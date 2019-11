Djokovic - Federer, risultato semifinale Australian Open 2016: 3-1 (6-1, 6-2, 3-6, 6-3)

Con il successo di Novak Djokovic in quattro set su Roger Federer, si chiude qui la nostra diretta testuale. Ricordiamo che domani, alla stessa ora, si gioca la seconda semifinale tra Murray e Raonic. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

Djokovic a fine gara: "E' sempre difficile giocare contro Federer che ha perso un solo set nel torneo. Sapevo che dovevo restare concentrato per tutta la partita e l'ho fatto. Dopo le difficoltà contro Simon come sei riuscito a tornare così bene mentalmente nel torneo, giocando oggi alla perfezione per i primi due set? E' normale nei Grandi Slam avere una o due partite così. Si gioca anche molto con la testa, ho continuato a credere di poter giocare al meglio e lo sto facendo. Credo di essere al top della mia carriera e sono contento di aver lavorato duramente per poter raccogliere questa 'sfida' in campo. Perché giochi così bene qui? Beh, è il primo Slam che ho vinto, ho grandi ricordi qui. Nel corso degli anni è qui che ho giocato il miglior tennis. Raonic o Murray, cosa ti aspetti? Mi aspetto l'inatteso. Sarà un gran match, Milos è cresciuto tantissimo nel servizio e da fondo campo. Andy, dall'altra parte, è un giocatore di qualità immensa. Ho due giorni per pensarci, c'è tempo".

Troppo blando l'approccio col match di Federer, che spreca gettando al vento i primi due parziali. Non puoi concedere questo vantaggio al numero uno del mondo. Encomiabile la reazione dello svizzero, ma non è bastata.

6-1 6-2 3-6 6-3 VINCE DJOKOVIC! TIENE IL SERVIZIO A ZERO E CONQUISTA LA SESTA FINALE AUSTRALIANA DELLA CARRIERA!

6-1 6-2 3-6 5-3 30-0 Due errori banali di Federer: Djokovic a due punti dalla finalissima!

6-1 6-2 3-6 5-3 PASSA NOLE! ATTACCA SULLA SECONDA FEDERER, LEGGE TUTTO DJOKOVIC! BREAK!

6-1 6-2 3-6 4-3 30-40 Palla break! Passa Djokovic con l'aiuto del nastro! Gesto di stizza dell'elvetico.

6-1 6-2 3-6 4-3 30-30 CHE PUNTO! CLAMOROSO! CLAMOROSO! FEDERER CON LA VOLEE, RECUPERA DJOKOVIC CHE COL LOB SUPERA LO SVIZZERO! RINCORSA E PASSANTE COL LOB, DJOKO NON CHIUDE LO SMASH, PASSA DI ROVESCIO ROGER! PAZZESCO!

6-1 6-2 3-6 4-3 0-30 Sbaglia la volèe Federer! Recupera Djokovic e passa col rovescio. Trema lo svizzero.

6-1 6-2 3-6 4-3 0-15 Passante clamoroso di Djokovic, che mostra il pugnetto. Bellissimo cross di dritto quasi tuffandosi.

6-1 6-2 3-6 4-3 Non trema la prima di servizio del serbo, che sale di colpi ed intensità confermandosi avanti nel quarto set, dopo il settimo gioco. Set ancora in impasse prima dei botti finali.

6-1 6-2 3-6 3-3 30-15 Ottima volèe a rete di Djokovic su un passante non irresistibile di Federer.

6-1 6-2 3-6 3-3 Tiene col servizio il gioco Federer! Ancora parità in questo quarto parziale, senza palle break. Anche l'incoraggiamento del pubblico a spingere l'elvetico.

6-1 6-2 3-6 3-2 40-30 Dopo una risposta di Djokovic, profondissima, il serbo sbaglia col rovescio lasciando a Federer l'opportunità di impattare nel sesto gioco.

6-1 6-2 3-6 3-2 30-15 Che seconda di Federer! Sulla riga per portarsi avanti di un punto in un momento molto importante.

6-1 6-2 3-6 3-2 Ace! Il decimo del match per confermarsi in testa al set.

6-1 6-2 3-6 2-2 40-30 Djokovic spreca la prima occasione col dritto a campo aperto: palla leggermente lunga.

6-1 6-2 3-6 2-2 30-15 Fantastico Djokovic col dritto da fondo campo. Dal centro, impeccabile, non fallisce dopo una seconda in kick spaventosamente vicina alla riga.

6-1 6-2 3-6 2-2 Game a zero di Roger, che sfrutta due errori di Novak dalla parte opposta.

6-1 6-2 3-6 2-1 30-0 Bellissimo punto di Federer! Prima lo smash a rete, poi il dritto in cross sul recupero di Djokovic.

6-1 6-2 3-6 2-1 Tiene agevolmente a 15 il turno di servizio Djokovic. Senza sussulti particolari il terzo gioco da una parte e dall'altra. Fase di stanca del match.

6-1 6-2 3-6 1-1 Tiene il servizio Roger abbreviando gli scambi e trovando, finalmente, l'ace centrale.

6-1 6-2 3-6 1-0 30-30 Dopo due buone prime di servizio di Federer, Djokovic trova la riga ed impatta.

6-1 6-2 3-6 1-0 Tiene il gioco il serbo grazie a quattro errori di fila in risposta di Federer. Persa una buona possibilità di andare avanti anche ad inizio quarto parziale.

6-1 6-2 3-6 30-30 Due punti di fila di Djokovic, grazie anche ad un dritto in rete di Federer.

6-1 6-2 3-6 0-30 Errore banale, forse perché a freddo, per Djokovic col dritto.

6-1 6-2 3-6 0-15 Rovescio baciato dal nastro e dalla fortuna di Federer.

Si riparte! Djokovic al servizio per il primo game del quarto parziale.

Riviviamo, in breve, il quarto parziale: Roger è cresciuto con la prima di servizio, liberando anche il braccio nel momento più difficile del suo match. Djokovic, inevitabilmente, ha contribuito al ritorno dell'elvetico calando leggermente con i colpi da fondo campo. Federer che, nel sesto gioco, ha attaccato anche mentalmente il servizio del serbo, che ha tremato in parte nella parte finale: dopo tre palle break non sfruttate al meglio, la quarta è stata decisiva.

Minaccia di pioggia su Melbourne, si provvede a chiudere il tetto! Ci sarà una pausa di dieci minuti circa.

E' UN FEDERER RITROVATO ALMENO SOTTO IL PUNTO DI VISTA MENTALE! PROVA A TIRARE A TUTTO BRACCIO, FINALMENTE, L'EVETICO, CHE RITROVA IL SERVIZIO NEL MOMENTO MIGLIORE, PRIMA DI PIAZZARE IL BREAK NEL SESTO GIOCO FORZANDO DJOKOVIC ANCHE DA FONDO CAMPO IN RISPOSTA! LA REAZIONE D'ORGOGLIO C'E', STAREMO A VEDERE SE IL NUMERO UNO TREMERA'!

6-1 6-2 3-6 C'E' IL RITORNO DI FEDERER! OTTIENE IL TERZO SET RINGRAZIANDO L'ERRORE DI DJOKOVIC IN LUNGORIGA!

6-1 6-2 3-5 Ad-40 Terzo set point! Sulla riga la prima di Federer, in rete la risposta di Novak!

6-1 6-2 3-5 40-40 Fuori di un soffio la prima centrale di Roger. Nole sfonda da fondo campo e ottiene di nuovo la parità.

6-1 6-2 3-5 Ad-40 Passante di dritto di Federer! Altra palla del 2-1 per l'elvetico sull'attacco di Djokovic. Bravo Roger a restare nel match!

6-1 6-2 3-5 40-40 PAZZESCO! CROSS DI DRITTO DI DJOKOVIC SULLA RIGA IN RECUPERO! CLAMOROSO!

6-1 6-2 3-5 40-30 Lunga la risposta sulla seconda di Djokovic. Palla del 2-1 per Federer!

6-1 6-2 3-5 30-30 Clamoroso rovescio di Djokovic, che impatta sulla riga da metà campo. Federer chiama il falco più per prendere fiato che altro.

6-1 6-2 3-5 15-15 Primo punto col dritto per Federer in uscita dal servizio. Nole risponde aggredendo in risposta.

6-1 6-2 3-5 Tiene il servizio Djokovic. Adesso tocca a Federer confermare per la seconda volta il break ed ipotecare il set!

6-1 6-2 2-5 30-15 Primo e terzo punto in casa Serbia! Federer si apre il campo con la risposta nel secondo punto, chiudendo col rovescio a campo apertissimo. Djokovic però risponde con la prima di servizio.

6-1 6-2 2-5 Break confermato! C'è il ritorno dello svizzero! Federer, dopo aver conquistato il vantaggio, allunga col servizio. Si salva da una situazione pericolosa con l'ace, prima di chiudere col dritto lungoriga!

6-1 6-2 2-4 40-30 Che dritto di Federer! Si sposta col corpo sul colpo più congeniale, ottenendo il punto con il lungoriga.

6-1 6-2 2-4 30-30 Ace centrale per Federer! Resta a galla l'elvetico.

6-1 6-2 2-4 15-30 Risponde di testa Djokovic! Conquista il primo ed il terzo punto. Il secondo, Federer, lo ottiene col servizio.

6-1 6-2 2-4 Sfonda col dritto Federer! C'è il primo break del match per l'elvetico, che avrà a disposizione il servizio adesso per confermare la rimonta!

6-1 6-2 2-3 40-Ad IL GUIZZO DEL CAMPIONE! RECUPERA FEDERER SU UNA VOLEE A RETE NON PERFETTA DI DJOKOVIC! MORBIDO IL TOCCO PER LA QUARTA PALLA BREAK!

6-1 6-2 2-3 40-40 Dopo un altro ace, stavolta centrale, Federer risponde con il rovescio vincente sulla seconda.

6-1 6-2 2-3 40-40 Ancora vantaggi! Federer si sposta sul dritto e sfonda la resistenza del serbo su una seconda troppo morbida.

6-1 6-2 2-3 Ad-40 Ace! Prima ad uscire sulla riga. Gelato Federer.

6-1 6-2 2-3 40-40 Che palla corta di Federer! Esce divinamente dallo scambio leggendo la situazione e riportando il game ai vantaggi.

6-1 6-2 2-3 Ad-40 Torna martello Djokovic da fondo campo. Resiste con il back Federer, fino al recupero in rete di dritto.

6-1 6-2 2-3 40-40 Ci prova stavolta col dritto Federer, provando a beffare il serbo col lungoriga, leggermente lungo. Buon tentativo però.

6-1 6-2 2-3 40-Ad Attacca sulla seconda Federer col back. Fuori il passante di Djokovic, terza palla break.

6-1 6-2 2-3 40-40 Occasione col dritto per Federer, che però mette lunghissimo! Si salva così Djokovic.

6-1 6-2 2-3 30-40 Prima centrale di Djokovic, che salva cosi il primo tentativo di rimonta svizzero.

6-1 6-2 2-3 15-40 Prime palle break per Federer! Si scuote l'elvetico, esulta il Centre Court: l'orgoglio, a rete, del campione, che chiude di rovescio.

6-1 6-2 2-3 15-30 Finalmente dritto e rovescio sulla riga di Federer, il recupero del serbo è in rete: pugnetto e vantaggio per l'elvetico.

6-1 6-2 2-3 15-15 Dopo un rovescio in rete di Federer, primo doppio fallo di Djokovic. Il robot si è inceppato, momentaneamente.

6-1 6-2 2-3 Tiene il servizio Federer. Sbaglia Djokovic col dritto sul cross bene indirizzato dell'elvetico che resta aggrappato al match confermando i progressi col servizio.

6-1 6-2 2-2 Ad-40 Ancora la prima, stavolta centrale, e lo schiaffo a volo, stavolta in campo.

6-1 6-2 2-2 40-40 Salva con il serve & Volley Federer, con lo smash.

6-1 6-2 2-2 30-40 Brutto errore a rete dello svizzero. Poi Djokovic si supera in recupero sul passante di rovescio di Federer, mettendola morbida, di tocco, nello stretto. Fantastico. Palla break.

6-1 6-2 2-2 30-15 Confermata la crescita del servizio di Federer, anche se l'elvetico, nel terzo punto, mette fuori un facile schiaffo di volo.

6-1 6-2 2-2 Il marziano serbo chiude a zero il turno di servizio, rispondendo così alla crescente intensità dell'elvetico.

6-1 6-2 1-2 Sale di colpi la prima di servizio dell'elvetico. Tutte in campo tranne l'ultima, anche se Federer tiene il servizio a 15 chiudendo con la stop-volley di dritto sul passante di rovescio di Djokovic.

6-1 6-2 1-1 30-15 Due prime al corpo di Federer, che ottiene un solo punto dei due. Prova la smorzata l'elvetico, ma si ferma solo sul nastro.

6-1 6-2 1-1 15-0 Ottiene il punto a rete Federer dopo lo schiaffo a volo salvato da Djokovic.

6-1 6-2 1-1 Ace! Chiude il gioco il serbo che impatta nel terzo parziale.

6-1 6-2 0-1 40-15 Esce il rovescio lungoriga di Federer, che non trova il campo e concede due palle a Djokovic per impattare nel computo dei game.

6-1 6-2 0-1 15-15 Finalmente un guizzo a rete da vero Federer. Stop volley clamorosa sul passante di Djokovic che approva applaudendo il gesto dell'elvetico.

6-1 6-2 0-1 Scappa il dritto a Djokovic, Federer chiude il game, così come era successo nel secondo set, sfruttando il secondo errore del serbo.

6-1 6-2 30-30 Ancora un errore di Federer, che si riscatta col dritto in controtempo.

6-1 6-2 15-15 Il boato del pubblico accompagna la prima di servizio ed il primo punto di Federer del terzo set, prima di sbagliare a rete di rovescio.

Inizia il terzo set. Staremo a vedere se prevalrà il guizzo e l'orgoglio del campione o lo strapotere del numero uno del mondo.

6-1 6-2 Tiene il servizio Djokovic conquistando anche il secondo set abbastanza agevolmente! Due errori in partenza di Federer, prima che il serbo chiuda il parziale ancora con la prima di servizio!

6-1 5-2 Salvati due set point, Federer chiude il game con due prime di servizio sulla riga. In rete entrambe le risposte del serbo.

6-1 5-1 40-40 Attacca sulla seconda con il serve&volley Federer, in rete la risposta di Djokovic.

6-1 5-1 40-Ad Sfonda ancora col dritto! Impressionante! Sulla riga Nole. Seconda palla break e set del game.

6-1 5-1 40-40 Parità! Due smash sono necessari all'elvetico per salvare la palla break.

6-1 5-1 40-Ad Vantaggio esterno ed ennesima palla break (e set)! Ancora col rovescio sfonda Djokovic, Federer affranto.

6-1 5-1 40-40 Rovescio in controtempo di Federer, che però subisce il punto della parità grazie al rovescio implacabile del serbo.

6-1 5-1 30-15 Dopo il primo punto conquistato da Djokovic, Federer trova una prima di servizio che attacca a rete, ottenendo il punto.

6-1 5-1 Prima di servizio e rovescio vincente per aprire il gioco, prima di un rarissimo errore di dritto di Djokovic (quarto totale del match). Il gioco si chiude con due errori, forzati dal serbo, di Federer. Serata nera per l'elvetico.

6-1 4-1 I break salgono a due! Impietosa la veemenza della risposta di dritto del serbo, che sta annientando Federer!

6-1 3-1 15-40 Altre palle break in arrivo! Risposta anche fortunata del serbo, che trova il nastro mettendo fuori gioco il colpo di Federer.

6-1 3-1 15-15 Ingiocabile Djokovic! Recupera sulla riga dopo l'attacco, buono col dritto, di Federer, prima di piazzare il rovescio sulla riga.

6-1 3-1 Niente da fare! Quattro punti di Djokovic e break confermato dal numero uno serbo, che sfrutta un servizio che non trema. Altri due errori dell'elvetico, che non trova ritmo e campo.

6-1 2-1 15-15 Il nastro non aiuta Roger. Poteva aprire lungoriga ma non si fida ed incrocia, trovando solo la punta del nastro che non parla svizzero.

6-1 2-1 0-15 Dritto vincente di Federer! Uno dei rarissimi vincenti a bersaglio lungoriga dello svizzero, che prova a scuotersi.

6-1 2-1 C'è il break! A zero! Non c'è Federer, che sbaglia ancora col dritto tirando di poco lungo.

6-1 1-1 0-40 Tre palle break! Attacca ancora a rete Federer, che viene passato per l'ennesima volta!

6-1 1-1 0-30 Ancora Djokovic inarrestabile da fondo campo! Sbaglia ancora Federer, lento nel coordinarsi sul dritto.

6-1 1-1 0-15 Sono invece troppe le seconde, morbide, servite dall'elvetico: altra risposta profonda, altro punto per il serbo.

6-1 1-1 Tiene il servizio Djokovic! Altissima la percentuale di prime, bassissima quella di errori gratuiti.

6-1 0-1 15-0 Passato Federer da Djokovic! Dopo un lungo scambio l'elvetico attacca centralmente, esponendosi al passante di dritto del serbo. Implacabile.

6-1 0-1 Altra palla break per Djokovic, salvata stavolta con la prima e col dritto. Ai vantaggi l'elvetico sfrutta la stecca del serbo e si porta avanti nel primo parziale del secondo set.

6-1 0-0 30-30 Si salva con la smorzata Federer, dopo essere stato sotto concedendo ancora troppi gratuiti al serbo.

6-1 Chiude il primo parziale Djokovic! Due risposte in rete di Federer e nettissimo punteggio a favore del numero uno del seeding, che in poco più di 20 minuti ipoteca il set.

5-1 30-15 IMPRESSIONANTE PASSANTE DI DJOKOVIC! STAVOLTA AVEVA FATTO TUTTO BENE FEDERER COL CROSS DI DRITTO, IL SERBO SI SUPERA! IMPECCABILE, FANTASTICO!

12 gli errori non forzati di Federer, a fronte di 5 vincenti e soltanto 2 gentili concessioni del serbo allo svizzero. Incontro impari al momento.

5-1 Arriva il secondo break! 18 minuti di gioco impeccabili del serbo. Federer sembra tenere lo scambio inizialmente, prima di restare nella terra di mezzo e subire la pressione del serbo.

4-1 15-40 Ancora un errore, di rovescio, e altre due palle break.

4-1 15-30 Altro passaggio a vuoto dello svizzero, che concede i primi due punti a Djokovic prima di riscattarsi parzialmente chiudendo a rete con lo smash

4-1 Dopo un errore di rovescio, il primo, del serbo, Federer concede il game a 30 a Djokovic mettendo in rete il dritto che poteva mandare il gioco ai vantaggi. Tiene il break di vantaggio il numero uno al mondo.

3-1 40-15 Vincente di dritto di Federer ancora sulla seconda morbida del serbo. Entra in risposta l'elvetico.

3-1 40-0 Due errori di fila dell'elvetico: prima col rovescio in rete, poi col dritto fuori misura.

3-1 15-0 Impressionante cross di dritto di Djokovic, che forza ancora Federer al recupero in controbalzo e, all'errore.

3-1 Due prime di servizio ed il primo segnale di risveglio per l'elvetico che tiene agevolmente il suo secondo turno di servizio, aiutato anche da due errori del serbo dalla parte opposta.

3-0 Per il momento, gara a senso unico! Il serbo è profondo ed pressa Federer, prima di passarlo di dritto trovando la riga. Sette minuti, tre a zero netto, con soli due punti conquistati da Federer.

2-0 30-15 Dopo l'ace, Djokovic spinge sul rovescio di Federer, costringendolo all'errore dopo uno scambio lungo.

2-0 0-15 Prima risposta vincente dell'elvetico sulla seconda, lenta, del numero uno serbo.

2-0 C'è il break a freddo! Dritto angolato che forza Federer a tirare lungoriga, ma senza trovare il campo.

1-0 15-40 Perfetto Djokovic! Apre il campo e chiude col rovescio incrociato. Subito due le palle break.

1-0 15-30 Primo momento di difficoltà. Djokovic mette subito pressione da fondo, va lungo Roger.

1-0 15-15 Servizio e dritto impeccabile per Roger nel primo punto, in rete invece il secondo approccio.

1-0 Dopo l'ace, passante in rete per l'elvetico sulla risposta corta. Federer trova il lungoriga con il rovescio, ma trova il passante di rovescio di Nole, che chiude a zero con la prima il primo game di battuta. Si cambia campo.

15-0 Inizia con il primo ace il serbo! Prima ad uscire sulla riga.

Si parte! Inizierà a servire Djokovic! Boato del pubblico australiano. Inizia il match!

9.40 - Ultimate le fasi di riscaldamento. Volti tesi anche nei rispettivi angoli: Ljubicic e Becker attendono l'inizio del match.

9.30 - Ci siamo! Federer entra in campo per primo tra il boato della folla. Lo segue a ruota Djokovic. E' il momento del sorteggio e del classico palleggio pre partita. Dieci minuti circa e sarà battaglia!

9.20 - Ultimi minuti d'attesa e sarà gara! Federer e Djokovic pronti ad entrare sul Centrale di Melbourne per dare vita alla quarantacinquesima sfida tra i due. Chi la porterà a casa? Verrà confermato il trend degli ultimi anni oppure l'elvetico riuscirà a sovvertire il pronostico?

9.00 - Mezz'ora al match! Poco meno di trenta minuti e vedremo i protagonisti sul Centre Court per i primi scambi di riscaldamento. Ricordiamo che l'altra semifinale andrà in scena domani, tra Andy Murray e Milos Raonic.

8.45 - Nel frattempo, tramite il profilo Twitter ufficiale dell'Australian Open, le immagini del riscaldamento di Djokovic, che è sceso in campo stamane in compagnia di Boris Becker. Ecco le istantanee.

8.30 - A circa un'ora dall'inizio del match, queste le immagini salienti relative al quarto di finale che ha visto impegnato Nole contro Kei Nishikori, vinto anche in questo caso agevolmente.

8.15 - Riavvolgendo il nastro e tornando ai quarti di finale, andiamo a guardare la prestazione di Roger Federer contro Tomas Berdych. Nulla da fare per il tennista ceco, battuto con un netto 3-0 dall'elvetico

8.00 - Due semifinali, quelle al femminile, con poca storia. Apre Serena, opposta ad Agnieszka Radwanska. La Williams spazza via la tenue resistenza della polacca e si impone in due parziali, 60 64. Angelique Kerber stoppa invece la favola della britannica Konta. Johanna resta in partita nel primo set - 75 Kerber - poi cala alla distanza. 62 e successo Kerber.

7.45 - Delineata nel frattempo la finale femminile. A giocarsi il titolo Serena Williams - n.1 al mondo e campionessa in carica - e Angelique Kerber.

7.30 - Questa invece la partita perfetta giocata da Federer a Cincinnati. Il cemento di Cinci, rapido, esalta il tennis di Federer, è casa che Roger gradisce, come dimostra il video sottostante.

7.15 - Questo l'ultimo confronto tra i due. Alle Finals di Londra, Djokovic annienta Federer in finale, successo ampio nelle proporzioni e per quanto visto in campo. Nole annulla due palle break e chiude senza cedere il servizio.

7.00 - Per Roger, importante approcciare la partita con la giusta attenzione. Federer deve accentuare la sua impronta offensiva, giocare sull'uno-due, togliersi per quanto possibile dalla ragnatela di Nole per aumentare le speranze di successo. Il primo set rappresenta uno spartiacque senza ritorno. Difficile rimontare Djoko.

6.45 - La distanza, tre set su cinque, agevola un maratoneta come Djokovic. La tendenza, in intrecci Slam, vede il serbo nettamente avanti - soprattutto se si considera la tendenza da Wimbledon 2012. Nole riesce ad alzare un muro quando la posta in palio si alza e ad annichilire qualunque avversario, anche Federer.

6.30 - Fondamentale, per fare partita pari, per Roger, utilizzare al meglio il servizio. A un'alta percentuale di prime, deve accompagnarsi una seconda pesante. Nelle recenti battute d'arresto con Nole, Federer non ha mai raggiunto il 50% di punti con la seconda, mentre si è issato oltre il 70% nella vittoria durante il Round Robin delle Finals in archivio.

6.15 - Nel percorso di Federer, al momento, nessun profilo alla Djokovic. Lo svizzero si è confrontato con giocatori dalla chiara impronta offensiva, giocatori di fioretto alla Dimitrov, attaccanti di talento. Nella tornata precedente, un battitore, Berdych. Djoko è quindi il primo ribattitore che si presenta sulla strada di Federer. Non un vantaggio per il n.3 qui in Australia.

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla prima delle due semifinali degli Australian Open 2016. Dopo dieci giorni di sfide, è arrivato il momento del tanto atteso penultimo atto, che dal giorno del sorteggio era atteso quasi più della finale stessa: è Novak Djokovic contro Roger Federer. Una finale anticipata, lo scontro tra i migliori giocatori attualmente del globo, che si giocano il primo pass per la finale del primo Masters stagionale. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel l’augurio di una piacevole mattinata in nostra compagnia.

Come arrivano alla semifinale – Percorso netto, o quasi, per entrambe, che hanno perso tre set nel computo totale: due quelli persi dal numero uno serbo, in ottavi di finale contro Gilles Simon. Il francese è riuscito a portare Djokovic fino al quinto parziale, prima di cedere 6-3. Tutto facile, invece, contro Chung, Halys, il nostro Seppi e, infine, Nishikori. Uno solo, invece, il parziale perso da Roger Federer, contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che dopo aver impattato nel secondo è crollato sotto i colpi fantastici dell’elvetico nel terzo e quarto set (6-1, 6-4). Percorso netto contro Basilashvili, Dolgopolov, Goffin e Berdych.

Precedenti all’Australian Open – Djokovic conduce 2-1 nei precedenti nel torneo australiano: tutti 3-0 nei tre precedenti fin qui disputati in Australia tra i due protagonisti. Il primo, relativo all’unico successo di Federer sul serbo, risale al gennaio del 2007, quando si incontrarono in ottavi di finale. Le altre due occasioni, entrambe vinte facilmente da Djokovic, sono datate invece 2008 e 2011 e, per sfortuna dello svizzero, tutte e due rappresentavano semifinali.

Precedenti sul cemento – Sono 33 gli incontri fin qui disputati tra Djokovic e Federer sulla superficie dura: anche in questo caso il serbo è in leggero vantaggio sull’elvetico di misura, con diciassette incontri portati a casa rispetto ai sedici dello svizzero.

Passiamo all’analisi del match effettuata proprio dai protagonisti in conferenza stampa. Si parte da Novak Djokovic, che dopo aver commentato il successo nei quarti contro Nishikori, ha così approfondito il discorso sul match contro lo svizzero, dopo aver ribadito che lo stesso Federer (con Nadal) lo ha reso il giocatore che ammiriamo oggi: “Roger sta giocando un tennis fantastico nelle ultime due stagioni, so bene come si esprime nelle fasi finali di uno Slam. Ti costringe sempre a dare il meglio di te stesso, e dovrò giocare al top per batterlo ancora. Ora lui viene più spesso a rete, prova ad accorciare gli scambi. Ha il gioco per farlo, puà variare con il back di rovescio, proporti una palla tagliata più corta, si difende alla grande, mette sempre grande pressione sugli avversari. Sarà dura, dovrò essere molto concentrato”.

Le difficoltà, soprattutto nei primi anni e nelle prime sfide, hanno contribuito moltissimo nella formazione e nella crescita professionale del Novak tennista e uomo. Aspetti fondamentali, che lo stesso numero uno serbo ha così sottolineato: “Quei momenti mi hanno reso più forte. Ho sfruttato quelle occasioni per crescere e migliorare, e devo ringraziare tutti quelli che mi sono stato vicini, dalla famiglia al mio team. Ho sempre pensato che prima o poi, con la passione e il duro lavoro, ce l'avrei fatta”.

Infine, sul tipo di gara che si aspetta, Djokovic parla così delle sue chance legate alla possibilità che il match finisca al quinto set: “Più facile contro Roger al meglio dei cinque set? Forse. Più il match si allunga, maggiori dovrebbero essere le mie possibilità, ma si tratta di un vantaggio minimo. Non penso ci sia tutta questa differenza dal punto di vista fisico, lui non ha speso molto tempo in campo sinora. Ha sempre vinto abbastanza agevolmente in questo torneo. E' in ottima forma e si sta muovendo bene".

Altrettanto lucida e precisa l’analisi invece da parte di Roger Federer, numero tre del tabellone che, dopo aver superato agevolmente tutte le prove del torneo, arriva al penultimo atto con il peggiore avversario possibile davanti: “Djokovic è probabilmente il miglior ribattitore al mondo, ed è eccezionale in difesa con il suo rovescio a due mani, che gli permette di reagire alla grande con enorme facilità, un po' come Murray".

Federer che ha confermato nel match di quarti contro Berdych di sentirsi in un periodo di forma notevole, con il feeling con il campo e con il suo gioco sempre crescente, oltremodo a rete: “Mi sento ancora competitivo ai massimi livelli, posso davvero battere chiunque. E' bello aver ritrovato continuità negli ultimi tre tornei dello Slam, ora sto giocando bene, soprattutto sto esprimendo un tennis che mi soddisfa. Andare a rete così spesso rende tutto più divertente. Sono molto contento, tutto questo è molto importante per me. Mi sento a mio agio nei pressi della rete, soprattutto negli ultimi anni”.