Tennis - IPTL, il punto dopo la tappa di Saitama

Si chiude - dopo una tre giorni ricca di spettacolo e tennis - la prima tappa dell'IPTL, l'International Premier Tennis League, manifestazione che sul finire di stagione raccoglie campioni del passato ed interpreti ancora nel pieno dell'attività agonistica. Un'occasione per mantenere la forma in attesa della stagione alle porte e per rivedere vecchi fuoriclasse ancora in grado di regalare colpi d'elite. La rassegna vede ai nastri di partenza quattro squadre: gli Indian Aces di Federer, i Japan Warriors di Nishikori e Safin, gli UAE Royals di Hingis e Berdych e infine gli OUE Singapore Slammers di Serena Williams. Tre fermate: Saitama, Singapore e Hyderabad.

Come detto, la prima tappa, a Saitama, è in archivio e al comando della graduatoria, con sette punti, sono gli UAE Royals, reduci da due vittorie ed un'unica sconfitta, con i Japan Warriors. Decisiva, nella terza giornata, l'affermazione sugli Indian Aces, fino a quel momento imbattuti. 30-20 il conteggio complessivo, con quattro W a confermare la netta supremazia. Doppio sigillo di Martina Hingis, prima in singolare contro la Flipkens e poi in doppio misto, in coppia con Cuevas. Da segnalare anche l'assolo di Johansson su Philippoussis e quello di Berdych su Feliciano Lopez. Nell'ultimo scorcio di torneo, in India, attesa per la presenza di Federer.

Indian Aces e UAE Royals hanno i medesimi punti in graduatoria, ma i secondi si fanno preferire grazie a un quoziente set favorevole (79-62 contro 76-72). Inseguono, a quattro punti, OUE Singapore Slammers - unica W con i Japan Warriors - e Japan Warriors, bella vittoria sugli UAE Royals 23-20 grazie a Jankovic e Nishikori

La classifica

Da domani, spazio alla tappa di Singapore. Ad aprire la giornata il confronto tra UAE Royals e Indian Aces, a seguire Japan Warriors e OUE Singapore Slammers (23-27 il primo confronto).

Il programma completo e i risultati

Nel video sottostante, il punto del match tra Tomas Berdych e Feliciano Lopez. Il ceco si impone senza particolari difficoltà, ma è lo spagnolo ad accendere con questo passante il pubblico presente.