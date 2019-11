WTA Shenzhen - Avanzano Halep, Radwanska e Konta. Giorgi supera Bogdan

A Shenzhen, scendono in campo le prime tre teste di serie. Halep e Konta superano brillantemente il primo test di stagione, evitando pericolose insidie d'esordio, mentre la Radwanska rischia non poco con la cinese Duan. L'impegno, sulla carta, più probante per la Halep, opposta all'esperta e sempre temibile Jankovic. La partita si prolunga, la Halep, dopo un brillante avvio, cede il secondo parziale, ma è brava a resettare e a ritrovare le giuste coordinate di gioco nel terzo. 61 36 63 per la seconda forza del torneo.

La britannica Konta, invece, passeggia con la turca Buyukakcay. Dopo il 62 del primo set, il divario si allarga ulteriormente nel secondo, con la Buyukakcay che non riesce a gestire il servizio ed è preda delle sortite della Konta, pronta a recitare, nell'anno corrente, ruolo di primo piano.

Agnieszka Radwanska deve risolvere qualche grattacapo prima di domare la cinese Duan. Aga incanta nelle prime battute, firma un doppio break che risolve il set iniziale, deliziando il pubblico presente. Nel quinto gioco, ad esempio, fulminea risposta di dritto lungoriga. La Duan, però, già dal tramonto del primo, inizia a salire di colpi e a trovare opportune contromisure. Il ritorno si manifesta con maggior forza in avvio di secondo, quando strappa la battuta alla Radwanska e sale 41. La polacca, qui, si affida alla maggior classe, regge ai vantaggi e mette a tabelloni tre giochi consecutivi per ri-agganciare l'avversaria di turno. Si procede, secondo l'ordine del servizio, fino al prolungamento, dove la Duan conduce corsa di testa e chiude 7 punti a 4. La paura, per la Radwanska, si tramuta in sorriso nel corso del terzo e decisivo set. Aga cede nel primo game la battuta, ma d'impeto reagisce e confeziona una serie di giochi che indirizza la sfida. Sul 31 e servizio, la prima testa di serie sembra in totale controllo, ma la Duan ha un ulteriore colpo di coda e da il là a una serie di break e controbreak che alimenta l'incertezza. La tennista asiatica, sul 54, si presenta per chiudere, pallina alla mano, la partita. Ha tre occasioni, ma tre volte trova porta chiusa. La Radwanska spinge due volte di rovescio, chiude a rete e stringe il pugno. 55 pari, anticipo dell'ultimo allungo polacco. Una maratona, vincente. 75 Radwanska.

.@ARadwanska breaks back! How many more twists can this match have? pic.twitter.com/FkcV73I8Ju — WTA (@WTA) 2 gennaio 2017

Camila Giorgi apre positivamente il suo 2017. La ragazza di Macerata affronta la LL romena Ana Bogdan. Camila paga, inizialmente, normali difficoltà. Appare, la tennista italiana, fuori giri, tanto che la romena acquisisce enorme margine. La Giorgi deraglia al servizio, conquista un solo punto con la seconda e cede 61. L'ascesa è graduale, migliorano le percentuali, cresce la fiducia. Il tie-break del secondo premia la Giorgi, poi in palla nel terzo, quando annulla l'unica palla break e dirige lo scambio con la prima. 63 e secondo turno. Importante per morale e futuro.

I risultati

[2] Simona Halep (ROU) d Jelena Jankovic (SRB) | 6 - 1 | 3 - 6 | 6 - 3 |

Katerina Siniakova (CZE) d Shuai Peng (CHN) | 6 - 3 | 7 - 5 |

[3] Johanna Konta (GBR) d Cagla Buyukakcay (TUR) | 6 - 2 | 6 - 0 |

[Q] Kai-Chen Chang (TPE) d Viktorija Golubic (SUI) | 7 - 6 (4) | 6 - 1 |

Kristyna Pliskova (CZE) d [6] Anastasija Sevastova (LAT) | 1 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (6) |

Saisai Zheng (CHN) d [L] Fangzhou Liu (CHN) | 6 - 7 (6) | 6 - 0 | 6 - 3 |

Camila Giorgi (ITA) d [L] Ana Bogdan (ROU) | 1 - 6 | 7 - 6 (5) | 6 - 3 |

[Q] Ons Jabeur (TUN) d [Q] Stefanie Voegele (SUI) | 6 - 0 | 6 - 2 |

(1) Radwanska (POL) d Ying-Ying Duan (CHI) | 6 - 2 | 6 - 7 (4) |7 - 5