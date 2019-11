WTA Auckland - La Brengle ferma Serena Williams, si ritira Venus

Il maltempo, ad Auckland, imperversa da alcuni giorni. Difficile stilare un programma, occorre recuperare partite e terreno. Nella notte italiana, spazio quindi a un frullato di incontri di primo e secondo turno. Venus Williams - all'esordio - supera la wild card neozelandese Jade Lewis con il punteggio di 76 62, ma poco dopo annuncia il ritiro per un problema fisico. Per quel che concerne gli incontri di primo turno, da sottolineare la sconfitta, in due set, di Anastasia Pavlyuchenkova. La russa - sesta testa di serie del torneo - capitola al cospetto della teutonica Goerges, pronta a confermare le ottime cose del recente passato ad Auckland.

A destare scalpore è, però, la caduta di Serena Williams. Dopo il buon avvio con la Parmentier, Serena incappa nella connazionale Brengle. Partita in equilibrio fin dalle prime battute, con la Brengle che riesce a sostenere lo scambio con la più quotata rivale. Sul finire del primo parziale, l'allungo della 26enne di Dover. Un montante a piegare le certezze labili dell'ex n.1. La Williams si scuote, prova ad alzare il livello di gioco e al tie-break si aggiudica il secondo set, con un passante in corsa di dritto che infiamma i presenti. Manca, al tennis della fuoriclasse d'America, ancora qualcosa. Battiti di gioco, intermittenti. Il parziale decisivo premia così la Brengle, quasi incredula al termine. Un doppio fallo sancisce la resa di Serena. Madison porta le mani al volto. Serve tempo alla Williams per ricostruire un castello di onnipotenza minato dalle difficoltà recenti.

Uno splendido punto di Serena

COME ONNNN! ✊@SerenaWilliams with THIS incredible shot to force the decider - Brengle 4-6, 7-6(3)! #ASBClassic pic.twitter.com/BLo61V75xd — WTA (@WTA) 4 gennaio 2017

Offre un gradevole spettacolo anche il derby ceco. La Safarova scalfisce la resistenza della Strycova, ma deve arrendersi al prolungamento del set decisivo, per 7 punti a 4. Infine, la giovane Ostapenko si sbarazza della croata Lucic Baroni.

SINGLES - SECOND ROUND

[4] Barbora Strycova (CZE) d Lucie Safarova (CZE) | 7 - 5 | 3 - 6 | 7 - 6 (4)

Lauren Davis (USA) d Kurumi Nara (JPN) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[7] Jelena Ostapenko (LAT) d Mirjana Lucic-Baroni (CRO) | 6 - 2 | 7 - 6 (3) |

SINGLES - FIRST ROUND

[2] Venus Williams (USA) d [WC] Jade Lewis (NZL) | 7 - 6 (2) | 6 - 2 |

[8] Ana Konjuh (CRO) d Kirsten Flipkens (BEL) | 6 - 4 | 3 - 6 | 6 - 3 |

Naomi Broady (GBR) d Danka Kovinic (MNE) | 7 - 6 (5) | 6 - 3 |

Julia Goerges (GER) d [6] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 6 - 3 | 6 - 4