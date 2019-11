WTA Auckland, KO anche Caroline Wozniacki

Il torneo di Auckland perde un'altra protagonista annunciata. Caroline Wozniacki - perfetta contro Gibbs e Lepchenko - si arrende ai quarti alla tedesca Goerges, finalista qui, lo scorso anno, di fronte a Sloane Stephens. La danese illude in avvio, quando con classe martella la teutonica e si costruisce un importante vantaggio. Il set d'apertura scorre via senza sussulti - 61 - e l'apertura del secondo conferma il margine della danese. Sullo 03, però, la Goerges inizia a trovare le coordinate del campo, coglie il calo della rivale più accreditata e si mette in scia. 6 giochi consecutivi certificano il ritorno ed ampliano gli interrogativi della Wozniacki. Un break, nelle fasi iniziali del terzo, permette alla tedesca di prolungare il trend positivo, una fuga che si stoppa a un passo dalla vittoria. Sul 51, la Wozniacki getta il cuore oltre l'ostacolo, riduce il disavanzo e si accoda, fino al 54. Il braccio della Goerges non trema, serve e chiude, regalandosi, ad Auckland, un'altra magia.

Chiude col servizio la Goerges

Cade anche la quarta testa di serie, Barbora Strycova. La ceca cede in due set all'americana Lauren Davis. C'è partita soprattutto nel secondo, con il tie-break a sancire il successo americano. 7 punti a 4, la Davis si guadagna l'accesso alla semifinale. Madison Brengle, invece, dopo il colpo grosso con Serena Williams, si ferma al cospetto della lettone Ostapenko. 75 63 il finale. Chiude il quadro il confronto tra Konjuh ed Osaka. Una manciata di minuti, poi il ritiro, per problemi fisici, della nipponica, con la Konjuh in vantaggio 30.

In semifinale, Lauren Davis affronta, per la prima volta in carriera, Jelena Ostapenko, a seguire il match tra Goerges e Konjuh. Un unico precedente, lo scorso anno a Wuhan. 64 Goerges, al terzo, in rimonta, durante le fasi di qualificazione al tabellone principale.

SINGLES - QUARTERFINALS

Lauren Davis (USA) d [4] Barbora Strycova (CZE) | 6 - 1 | 7 - 6 (4) |

Julia Goerges (GER) d [3] Caroline Wozniacki (DEN) | 1 - 6 | 6 - 3 | 6 - 4 |

[7] Jelena Ostapenko (LAT) d Madison Brengle (USA) | 7 - 5 | 6 - 3 |

[8] Ana Konjuh (CRO) d Naomi Osaka (JPN) | 3 - 0 | RET