WTA Brisbane - Brividi Muguruza, salva match point e si impone sulla Kasatkina

Non un cammino semplice, a Brisbane, per Garbine Muguruza. Dopo il primo turno con Sam Stosur, la seconda battaglia australiana, con Daria Kasatkina. Lotta senza quartiere, al confine delle tre ore di gioco. Il prolungamento del parziale decisivo incorona la giocatrice più forte in campo, ma rimarca, una volta ancora, il carattere guerriero della 19enne di Togliatti. Un banco di prova importante per Garbine, attesa nella stagione corrente a una crescita decisa in termini di continuità e tennis. 75 36 76 il punteggio finale.

1° Set - L'ultima parola è della Muguruza

Il canovaccio dell'incontro è chiaro fin da subito. La Muguruza spinge, come di consueto, a tutto braccio, mentre la Kasatkina oscilla ai due lati del campo, ergendo un muro difensivo apparentemente senza falle. Emblematico il quinto punto della partita, la spagnola ha in mano lo scambio, gioca un'ottima volée, ma incappa nel lob, perfetto, di stampo russo. 10 Kasatkina e poi 20, con il break. Lo svantaggio scuote Garbine, brava a risalire e ad impattare con il primo ace.

La Kasatkina, alle corde, riemerge con grande carattere, sventa due palle break spagnole e piazza l'allungo, portandosi sul 42 e costringendo l'avversaria di turno a rivolgersi all'angolo. Il set vive il suo punto di svolta nel settimo gioco. La russa ha la palla per salire 52, a un passo quindi dal set, ma il colpo della Muguruza bacia l'incrocio delle righe e rinvia l'esito. Qui Garbine trae forza e rientra, poggiando su un fulmineo dritto il sorpasso. Il break nel dodicesimo gioco consente alla spagnola di presentarsi poi a servire per chiudere. Regna, nuovamente, l'equilibrio, ma i punti salienti premiano la quarta testa di serie. 75.

2° set - Il ritorno della Kasatkina

L'avvio ricalca quello del primo parziale. La Kasatkina mostra di non accusare il negativo epilogo del set d'apertura e guadagna per la seconda volta vantaggio. La Muguruza, con un'accelerazione lungoriga di rovescio, scuote il campo e stringe il pugnetto. Controbreak, un lampo isolato in un periodo a bandiera russa. La Kasatkina, in risposta, mette alle corde la sua rivale e decolla 41, con una meravigliosa palla corta di rovescio che va ad alterare il braccio di ferro da fondo. Il colloquio con l'allenatore giova alla Muguruza, la spagnola torna a trovare ritmo e profondità, conquista il sesto gioco, ma non riesce poi a concretizzare, nel nono game, le buone possibilità. 63 Kasatkina, decide il terzo.

3° set - Tie-break al cardiopalma, esulta la Muguruza

Il game di apertura conferma il buon momento della Kasatkina. Con il rovescio la russa infila la spagnola, sale 15-40 e firma la rottura. La Muguruza replica ai vantaggi nel secondo gioco, inizia così una sfida di braccio e di nervi. Fiato corto, la fatica presenta il conto, in un quadro di alto livello aumentano così le pennellate fuori spartito. La Muguruza piazza la prima spallata e sul 41 pare avere il controllo delle operazioni. Appena cala però l'incidenza dei colpi, la Kasatkina, combattente straordinaria, risale la corrente. Il baratro, per Garbine, si palesa nel nono gioco, quando, sul 44, spreca un tesoretto di due 15 e poi sparacchia in rete il dritto. Il ritorno è però da fuoriclasse, la Kasatkina serve per il match, ma impatta su una Muguruza devastante. 55. Il tie-break decide la sfida. Al primo cambio campo è 42 Spagna, con la Muguruza che si traveste da Kasatkina, rema da fondo e spinge all'errore la russa. Momento di svolta sul 55, la Kasatkina, splendida nel recupero, commette un sanguinoso doppio fallo. La Muguruza non incassa e anzi deve annullare match point sul 76. Il tramonto, a un passo dalle tre ore, arriva poco dopo. Tre punti Muguruza, rovescio incrociato che pizzica la riga, poi il dritto lungo della Kasatkina, sospiro di sollievo.

It's over!@GarbiMuguruza saves a match point to edge Kasatkina 7-5, 3-6, 7-6(7) & makes the @BrisbaneTennis Quarterfinals! pic.twitter.com/bt3jaxKj56 — WTA (@WTA) 3 gennaio 2017

I risultati

[3] Karolina Pliskova (CZE) d [Q] Asia Muhammad (USA) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[4] Garbiñe Muguruza (ESP) d Daria Kasatkina (RUS) | 7 - 5 | 3 - 6 | 7 - 6 (7) |

Alizé Cornet (FRA) d Christina Mchale (USA) | 6 - 2 | 6 - 1 |

[6] Elina Svitolina (UKR) d Shelby Rogers (USA) | 7 - 5 | 2 - 6 | 7 - 5 |