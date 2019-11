WTA Auckland, la finale è Davis - Konjuh

Ana Konjuh e Lauren Davis strappano il pass per la finale sul veloce di Auckland. La croata supera in tre parziali la teutonica Goerges, mentre l'americana sfrutta il ritiro, nel corso del set decisivo, della lettone Ostapenko.

Ad aprire la giornata è il confronto tra Davis e Ostapenko. La partita procede - per due parziali - su binari d'equilibrio, un punto per parte - 64 Ostapenko il primo, 64 Davis il secondo - e incontro che si prolunga al terzo. Qui la Davis riesce a proporre miglior tennis nei momenti cruciali, cancella tre opportunità di rottura e guadagna vantaggio, strappando il servizio alla testa di serie n.7. La Ostapenko annaspa con la seconda e sprofonda sotto 14, un problema fisico anticipa poi la chiusura. Il ritiro della lettone apre le porte della finale a Lauren Davis.

La seconda semifinale oppone, invece, Konjuh e Goerges. L'abbrivio è croato, la Konjuh si aggiudica il parziale d'avvio per 6 giochi a 3, difendendo con successo la battuta. Un break decide il set, una rottura sposta l'ago della bilancia. La Goerges - lo scorso anno in finale qui ad Auckland - riesce a rialzare il capo, piazza la spallata nel secondo, riuscendo ad incidere con maggior forza in risposta. L'avvio del terzo riserva però, alla teutonica, sorpresa sgradita. La Konjuh, infatti, ritrova rapidamente le coordinate di gioco e sale avanti 10, con il rovescio tedesco che tramonta in rete. Non mancano le opportunità per ricucire, ma il muro croato regge, la Konjuh replica e allunga, questa volta in modo inesorabile. Il secondo break - nel nono gioco - è risolutivo, un lob difensivo spezza l'assalto tedesco. 63.

Davis - Ostapenko 46 64 61

Konjuh - Goerges 63 46 63

Konjuh e Davis si affrontano per la seconda volta. L'unico precedente risale proprio al torneo di Auckland, edizione 2014. Affermazione americana, periodico 62 dopo l'iniziale assolo croato.