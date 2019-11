ATP Barcellona - La finale è Nadal - Nishikori

Il rosso di Barcellona segue uno spartito scritto, le semifinali non regalano sorprese o ribaltoni. Il primo ad imporsi è il nipponico Kei Nishikori, un'ora, poco più, per archiviare la pratica Paire, il secondo è il padrone di casa, Rafael Nadal, opposto al teutonico Kohlschreiber. Una manciata di giochi per entrare con forza nella partita, poi un cammino senza macchia fin sul traguardo.

La cronaca delle due semifinali

Si affrontano le prime due teste di serie del torneo, con Rafa pronto ad usufruire dell'abbrivio monegasco. Il 1000 di Monte-Carlo rappresenta il punto di separazione, il momento di rottura, tra un incedere incerto e un passo sicuro. Una risalita che trova sulla terra il suo momento ultimo, oggi Nadal assomiglia al miglior Nadal, per applicazione e pensiero.

Nishikori approda in finale dopo un buon percorso. Tre affermazioni in due set, nessun pericolo nel corso del torneo. L'impressione è che Kei non abbia le carte per sgretolare il muro spagnolo. Il conto dei precedenti evidenzia la differenza tra i due, Nadal si accoppia alla perfezione con un giocatore come Nishikori, di talento, ma senza colpi in grado di chiudere rapidamente lo scambio.

Decimo confronto, un solo successo per il giapponese, in Canada, nel 2015. Esiste un precedente anche nella stagione attuale, sul veloce di Indian Wells. Ai quarti, 64 63 Nadal. Solo due le partite sulla terra, percorso netto per Rafa.

Il cammino di Nadal

SF W Philipp Kohlschreiber 6-3 6-3

QF W Fabio Fognini 6-2 7-6(1)

R16 W Albert Montanes 6-2 6-2

R32 W Marcel Granollers 6-3 6-2

Il cammino di Kohlschreiber

SF W Benoit Paire 6-3 6-2

QF W Alexandr Dolgopolov 7-5 6-0

R16 W Jeremy Chardy 6-3 7-5

R32 W Thiemo de Bakker 6-4 6-2

Questi i maggiori vincitori su terra nell'era Open

Guillermo Vilas 49

Rafael Nadal 48

Thomas Muster 40

Bjorn Borg 30

Manuel Orantes 30

Nadal può quindi agganciare Vilas, cogliendo il nono titolo a Barcellona. Rafa - che vanta già nove allori a Parigi e Monte-Carlo - può confermare la sua supremazia su questa superficie. Nishikori torna invece in finale dopo lo scontro con Djokovic a Miami.

"Gioco contro uno dei migliori giocatori del circuito. Devo giocare il mio miglior tennis per vincere la finale". Nadal omaggia Nishikori.

Le migliori giocate delle due semifinali: