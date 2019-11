WTA Monterrey, titolo alla Watson

Heather Watson si aggiudica il torneo WTA di Monterrey - terzo sigillo in carriera - al termine di una finale di rincorsa contro la belga Flipkens. Un inizio difficile - "Ero nervosa, non avevo mai battuto Kirsten. Ero frustrata, ho provato a fare del mio meglio" (questi i pensieri della britannica al termine sul difficile approccio) - prima di un ritorno prepotente nel secondo parziale, chiuso per 6 giochi a 2.

La Watson - in semifinale affermazione su una claudicante Garcia - esce dai blocchi con forza nel terzo e si porta in vantaggio per 30. Difficile chiudere all'angolo una giocatrice di tempra ed esperienza come la Flipkens. La belga - fatale alla Schiavone in avvio di torneo - ha un ultimo ritorno e mette in equilibrio il parziale decisivo, prima del rush finale della ragazza di Guernsey.

36 62 63 il parziale, qui le migliori giocate dell'incontro (video SuperTennis TV). A livello numerico, interessante sottolineare la differente consistenza nei momenti di maggior pathos. La Watson difende con successo 7 palle break su 9, la Flipkens 2 su 6.