WTA Shenzhen - La Radwanska supera la Cirstea

Agnieszka Radwanska supera, a Shenzhen, il secondo turno. Dopo le difficoltà d'esordio con la cinese Duan, la polacca liquida, in due set, la romena Cirstea. Aga ha facile partito nel set d'apertura, chiuso con un perentorio 60. Annulla, la prima testa di serie, due palle break, mentre in risposta si infila senza particolari difficoltà nelle difese della Cirstea. L'unico campanello d'allarme in avvio di secondo. Come già con la Duan, la Radwanska consegna il servizio e dopo una manciata di minuti si ritrova sotto 30, con il rischio, nel quarto gioco, di perdere nuovamente la battuta. Sulla palla break, la polacca è splendida. Accarezza la pallina e con una palla corta perfetta conquista di fatto il punto. Scampato il pericolo, la Radwanska sale di colpi e si ri-avvicina nel quinto game. Gran risposta in allungo su un'ottima prima, poi dritto ad uscire a provocare l'errore della Cirstea. 32. L'onda travolge la rumena, ormai alla mercé della più quotata avversaria, il filotto polacco prende forma, arriva un'ulteriore rottura per il 43, poi Aga tiene a zero la battuta e si porta a un passo dal successo. La Cirstea non ha appigli a cui ancorare un'improbabile risalita, il suo dritto non trova il campo, è ancora break, il terzo, a zero. 63 Radwanska.

Prosegue anche la marcia della terza testa di serie. Johanna Konta, dopo un primo turno eccelso, ha qualche problema in più con l'americana Vania King. Un brutto approccio costa alla Konta il set, ma, dopo l'16 King, è assolo britannico. Johanna si aggiudica i restanti parziali e può quindi proseguire il cammino cinese.

Esce, invece, la settima forza del torneo. La Niculescu si arrende in due set a Qiang Wang. 76 64 il punteggio finale.

I risultati

Qiang Wang (CHN) d [7] Monica Niculescu (ROU) | 7 - 6 (1) | 6 - 4 |

[3] Johanna Konta (GBR) d Vania King (USA) | 1 - 6 | 6 - 3 | 6 - 2 |

[1] Agnieszka Radwanska (POL) d Sorana Cirstea (ROU) | 6 - 0 | 6 - 3 |