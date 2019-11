Live Wimbledon 2016, semifinale Federer - Raonic (2-3)

La redazione di Vavel Italia vi ringrazia per aver seguito - speriamo con la nostra stessa passione - questa emozionante partita attraverso la nostra diretta. L'appuntamento è per la seconda semifinale, che metterà di fronte Andy Murray e Tomas Berdych, e poi per la finalissima in programma domenica!

Bravo, anzi bravissimo Raonic ad approfittare di tutto questo e a giocare il suo consueto tennis fatto di potenza, per andare a conquistare la sua prima finale in carriera in un evento del Grand Slam.

Il vero spartiacque della partita, invece, è stato il quarto set, con Federer che si è fatto cogliere di sorpresa e al tempo stesso ha patito qualche problema alla gamba sinistra, che si è poi rivelato decisivo.

Il canadese è stato bravissimo a mantenere i nervi saldi dopo aver perso sia il secondo set al tie-break, sia soprattutto il terzo set giocando un tennis sottotono.

TIENE A ZERO IL TURNO DI BATTUTA MILOS RAONIC! È LUI IL PRIMO FINALISTA DELL'EDIZIONE 2016 DI WIMBLEDON!

36 76 64 57 35 Game praticamente perfetto da parte di Federer, che non lascia giocare un Raonic, all'apparenza proiettato al suo turno di battuta

36 76 64 57 25 Federer è sempre meno reattivo, Raonic apre il game con un altro ace e poi ottiene punti con un'ottima copertura sia della rete che della linea di fondo.

36 76 64 57 24 Raonic inizia in maniera aggressiva il game con un paio di accelerazioni delle sue, si va ai vantaggi con Federer che trova l'ace del 40-30 ma affossa in rete un paio di recuperi. Servizio vincente sulla prima palla-break, gran dritto in controbalzo per salvare la seconda, Roger si salva col servizio.

36 76 64 57 14 Doppio fallo in apertura di Raonic, che rimedia con l'ace centrale. Non solo al servizio, ma anche da fondo il canadese resiste in difesa forzando l'errore di Federer di rovescio. Non sembra riuscire a scuotersi l'elvetico, con il canadese che è a due game dalla finale.

36 76 64 57 13 Se ne va Raonic nel punteggio! Altro game ai vantaggi sul servizio di Federer. Raonic insiste sul dritto di Roger che trema per tre volte. Passa il canadese col dritto di controbalzo, ottenendo la prima palla break del set. Lo svizzero si ferma per una minima distorsione al ginocchio, ma annulla la palla break prima di fronteggiarne una seconda causa doppio fallo. Stavolta il nord americano non molla dopo un prolungato scambio a rete, passando col cross di dritto.

36 76 64 57 12 Sempre meno scambi sul centrale, con Raonic che tiene il suo turno senza alcun patema d'animo.

36 76 64 57 11 Ottimo il primo turno di servizio di Federer, con Raonic che non entra mai in risposta sull'elvetico. Prova a caricarsi lo svizzero, dopo il blackout del finale di quarto set.

36 76 64 57 01 Tiene a trenta il servizio Raonic, che chiude con la solita bordata al corpo. Buona la percentuale di prime, a cui fa da contraltare un paio di errori di troppo da fondo campo.

Nella pausa tra quarto e quinto parziale, massaggio muscolare per Federer. L'elvetico che sembrava ad un passo dal tie-break, ha ceduto servizio e set, ed ora deve far fronte alla maggiore freschezza dell'avversario ed all'inerzia che sembra essere passata dalla parte di Raonic.

36 76 64 57 PAZZESCO BREAK DI RAONIC, CHE CHIUDE IL SET! Sfrutta al meglio le palle nuove Federer per pressare col servizio Raonic inizialmente. Lunghe le risposte del canadese, prima della magia - con aiuto della rete - di Federer (40-0), che sperpera il vantaggio con un errore gratuito di dritto e due doppi falli di fila. A rete Raonic si conquista un insperato set point, annullato dalla prima dell'elvetico sulla riga. Il canadese risponde con una fucilata di dritto (seconda palla set), ma cede alla discesa a rete dell'avversario. Il numero sette del mondo trova prima la risposta di rovescio, poi il passante su una volèe errata dell'elvetico.

36 76 64 56 Due rovesci, pazzeschi, di Federer: il primo incrociato, il secondo lungoriga ad aprirsi la strada verso il break. Raonic si scuote allungandosi a rete ed accorciando nel punteggio, prima di impattare e mettere la freccia con due servizi centrali.

36 76 64 55 Sbaglia Raonic nel momento forse decisivo del set. Sul 30 pari - e la palla sul dritto - il canadese tira lungo un colpo agevole, lasciando a Federer l'occasione di chiudere il pareggio a cinque nel computo dei game con l'ace esterno.

36 76 64 45 Lungo il passante di Federer in apertura che sembra alleviare la pressione dalle spalle di Raonic, ma il canadese successivamente fallisce di dritto in recupero. L'elvetico si prende a rete il terzo quindici, ma sbaglia di un soffio il passante dell'eventuale palla break. Il contropiede di rovescio espone Raonic all'errore di dritto ed ad una sorta di palla match, che il nord americano salva col servizio al corpo. Ai vantaggi è ancora la prima di servizio a fare la differenza in favore del numero sette del mondo, che resiste ancora.

36 76 64 44 Nonostante lo svantaggio nel punteggio è solido Federer al servizio. Raonic s'inerpica fino a quota 30 con una risposta ed un rovescio bellissimi, prima di cedere alla seconda profonda di Roger. Adesso la pressione è tutta sulle spalle del canadese.

36 76 64 34 Stavolta il settimo game non è galeotto, con Raonic che sbaglia un dritto che poteva risultare sanguinoso, ma si salva con una seconda di servizio all'incrocio delle righe. Ai vantaggi è il dritto che toglie il canadese dalle spine.

36 76 64 33 Passa Raonic, prima forzando l'errore di Federer, poi con il rovescio su un attacco dell'elvetico nella terra di mezzo (15-30). Roger risolve con la prima e lo schiaffo, prima di ribaltare l'inerzia con l'ace. L'elvetico non chiude inizialmente a rete con la volèe, ma con il servizio resta aggrappato al quarto set.

36 76 64 23 Inizia a vacillare il canadese, che avverte la pressione del momento. Non trema a rete Raonic, conquistando con merito il primo punto. Federer torna a premere da fondo con il rovescio, forzando l'errore dell'avversario. La risposta di dritto, però, scalfisce le certezze del canadese, che sbaglia l'approccio a rete e si concede a due palle break quasi fatali. La prima la salva con la curva esterna, mentre sulla seconda un gran dritto incrociato gli permette di trascinare il game ai vantaggi, dove chiude con la volèe di rovescio e la prima profonda.

?36 76 64 22 Rimedia con la prima centrale al primo errore Federer, che sale di ritmo con il dritto e chiude il game con il back che pizzica la riga. Ancora nessun sussulto degno di nota in questo avvio di set.

?36 76 64 12 Tiene il servizio Raonic a quindici, non lasciando giocare mai Federer sulla battuta. Un doppio fallo, però, al centro del game che denota quantomeno un leggero nervosismo.

?36 76 64 11 Anche Federer oramai ha innestato le marce alte con la prima di servizio. Tre ace, di fino, e game archiviato a zero anche per lui.

36 76 64 01 Riprende a macinare con il servizio Raonic: un ace ed un servizio ben angolato, prima di chiudere a zero e prendere la leadership del set.

36 76 64 Spreca sulla seconda Raonic, con Federer che sigilla il game con il dritto - coadiuvato dal falco -. La prima e l'ace concedono il sorpasso allo svizzero, che guida ora 2-1. Siamo al limite delle due ore di gioco, con lo svizzero che ha cambiato marcia al servizio dopo l'ottimo inizio del canadese.

36 76 54 Si riscatta - parzialmente - con due ace Raonic, chiudendo il game a quindici. Il set, però, si deciderà sul servizio di Roger Federer nel prossimo turno.

36 76 53 Grave errore di Raonic a rete, dopo aver condotto lo scambio in lungo ed in largo. Il canadese accusa il colpo e fallisce anche di dritto, lasciando il game a zero all'elvetico che ringrazia.

36 76 43 C'è il break nel settimo gioco! Sembra sempre a suo agio Milos Raonic a rete. Ancora la volèe per impattare a 15 dopo il primo punto di Federer. Tuttavia, il settimo doppio fallo del canedese apre le porte del break allo svizzero, che passa di dritto su un attacco dubbio e conquista due palle del vantaggio. Con la prima di servizio si salva inizialmente, ma stecca di rovescio nella seconda occasione.

36 76 33 Ottimo turno di servizio per lo svizzero, che forza Raonic a tre risposte fuori misura grazie alla pesantezza di prime e sigilla con l'ace il sesto game. Tutto tranquillo - per ora - nella prima metà di set.

36 76 23 A quindici tiene il turno Raonic, che è salito notevolmente con la prima di servizio. Altri due ace, per confermarsi in testa in questa prima fase del terzo parziale.

36 76 22 Game chiuso ai vantaggi per l'elvetico che sembrava archiviato da Federer sul 40-15. Raonic non passa con il dritto dopo una volèe non esaltante dello svizzero, ma il canadese risponde con il lungoriga vincente. La prima, ed il dritto sulla riga, sono sufficienti per restare attaccati al set.

36 76 12 Entra in ribattuta Federer, mentre il canadese si affida alla sua arma migliore, il servizio, per ribaltare l'iniziale svantaggio (13 ace). La curva da destra è impeccabile nell'ultimo quindici del game.

36 76 11 Risposta profonda di Raonic in apertura di game. Roger non passa prima di rovescio - gran difesa a rete del canadese - poi di dritto. Il servizio ed il dritto pongono rimedio, prima dell'errore di rovescio di Raonic che chiude il game.

36 76 01 Prima sbavatura di Raonic di dritto, rimediata con tre ace consecutivi.

Piccola pausa sul centrale, con i due protagonisti che ne approfittano per correre velocemente negli spogliatoi. Tarda a rientrare Raonic, che servirà in apertura di terzo set.

36 76 Lo chiude Raonic il set con l'errore di rovescio. Roger Federer impatta nel computo dei set, sfruttando un minimo calo del canadese. Un'ora e venti di gioco, un set pari.

36 66 6-3 Tre set point per l'elvetico. Buona la prima al centro inizialmente, poi il dritto fa la differenza.

36 66 4-3 Doppio fallo sanguinosissimo di Raonic. Vantaggio Federer, che deve tenere tre servizi per archiviare il secondo parziale.

36 66 3-3 Si vira sul tre pari. Angolo strettissimo di dritto trovato da Milos, che impatta con personalità in un momento non facilissimo di punteggio.

36 66 2-3 Due risposte sbagliate da Raonic: la prima sulla seconda di servizio molto tagliata, la seconda ad occhi chiusi.

36 66 1-2 Lungo il rovescio di Federer. Buona occasione questa - con lo scambio avviato - per l'elvetico non sfruttata a dovere. Nel secondo punto - da destra - c'è l'ace.

36 66 1-0 Ottima copertura a rete di Federer. In rete il rovescio di Raonic.

36 66 Sarà il tie-break a decidere il secondo set. Non passa Federer con il rovescio, con Raonic che ringrazia al servizio con due ace risolutori.

36 65 Conferma il vantaggio ed il servizio l'elvetico - seppur a fatica -. Sul trenta pari Raonic fallisce ancora in risposta dopo un back splendido con il rovescio, che apre la strada quantomeno al tie-break per l'elvetico.

36 55 Game lunghissimo. Federer in vantaggio grazie al passante con il back di rovescio. Raonic sente la pressione e fallisce il dritto incrociato. Il doppio fallo nel terzo punto concede tre palle break all'elvetico, salvate tutte da un ottimo lavoro del canadese al servizio e con il back di rovescio. Il rovescio lungoriga, però, garantisce a Roger il quarto set point, sprecato da una stecca. Il servizio ed il dritto, infine, non abbandonano Raonic, che ipoteca il 5 pari.

36 54 Due chicche - una a testa - con il dritto. Sul 30-30, ancora una volta, è Raonic a sbagliare con il rovescio, mentre Roger, con lo stesso colpo lungoriga, non fallisce. Il canadese servirà per la prima volta sotto relativa pressione per salvare il set e prolungarlo.

36 44 Ancora turno perfetto per il canadese. Oltre al servizio anche il ricamo a rete, piazzato nell'angolo lungo all'incrocio delle righe.

36 43 Game molto equilibrato. Gran passante in risposta di Raonic in apertura di settimo gioco, ma il canadese pecca una volta in vantaggio di un quindici: due errori, in risposta, permettono a Federer di confermare la leadership nel secondo parziale.

36 33 Non si gioca sul servizio del canadese. Due ace in apertura, poi la risposta sbagliata di Roger che spiana la strada alla chiusura del game nonostante un altro doppio fallo (quarto).

36 32 Uno dei primi scambi del match lo vince Federer, che sale di colpi sia a rimbalzo che al servizio. Ancora due buone prime - con un ace - e turno tenuto anch'egli a zero.

36 22 Impeccabile a rete Raonic: due volèe chiuse bene sui due passanti - non irresistibili - di Federer. Il servizio fa il resto, lasciando l'elvetico a bocca asciutta nel turno.

36 21 Ottimo turno di battuta dell'elvetico: tre prime in campo bene indirizzate, un ace finale - complice un liscio di Raonic - e Federer avanti in questo secondo parziale.

36 11 Un servizio vincente, ma anche un doppio fallo per Raonic. Il back di rovescio lo tradisce, non la battuta. Seconda al corpo e pareggio nel computo dei game.

36 10 Buon inizio set per Federer, che va 30-0 grazie al servizio ed al vincente. Raonic accorcia con un passante in corsa di rovescio, prima di cedere alla palla corta dell'elvetico.

Inizio di personalita di Raonic. Ottimo l'apporto del servizio del canadese (71% di prime), mentre l'elvetico paga fin troppi errori gratuiti, soprattutto nel game poi fatale.

36 Primo set Raonic. Il primo punto del game lo ottiene Raonic a rete, dopo un prolungato scambio di volo. Il canadese continua a sfruttare il serve and volley, che gli permette di prendere campo e punti. Dopo un errore di dritto ed un doppio fallo, è ancora la volèe a procurargli la prima palla set, annullata da un passante clamoroso di Roger. Due dritti di fila gli permettono di archiviare il parziale.

35 Un servizio vincente per Roger, che viene però forzato all'errore a rete dall'ottimo passante di rovescio di Raonic. Ancora con la prima, però, l'elvetico indirizza ed archivia il nono gioco.

25 Sale di colpi Federer, che forza a due errori l'avversario salendo 0-30. Quattro servizi di fila di Raonic, a velocità supersoniche (234 Km/H), rimediano allo svantaggio. Roger servirà per allungare il primo set.

24 Bordata di Raonic sulla prima di Federer in apertura di sesto gioco. Il canadese non paga lo scotto del Centrale, ma cede al servizio, alla pressione da fondo campo ed allo smash a volo dell'elvetico, che torna a caricarsi dopo l'inizio difficile. Si scuote il numero tre del tabellone.

14 Solito schema per Raonic, che si apre la strada verso il punto con il servizio, prima di chiudere col dritto. Federer ancora in fase di rodaggio che commette troppi errori. Due risposte d'istinto dell'elvetico portano il game ai vantaggi, prima del passante di rovescio di Raonic - aiutato dal nastro - che lo porta a confermare il break.

13 Tre fiondate di dritto ad aprire il quarto game in favore dell'elvetico, poi due errori a rimettere in gioco il canadese. Raonic ottiene la prima palla break in recupero, forzando il terzo gratuito - di rovescio con il back - di Roger. Il doppio fallo - fatale - regala l'allungo al numero sette del mondo.

12 Prova ad entrare in risposta Federer, ma Raonic dimostra buona difesa con il back di rovescio, lungo e profondo. L'elvetico risponde con il passante al corpo, prima dell'ace e del dritto del nord-americano che ipotecano il turno di servizio.

11 Quattro risposte non controllate da Raonic, che lascia il gioco a Federer a zero. Tutto regolare in questo inizio di match, senza sussulti particolari.

01 Raonic tiene il turno di servizio a trenta, nonostante un doppio fallo ed un errore non forzato. Due risposte blande di Federer sulla prima - potente - del canadese, che gestisce bene il dritto e la volèe.

Ci siamo! L'arbitro di sedia pone fine al riscaldamento. Raonic al servizio, Federer in risposta. Si parte!

Tempo di sorteggi e riscaldamento. Federer sceglie il campo, Raonic servirà. Tutto pronto - o quasi - per l'inizio della prima semifinale a Wimbledon.

14.00 Entrano in campo i protagonisti, con il Centre Court che va pian piano riempiendosi. Visibilmente nervoso il canadese, molto più a suo agio il Re.

13.50 Una delle chiavi del match sarà senza dubbio il servizio. Entrambe hanno dimostrato di ricavare gran parte dei punti da quest'arma, ma ciò che sorprende è la capacità di Raonic di finalizzare 99 delle 133 discese a rete con la volèe. Sarà decisiva anche oggi?

13.40 Inevitabile tornare sulla partita di quarti di finale giocata da Roger Federer contro Marin Cilic. Questi gli highlights del match.

13.30 Alcune immagini relative al riscaldamento mattutino dei due giocatori.

13.20 Torna in semifinale Roger Federer, che oggi andrà a caccia di un risultato - l'ennesimo - storico, della sua carriera. Questi i suoi numeri nei Grandi Slam.

13.10 Entriamo in diretta - quando manca un'ora all'ingresso in campo dei protagonisti - andando a spulciare tra i precedenti del match di oggi. Una sola apparizione, tra i due, a Wimbledon, sempre in semifinale nel 2014. Queste le immagini.

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della prima semifinale di Wimbledon 2016. Sul Centrale dell'All England Club saranno di scena Roger Federer e Milos Raonic, che si giocheranno un posto nella finalissima di domenica. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel, l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

Classe e talento contro forza fisica e gioventù. La prima sfida di oggi vedrà di fronte il quasi trentacinquenne Federer, forgiato nell'orgoglio e nel fisico dalla battaglia di quasi quattro ore contro Cilic, ed il venticinquenne Raonic, a caccia della definitiva consacrazione e del risultato forse più prestigioso della sua giovane carriera. Il teatro è quello dei sogni per ogni tennista: la spunterà l'esperienza o la spensieratezza?

Roger Federer che - alla veneranda età di 34 anni - si è detto soddisfatto delle sue condizioni fisiche e che non teme la stanchezza dopo gli sforzi di mercoledì. "Ho visto oggi che la testa e il fisico erano freschi anche alla fine, anzi ero più carico alla fine che nei primi due set, questo mi dà una gran fiducia per la semifinale" le sue parole in conferenza stampa, che però non fugano del tutto i dubbi riguardo il suo recupero e di conseguenza sulla sua resa quest'oggi.

Ben più fresco e discretamente in fiducia per il torneo fin qui disputato Milos Raonic, che contro Goffin e Querrey - ma anche nei precedenti tornei disputati - ha confermato i suoi progressi dal punto tecnico ma soprattutto mentale e di personalità, anche nei momenti difficili. L'apporto di John McEnroe sicuramente ha dato i suoi frutti. L'ultimo banco di prova portebbe essere la semifinale di quest'oggi, che potrebbe lanciarlo

Come arrivano al match



Se Roger Federer arriva al match dopo la rimonta da 0-2 ai danni di Cilic, Raonic può replicare con la stessa moneta - seppur un turno prima - contro Goffin. Ad un passo dall'eliminazione entrambe hanno saputo voltare pagina e dare una svolta decisiva ai rispettivi incontri, oltre che al torneo intero. Tutto discretamente agevole per entrambe nella prima settimana, con nessun set perso rispettivamente contro Pella, Willis, Evans e Johnson l'elvetico, Carreno-Busta, Seppi e Sock il canadese. Nell'ultimo incontro - invece - Milos ha battuto il giustiziere di Djokovic, Sam Querrey, in quattro set.

Le parole post-quarti



Federer: "È stata una grande battaglia, quando sei sotto di due set, 3 pari, 0-40, sai che non hai più il controllo della situazione, ma ci ho provato, ho lottato e ce l’ho fatta. È una vittoria speciale perché ho rimontato due set di svantaggio in questa stagione, che non è certo andata finora come volevo. Ho pensato di essere in una situazione critica per tutto il match, Marin ogni volta poteva fare il break, ogni breakpoint poteva di fatto equivalere a un match-point. Pensavi fosse imbattibile? Nei primi due set sì, lui mi ha tempestato di ace e vincenti supersonici. Credo abbia fatto tra i 15 e i 20 ace nei primi due parziali. Poi ho cambiato giusto un po’ la posizione in risposta e l’atteggiamento, ho letto meglio i colpi e lui ha servito solo tra 5 e 10 ace negli altri tre set. La mia seconda di servizio? Ho molta fiducia, anzi credo sia stata la mia ancora di salvezza. Quando la gioco so che anche se tiro forte non rischio troppo, me lo dice la mia carriera. Sorpreso di come gioco? Sì, eccome se lo sono! Ero molto preoccupato all’inizio della stagione sull’erba, poi la fiducia è aumentata con le sette partite ad Halle e Stoccarda".

Raonic: "Quanto sono vicino al primo Slam? Decisamente più vicino, mentalmente e fisicamente. Sotto ogni aspetto, sono migliorato. So cosa devo fare in campo, so come cambiare le situazioni per giocarmela alle mie condizioni. So cosa voglio, so come ottenerlo. E quando le cose non vanno, so cosa devo cambiare. In generale sono molto più consapevole. Cosa ho imparato da McEnroe? Appena abbiamo avuto una settimana per allenarci, per prima cosa ci siamo concentrati su come non perdere neppure una opportunità di avanzare, su come mettere sempre pressione sui miei avversari, costringerli a domandarsi che colpo avrei giocato, metterli in una posizione scomoda, farli giocare sbilanciati. Poi, quando abbiamo giocato al Queen’s, ci siamo ovviamente spostati sul mettere in atto tutte queste cose, e anche sull’atteggiamento da tenere in campo nel corso dell’incontro, avere una presenza più imponente. Roger? Lui può venir fuori con cose incredibili. Ovviamente la strategia è portare il match sulla mia racchetta, togliergli ritmo e tempo. Questo è ciò che cercherò di fare dopodomani. Il servizio può aiutarti a vincere un paio di game, ma alla lunga devi supportarlo con altro. Penso di essere il migliore tra i battitori a supportare il mio servizio. È necessario giocarla ai tuoi termini, dall’inizio o dentro il match: il solo servizio non basta".

I precedenti

Sono undici fin qui i match disputati tra lo svizzero ed il canadese, con Federer avanti nel computo 9-2. Due i match giocati sull'erba, entrmbe vinti dal nativo di Basilea, che ha vinto a Wimbledon, due anni or sono, con un netto e perentorio 3-0. Era un altro Federer, ma era soprattutto un altro Raonic, meno fiducioso nei propri mezzi e nelle proprie capacità.