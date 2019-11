WTA Shenzhen, la corsa di Camila Giorgi si ferma in semifinale

Alison Riske conferma l'ottimo feeling con il torneo di Shenzhen ed approda in finale per il secondo anno consecutivo. L'americana si impone in due set, con medesimo punteggio (63), sulla nostra Camila Giorgi. L'azzurra si ferma quindi dopo tre successi e rafforza le contraddizioni che da sempre caratterizzano la sua carriera. Una sfida non impossibile, che Camila controlla a lungo nel primo parziale. La Riske si trova a malpartito sulle sortite della Giorgi, pronta a pungere con le sue accelerazioni da fondo. Non a caso è l'americana a concedere le prime palle break. Nel secondo gioco, il primo al servizio della Riske, la maceratese spinge a tutta e si procura opportunità in serie. Manca, come di consueto, il colpo risolutivo. La Riske risale e mantiene la battuta. Il punto di rottura nel settimo gioco, la Giorgi è in controllo, ma patisce il ritorno dell'avversaria e cede, inopinatamente, le armi. Il break spezza la partita e inverte la tendenza. La Riske corre fino al 63.

Il secondo parziale non offre sorpresa alcuna, la Riske si dimostra straordinaria in fase difensiva, ribatte con carattere ogni bordata e spinge così alla sbavatura la Giorgi. La tennista italiana, costretta a scambiare, incappa in errori di misura ripetuti. Il break in apertura aumenta ulteriormente le difficoltà e non basta un moto d'orgoglio in risposta nel quinto gioco a rimettere in sesto il match. La Giorgi recupera due 15 e prolunga il game ai vantaggi, ma la Riske ha buone risposte dal servizio. 41. Poco dopo, Alison può - pallina alla mano - guadagnarsi la finale. Sul 40-15, la Giorgi rinvia la caduta, ma il successivo fendente non trova il campo. L'occhio di falco certifica l'impressione visiva, stretta di mano nei pressi del net, un peccato.

Il torneo di Shenzhen si conferma stregato per le principali teste di serie. Dopo le sorprese dei giorni scorsi, nella giornata odierna tocca alla britannica Johanna Konta capitolare. La terza forza del tabellone si arrende in tre set alla Siniakova. La 20enne ceca - splendida con la Halep al secondo turno - conduce corsa di rimonta e, con doppio 64, annulla il 61 iniziale della Konta.

Riske - Giorgi 63 63

Siniakova - Konta 16 64 64