' LA GIORGI A CEDERE IL SERVIZIO A ZERO! IN RETE IL ROVESCIO!

1-0 0-40 Secondo doppio fallo. Tre palle break da salvare.

1-0 0-30 In rete il dritto centrale della Giorgi. In difficoltà l'azzurra nel primo turno di servizio.

1-0 0-15 Doppio fallo in apertura anche per Camila

1-0 CHE RISPOSTA! COL DRITTO SULL'OTTIMA PRIMA DI IVANOVIC! BREAK IN APERTURA!

40-15 Subito due palle break per Camila! Forza col rovescio sulla seconda, forzando l'errore dell'avversaria.

30-15 Ottima risposta dell'azzurra, dritto in rete per la Ivanovic.

15-15 Errore col rovescio per la Giorgi, che era stata favorita dal nastro colpito dalla serba.

15-0 Primo punto per Camila, doppio fallo per la Ivanovic.

12.15 SI PARTE! SI GIOCA CON IL TETTO CHIUSO A TOKYO! ANA IVANOVIC AL SERVIZIO!

12.12 Tenniste in campo per il classico riscaldamento pre partita! Circa 5 minuti e sarà gara!

12.10 Di contro, Ana Ivanovic lo scorso anno ha trionfato qui a Tokyo dopo un percorso nettissimo. Tutti 2-0, rifilati in rapida successione ad Azarenka, Safarova, Kerber e a Caroline Wozniacki in finale!

Questo il video integrale della finale dello scorso anno.





12.05 Tornando al match che vedrà impegnata la nostra azzurra Giorgi, andiamo a rivedere alcune delle immagini della stagione della marchigiana. Queste le fasi salienti del match vinto a S'hertogenbosh, dove Camila si è imposta in finale.

11.58 Chiude Radwanska con un'ottima percentuale di prime di servizio. C'è Aga che vince agevolmente 6-4 6-1 e conquista i quarti di finale in poco più di un'ora.

11.55 Altro break! Non c'è più la Svitolina, che concede tre palle break prima di recuperarne solo due. Radwanska ipoteca il successo.

11.53 Partita molto equilibrata nel primo parziale, risolta dall'unico break del primo parziale. Tutto diverso, invece, nel secondo. Radwanska tiene il servizio nel primo gioco, prima di brekkare una prima volta per il 2-0. Contro-break immediato di Svitolina, che però cede nuovamente il servizio nel quarto gioco per il 3-1. Conferma, stavolta, il break, la polacca, che sale 4-1

11.50 Si parte con questa lunga diretta che ci porterà all'inizio del match tra Camila Giorgi e Ana Ivanovic aggiornandovi sul risultato del penultimo degli ottavi di finale in corso di svolgimento. In campo ci sono Radwanska e Svitolina, con la polacca che ha vinto il primo set ottenendo il break nel decimo e decisivo gioco per il 6-4 finale. In corso il secondo parziale (3-1).

11.45 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della sfida valevole per gli ottavi di finale del torneo del "Tokyo 2015 Toray Pan Pacific Open". In campo, per l'ultimo match di giornata, Camila Giorgi e Ana Ivanovic, che si giocano un posto nei quarti di finale dove la vincente incontrerà Dominika Cibulkova. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia l'augurio di una piacevole mattinata in nostra compagnia.

Gara di notevole interesse, con la marchigiana che affronterà la numero due del torneo, dodici del mondo e campionessa in carica del torneo, reduce però da una sconfitta in primo turno a Flushing Meadows proprio contro la Cibulkova. La sfida che seguiremo con maggiore attenzione sarà l'ultima di giornata e chiuderà il programma degli ottavi (secondo turno) nella parte bassa del tabellone.

Questo il programma completo di giornata con i risultati delle sfide giocate fin qui.



Suarez Navarro - Cibulkova 0-2 (4-6 4-6)

Pliskova - Nara 2-0 (6-2 6-4)

Radwanska - Svitolina 2-0 (6-4 6-1)

Come arrivano al torneo

Us Open in chiaroscuro per Camila Giorgi, che dopo la vittoria contro la Larsson in primo turno (2-0) è uscita sconfitta con lo stesso punteggio per mano della tedesca Lisicki. Dopo un primo set combattuto, il secondo ha visto il crollo della Giorgi, che non è mai riuscita ad entrare in partita.

Come detto in precedenza, invece, la Ivanovic arriva alla gara dopo un mese di pausa dopo la sconfitta rimediata al primo turno agli Us Open. Stato di forma dunque non facilmente individuabile alla vigilia, con la serba che aveva lasciato Cincinnati, prima di Flushing Meadows con più certezze che dubbi, avendo prima battuto la Stephens poi perso, ma giocando alla pari, da Serena Williams. Staremo a vedere come si presentarà in Giappone un mese dopo.

Che tipo di gara ci aspetta

Camila Giorgi proverà ad imporre il solito ritmo forsennato da fondo campo, tirando sempre a tutta ciò che le si presenterà sul piatto corde. Se dovesse essere in palla, come ha dimostrato a fasi alterne contro la Garcia, la marchigiana potrebbe avere qualche chance di vittoria. Di contro, Ana dovrà essere brava a gestire i ritmi forsennati che proverà a imporre l'avversaria, cercando molto la profondità e provando spesso a cambiare ritmo alla gara, spezzando lo stesso all'azzurra.

Come arrivano al match

Camila Giorgi ha superato lo scoglio del primo turno, avendo sconfitto l'ostica francese Caroline Garcia. La tennista marchigiana ha dovuto cedere il primo parziale alla transalpina, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 ma ha poi subito la reazione dell'azzurra, che dopo aver rischiato di perdere il match ha giocato, nel secondo set, un tie-break quasi perfetto, vinto con il punteggio di 7-3. Nel terzo e decisivo set la Giorgi ha tenuto duro e ha saputo sfruttare le debolezze della Garcia, non sempre in grado di rispondere al tennis aggressivo della sua avversaria. Così Camila ha ottenuto un importante 6-3, con cui vince il match e accede al secondo turno.

Dall'altra parte, invece, Ivanovic ha usufruito del bye per presentarsi in campo direttamente dal secondo turno. Staremo a vedere come si presenterà la tennista serba al ritorno all'attività dopo circa un mese.

La stagione delle due tenniste

Discreta l'annata di Camila, che si è ben comportata arrivando in finale in due tornei, prima a Katowice (perdendo), poi a S'Hertogenbosch (trionfando), senza però lasciare il segno nei quattro tornei del Grande Slam. Bene in Australia, dove ha perso al terzo turno da Venus al terzo set, meno bene a Parigi (secondo turno) sconfitta dalla Muguruza in due e a Londra, dove ha preso un doppio 6-2 dalla Wozniacki senza diritto di replica.

Nessun torneo vinto per la serba, invece, in questa stagione. Ottima però la sua partecipazione al Roland Garros, dove soltanto Lucie Safarova, in una bella e combattuta semifinale, è riuscita ad estrometterla dal torneo dopo aver battuto Shvedova, Doi, Vekic, Makarova e Svitolina. Male negli altri tre Slam: primo turno in Australia, dove ha perso dalla Hradecka; secondo turno a Wimbledon e, come detto, primo turno a New York.

I risultati della parte alta del tabellone

Prosegue a marce alte il cammino di Caroline Wozniacki in terra giapponese. La tennista danese, dotata della prima testa di serie nel main draw, ha asfaltato la croata Ana Konjuh, proveniente dalla qualificazioni e capace di conquistare solo quattro games contro la ex numero 1 del mondo. Avanza anche Garbine Muguruza, numero 3 del seeding e capace di portare a casa una bella partita contro la ceca Barbora Strycova, sconfitta in due set. In una giornata in cui le teste di serie non capitolano, passano il secondo turno anche AngeliqueKerber, che perde il primo set ma poi domina contro la statunitense Madison Brengle, e Belinda Bencic, anch'essa costretta alla rimonta per riuscire ad avere la meglio su Samantha Stosur.



Questi i risultati nel dettaglio:

Muguruza (3) b. Strycova 6-3 6-4

Bencic (8) b. Stosur 6-7 6-3 6-4

Kerber (5) b. Brengle 5-7 6-1 6-0

Wozniacki (1) b. Konjuh 6-2 6-2