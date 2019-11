WTA Brisbane - Pliskova e Cornet si giocano il titolo

Il torneo di Brisbane entra nella sua fase conclusiva. A contendersi il titolo, domani, Karolina Pliskova ed Alizé Cornet. Impegni differenti a livello di semifinale. La ceca sconfigge piuttosto nettamente Elina Svitolina. Una prestazione solida, priva di sbavature. Karolina perde un sol punto con la prima in campo, demolendo con potenti colpi la resistenza ucraina. Due set senza concedere il servizio, con la Pliskova brava ad annullare le uniche tre opportunità transalpine nel corso del set d'apertura. La Cornet raggiunge invece l'ultimo impegno con maggiori energie in corpo. In semifinale, una manciata di minuti sul rettangolo di gioco, prima del ritiro, per motivi fisici, di una Muguruza fiaccata da un estenuante cammino.

Nel corso del terzo gioco, il capolavoro della Cornet

Drop shot to volley pass winner! @AlizeCornet earns @BrisbaneTennis Semifinal Shot of the Day! pic.twitter.com/VKFHltoRJW — WTA (@WTA) 6 gennaio 2017

Il percorso della Pliskova, in Australia, conferma la crescita dello scorso anno. Il punto di volta a Cincinnati, un titolo prestigioso per catapultare una giocatrice di enorme talento in un'altra dimensione. A seguire la finale all'US Open, la conferma dell'ascesa nel paradiso della racchetta. La Pliskova è, a tutti gli effetti, una delle prime giocatrici al mondo. A Brisbane, un unico momento di difficoltà, ai quarti con la Vinci. Roberta ha un tennis in grado di indebolire le certezze ceche.

Di contro, la Cornet cavalca una fase estremamente positiva. L'affermazione con la Vesnina all'ingresso del torneo, l'assolo con la Cibulkova come punto più alto. La tennista francese può quindi giocarsi senza particolare pressione la finale, cullando propositi di gloria.

Tra Pliskova e Cornet esiste un unico precedente. Le due non si affrontano da circa tre anni, nel 2013 l'incrocio a Guangzhou. Vittoria in due set per Alizè. Equilibrio per un set, tie-break francese, prima del 60, sempre in favore della Cornet, del secondo set.

La chiusura della Pliskova con la Svitolina

Le semifinali

[3] Karolina Pliskova (CZE) d [6] Elina Svitolina (UKR) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Alizé Cornet (FRA) d [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 4 - 1 | RET