ATP, a Roma anche Federer

Il Foro accoglie il Re. A sorpresa, Roger Federer "annuncia" la sua presenza agli Internazionali d'Italia, un passaggio sul rosso fuori programma, necessario dopo i problemi fisici di inizio stagione.

Il torneo - in calendario dall'otto al quindici maggio - ospita i migliori tennisti del circuito, con Djokovic a guidare la pattuglia e diversi specialisti della terra in cerca di gloria. Federer - finalista lo scorso anno - "allarga" la sua partecipazione per sopperire alle lacune dei primi mesi dell'anno. Al forfait ad Indian Wells - operazione al ginocchio e recupero dopo Melbourne - si abbina la mancata discesa in campo a Miami. Un virus a fermare Roger prima della partita d'esordio con Juan Martin Del Potro.

D'obbligo quindi rivedere i piani, nel 2016 di Federer non solo Roma, ma anche Montecarlo e Madrid, prende corpo quindi una corsa in rosso non pronosticabile solo qualche settimana fa. Un antipasto succoso in vista del Roland Garros, secondo Slam dell'anno.

La finale dello scorso anno con Nole, vittoria 64 63 per il serbo:

Un solo italiano al momento presente, si tratta di Fabio Fognini.