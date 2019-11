Atp Basilea, il tabellone. Nadal dal lato di Wawrinka, Federer all'esordio con Kukushkin

E' stato sorteggiato nel tardo pomeriggio di ieri il tabellone principale del torneo Atp 500 di Basilea, che prenderà il via da domani per concludersi domenica primo novembre, seguito poi dal Master 1000 di Parigi-Bercy. L'idolo di casa e detentore del titolo Roger Federer ha pescato nel sorteggio Mikhail Kukushkin come avversario d'esordio. Per lo svizzero probabile secondo turno contro il tedesco Philip Kohlschreiber, mentre nei quarti potrebbe ripetersi la finale andata in scena lo scorso anno, in un match contro il belga David Goffin, che debutterà invece contro l'italiano Andreas Seppi.

Presidiano poi la restante parte alta del tabellone elvetico il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner, in un settore di seeding altamente competitivo. Anderson infatti dovà superare al primo turno il già pericoloso croato Borna Coric, mentre Isner se la vedrà immediatamente con il lettone Gulbis, solita mina vagante del torneo, per poi incontrare verosimilmente Jack Sock in un ipotetico secondo turno. Sono invece dallo stesso lato del tabellone di Basilea le teste di serie numero due e tre, rappresentate rispettivamente da Stan Wawrinka e Rafa Nadal. Il maiorchino si trova nello stesso quarto di seeding di Marin Cilic, e avrà un esordio non comodissimo contro Lukas Rosol, suo giustiziere in un memorabile match di qualche anno fa a Wimbledon. In ottavi Nadal troverebbe poi il bulgaro Grigor Dimitrov, a sua volta impegnato all'esordio con l'ucraino Stakhovsky, prima di affrontare un Cilic più fortunato nel sorteggio.

Non ha pescato bene Stan Wawrinka, subito opposto al bombardiere croato Ivo Karlovic, sempre pericoloso sul veloce indoor. In quel settore troviamo anche Dolgopolov e Thiem, tanto imprevedibili quano talentuosi, mentre la testa di serie numero cinque, il francese Richard Gasquet, debutterà contro il ceco Jiry Vesely. Ecco dunque gli accoppiamenti dei quarti di finale di Basilea 2015, secondo l'ordine delle teste di serie assegnate ai migliori otto giocatori:

Federer - Goffin

Anderson - Isner

Cilic - Nadal

Gasquet - Wawrinka