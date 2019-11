WTA Linz - Golubic e Cibulkova si giocano il titolo

Nel pomeriggio, Viktorija Golubic e Dominika Cibulkova si sfidano per il titolo sul veloce di Linz. Finale inedita - si tratta del primo confronto tra le due - e in parte inattesa. Ad alterare il pronostico della vigilia, l'approdo all'ultimo atto del torneo della giovane svizzera, favorita dal forfait per problemi respiratori della terza testa di serie, l'americana Madison Keys.

Un cammino illuminato dalla buona sorte quello della Golubic, da sottolineare nei quarti la resa di Garbine Muguruza, sul punteggio di quattro giochi pari nel corso del terzo set. Gli episodi non cancellano però le ottime cose dell'elvetica, brava a regolare Siegemund e Goerges e a far partita pari con una delle migliori giocatrici del mondo.

Dominika Cibulkova approda invece in finale dopo la vittoria in due set su Carla Suarez Navarro. Nel parziale d'avvio comanda la giocatrice in risposta, a decidere è quindi l'unico gioco al servizio tenuto dalla slovacca. Cambia il tenore dell'incontro nel secondo, la Cibulkova, specie con la prima in campo, riesce a difendersi con costrutto e a perforare poi, col dritto, la tenue difesa spagnola. La Suarez incamera un solo quindici con la seconda, concede sette palle break e perde per due volte la battuta. 63 e vittoria Cibulkova.

Le migliori giocate dell'incontro:

Un passo avanti importante per Dominika, in corsa per la conquista di un posto alle Finals in programma a Singapore. Fondamentale incamerare il successo a Linz.

Risultati

Golubic - Keys 0-0 (forfait della Keys)

Cibulkova - Suarez 6-4 6-3

Programma

Non prima delle 14

Golubic - Cibulkova