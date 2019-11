Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis Vavel, buonanotte! Al prossimo live!

Ricordiamo - quindi - il punteggio finale: 4-6 6-4 6-1 3-6 6-3 a favore di Berlocq!

3-6 - E VA OUT LORENZI, BERLOCQ SI CONSEGNA ALLA FOLLA SUDAMERICANA E LASCIA ANDARE L'EMOZIONE! DOMANI - QUASI SICURAMENTE - IL QUINTO E DECISIVO MATCH

Ad-40 - Sbaglio di Lorenzi, va largo il back, corridoio! Match point sudamerica

40-40 - Va in rete Lorenzi, arriva tardi sulla pallina e spreca anche la 2° possibilità

15-40 - Lorenzi risponde corto, palla senza peso; in rete Berlocq! E due palle del controbreak Italia

15-30 - Bravissimo Paolo! Sventaglia con il dritto, poi mette in campo la volee

15-15 - Doppio fallo Argentina

15-0 - Grandissimo lavoro a rete di Berlocq! Vince il 15 con la stopvolley

3-5 - Paolo riesce a conquistare l'ottavo game. Adesso Berlocq serve per il match

40-30 - Ace di Lorenzi nel momento più importante

30-0 - Risposta vibrante con il dritto lungolinea, ma sbaglio con il dritto in avanzamento

2-5 - Palleggia con Lorenzi, poi muta l'inerzia dello scambio con un rovescio poderoso. Game Argentina

40-40 - Magia di Lorenzi, che sposta il corpo a rete e riesce a colpire la pallina. Sbaglia Berlocq

40-15 - Incredibile, incredibile l'argentino! Prima sfodera un recupero per cuori forti, poi riesce a mettere la racchetta sulla smorzata di Lorenzi vincendo il punto

15-0 - Tutto il repertorio di Berlocq, come sta giocando! Chiude con la stopvolley

2-4 - Ed in un game strano, teso, mirabolante, Paolo è ancora vivo

Ad-40 - Vantaggio azzurro, non passa il back di Berlocq

40-40 - Il rovescio incrociato di Lorenzi viene prima guidicato fuori, poi - dopo una revisione - fatto passare come buono, Tanta tensione

30-40 - Pazzesco Berlocq! Pazzesco! Demivolee , poi volee tagliata vincente. Break point

30-30 - Risposta decisa del sudamericano, in rete

0-30 - Lavatrice centrale di Berlocq, che rovescio! In rete Paolo, attenzione

1-4 - Trans agonistica per Berlocq: demivolee irreale, poi tocco a campo aperto sul recupero di Lorenzi. E break confermato

40-15 - Scappa - ed anche di molto - il rovescio di Lorenzi. Berlocq ha 2 game point

15-15 - Prima carica al centro

1-3 - ED E' BREAK ARGENTINA! IN RETE IL DROPSHOT DI LORENZI

15-40 - Tenta il passante Lorenzi, Berlocq si presenta a rete e chiude. Due chance di break

0-30 - Martella da fondo campo, un muro che ribatte ogni pallina Berlocq. E Paolo va ancora lungo

1-2 - Non soffre Berlocq, tiene la battuta a zero

30-0 - Staffilata di rovescio per cambiare l'economia del punto, Lorenzi out

1-1 - Va lunghissimo Berlocq con il rovescio, si batte il petto Lorenzi!

40-40 - Annulla una seconda palla break, la conquista a rete con una stop volley

40-ad - Brutto errore di Paolo, smash elementare affossato in rete. Palla break argentina

40-40 - Risposta sulla riga del sudamericano, che poi si costruisce il punto

40-30 - Grande spinta di Berlocq, lascia andare il braccio e trova il vincente di dritto

30-0 - Spinge con il dritto lungolinea, risponde in rete Berlocq

1-0 - Game albiceleste!

40-0 - Servizio e dritto Berlocq!

6-3 - E CON IL ROVESCIO INCROCIATO PAOLO CONQUISTA IL SET! SI VA AL QUINTO!

40-15 - Ed ace di Lorenzi! Due set ball!

15-15 - Stecca Lorenzi, la palla gli rimbalza davanti

5-3 - Prima potente, al corpo, l'argentino non molla

40-40 - Attacca benissimo Paolo, Berlocq alza il lob e lui non riesce a trovare l'impatto con la pallina. Pari

30-40 - Stecca in malo modo Berlocq, palla break/set Lorenzi!

30-15 - Unforced dell'azzuro, male con il diagonale di rovescio

5-2 - Risponde presente anche Lorenzi!

30-15 - Servizio e rovescio lungolinea di Lorenzi, out Berlocq

4-2- E vince il game l'argentino, in rete il recupero del senese

Ad-40 - Dropshot di Lorenzi che non supera la rete

40-40 - Gioca un gran punto l'argentino. Attacca e varia, poi sfonda con il dritto lungo riga

40-ad - Dritto out di Berlocq, palla break

Si riparte dal 4-1 40-40 nel 4° set

Classico riscaldamento

Ci riprovano, per la seconda volta! Lorenzi e Berlocq tornano in campo

Tornano negli spogliatoi i tennisti, altro stop

Ancora pioggia, non c'è pace a Buenos Aires

!40-40 - Scambio lungo e dispendioso, lo vince Lorenzi grazie al back largo del sudamericano

40-30 - Gli rimbalza al corpo la pallina, Lorenzi va out

30-15 - Scaglia mattoni di dritto Paolo, arriva lo sbaglio di Berlocq

4-1 - Conferma il break Paolo!

40-40 - Annullata! Servizio e contropiede di dritto

30-40 - Buon servizio di Lorenzi, che commette un unforced con il dritto in avvicinamento. Palla del controbreak

30-15 - Servizio, dritto e volee a chiudere

1-3 - BREAK LORENZI! RUGGITO DELL'AZZURRO!

15-40 - Largo il dritto di Berlocq, due palle break fondamentali!

15-15 -Back profondissimo di Paolo, risponde Berlocq che sull'accoppiata cross più volee perde il 15

2-1 - Ed è avanti, con qualche brivido

40-30 - Spavaldo Paolo, giusto così! Avanza a colpi di dritto e si prende il 15

30-30 - Prima vincente di Paolo

0-30 - Ancora risposta sontuosa di Berlocq, che poi macina con il dritto e fa male

1-1 - Pareggia i conti!

40-15 - Fantastico Berlocq! Gioca il dropshot, poi gioca la controsmorzata vincente

15-0 - La stopvolley di Berlocq rende vano il passante tentato da Lorenzi

1-0 - Ed è game Lorenzi, iniezione di fiducia

40-30 - Doppio fallo Lorenzi

30-15 - Gioca un gran rovescio l'argentino, poi sbaglia - buon per noi - un facile dritto

15-15 - Staffilata di rovescio firmata Berlocq che spezza lo scambio, recupero out di Lorenzi

1-6 - RISPOSTA LUNGA DI LORENZI, PARZIALE PESANTE QUELLO ERETTO DALL'ARGENTINO!

40-0 - Adesso tutto facile per Berlocq, altra prima vincente

1-5 - ED E' OUT IL ROVESCIO DI PAOLO, DOPPIO BREAK ALBICELESTE!

15-40 - Rovescio sanguinoso di Lorenzi finito in rete. Due palle del doppio break

15-30 - Fa viaggiare bene il dritto Lorenzi, chiude poi con lo smash

0-15 - Dritto inside-out che scappa dal piatto corde di Paolo

1-4 - In ritardo Paolo a rete, tocco out. Continua l'emorragia

40-15- In ritardo Lorenzi con il dritto, palla out

1-3- BREAK ARGENTINA! LUNGO IL DRITTO DI PAOLO, OUT! E BERLOCQ E' AVANTI

40-40 - Perde terreno con l'avanzare dei colpi Lorenzi, che viene scosso dal lungolinea di Berlocq!

15-30 - Fa tutto bene Paolo! Servizio esterno, dritto e volee

0-30 - Risposta ai piedi e profonda di Berlocq, Lorenzi in rete. Attenzione

1-2- Argentina ancora avanti, tiene la battuta Berlocq!

30-15 - Il vento sposta la palla a Lorenzi, si prodiga ma non riesce ad alzare la palla

1-1 - Paolo si accoda, parità

40-15 - Altra prima, non serve la volee che aveva seguito a rete

15-15 - Prima esterna, grande violenza

0-1 - Senza alcun grattacapo l'argentino!

40-0 - Berlocq spinge sul rovescio di Lorenzi, stecca il senese

4-6 - ED ALLA SECONDA CHANCE L'ARGENTINO VINCE IL SECONDO PARZIALE!

15-40 - Doppio fallo azzurro, due possibiltà di break - che coincidono con il set - per Berlocq

15-15 - Non esce bene dal piatto corde il dritto di Paolo

4-5- Ancora avanti Berlocq!

40-0 - Servizio e dritto inside-out per l'argentino

30-0 - Attacco fulminante, mattone di Berlocq!

4-4 - Non trema la mano di Paolo!

Ad-40 - Tenta un vincente di rovescio Berlocq, lo tradisce il corridoio

Ad-40 - Serve and volley per l'azzurro

30-40 - Scende a rete Berlocq dopo una grande soluzione con il dritto. Chiusura con la volee, palla break

30-30 - Spinge con la prima Lorenzi, senza rischiare si prende la parità

0-30 - Gratuito di Lorenzi, sbaglia un facile rovescio lungolinea

3-4 - Prende campo Berlocq, poi chiude con lo schiaffo di dritto. Game

30-30 - Peccato! Stecca Lorenzi con il rovescio, quando Berlocq era in evidente affanno

0-15 - Punto a rete vinto da Lorenzi! Toglie dal terreno la pallina con una demivolee, poi scocca la volee decisiva

3-3 - Game azzurro!

40-15 - Smash vincente susseguente al dritto incrociato

30-15 - Lavora bene l'azzurro, poi passa lungolinea

15-0 - Gran punto sfoderato da Berlocq! Volee a rete, poi veronica di rovescio sul lob di Lorenzi

2-3 - Conferma Berlocq, torna avanti

40-15 - Propositivo Lorenzi in ribattuta, palla che termina in corridoio

30-15 - Prima ace, adesso doppio fallo

15-0 - Molle a rete Berlocq, Paolo rischia di passare due volte. Alla fine, punto argentina

2-2 - CONTROBREAK IMMEDIATO! BERLOCQ NON FA SCAPPARE LORENZI!

30-40 - Colpisce il dritto troppo dietro Paolo, e c'è l'errore. Palla break

15-30 - Vince un punto al limite l'argentino! Solito dritto a spezzare la copertura sul rovescio, poi chiusura a rete difficoltosa per merito dell'azzurro

15-0 - Rovescio pesante in uscita dal servizio, piegato Berlocq

2-1 - ECCOLO IL BREAK! ITALIA AVANTI ANCHE NEL SECONDO PARZIALE

0-40 - Dritto a sventaglio poderoso di Paolo, Berlocq si difende come può ma l'azzurro chiude a rete

0-30 - Un mastino Lorenzi! Spinge con il dritto in diagonale, poi ferisce lungolinea

1-1 - Lucchetta il servizio l'azzurro!

40-15 - Sceglie l'attacco lungolinea Lorenzi, solo rete

30-0 - Servizio fruttuoso per Paolo

1-0 - Rimane alta la smorzata di Lorenzi; preciso il sudamericano sotto rete, il quale esulta in maniera vistosa. Il game era delicato

40-40 - Come lo gioca Berlocq! Spinge con il dritto in diagonale, ed alla fine punisce Lorenzi in contropiede

15-40 - Fantastico Paolo, fantastico! Gran punto! Mattonata di rovescio, alza la successiva smorzata Berlocq ma viene inchiodato dal lob morbidissimo. Doppio break point

15-30 - Cross dell'argentino, scivola in ritardo Lorenzi

0-30 - Dropshot chirurgico di Lorenzi, ci arriva Berlocq ma deve arrendersi alla volee di rovescio

6-4 - LORENZI CHIUDE IL SET CON UN ACE! SET AZZURRO

30-0 - Il forte vento sposta palla a Berlocq, rovescio errato ovviamente

15-0 - Prende campo Lorenzi con il dritto, poi tocco sotto rete magistrale!

5-4 - BREAK AZZURRO! VOLEE MAGICA DI PAOLO SOTTORETE, ADESSO SERVIRA' PER IL SET

40-ad - Risponde profondo Lorenzi, sbaglia l'attacco lungolinea ma viene graziato dall'argentino. Break point

40-40 - Fuori giri l'accelerazione di dritto di Berlocq

40-40 - Doppio contropiede di Berlocq sull'angolo del rovescio, Lorenzi si salva, gioca il lob e guadagna i vantaggi grazie allo smash errato

30-40 - Non passa il rovescio incrociato di Lorenzi, rete

30-30 - Gratuito del tennista argentino

30-15 - Stecca Berlocq, tradito dal rimbalzo della pallina

Berlocq al servizio, si riparte dal 4-4

Spiragli di sole su Buenos Aires, si tornerà a giocare tra non molto. Ci sono i raccattapalle in campo, adesso anche i tennisti che si riscaldano

#ARGITA Play will resume at 14.15 local time (about 25 minutes from now) — Davis Cup (@DavisCup) 5 febbraio 2017

17:55: Il gioco riprenderà alle 18:15, ora italiana

17:25 - Tra 20 minuti ci sarà un nuovo tentativo. I teli sono stati tolti, è diminuita l'intensità della pioggia ed i due tennisti proveranno a portare a casa questo match. Non ci sono sensazioni positive, comunque

Nel frattempo, Darcis conquista il punto decisivo e fa volare il Belgio ai quarti. Battuto A. Zverev 2-6 6-4 6-4 7-6

Match sospeso per pioggia, non ci sono le condizioni per continuare

4-4 - CONTROBREAK ARGENTINA! LUNGOLINEA CHE PAOLO NON CONTROLLA!

15-40 - Sfonda Berlocq, Lorenzi risponde a rete. Doppia palla del controbreak

15-15 - Doppio fallo Lorenzi

4-3 - Tiene il servizio il N°81

40-15 - Smorzata dell'argentino, Lorenzi ci arriva ma il lob è out

0-15 - Punto favoloso vinto da Paolo! Spinge di dritto e rovescio, costringe Berlocq alla corsa e lo punisce con la volee

4-2- Vento e pioggia. Attacca Lorenzi, Berlocq perde il rovescio e va out

Prime gocce di pioggia a Buenos Aires intanto, si continua a giocare

30-0 - Il nastro corregge la traiettoria della palla, Lorenzi gioca benissimo in lungolinea e si prende il 15

3-2 - Colpisce male con il rovescio, tiene la battuta ?Berlocq

30-30 - Sferra l'attacco Lorenzi, e scende a rete chiudendo con lo smash

30-15 - Due prime vincenti per l'argentino

0-15 - Finisce out il recupero di rovescio firmato Berlocq

3-1 - Grande game azzurro, chiude con un ace e conferma il break

30-0 - Stop volley di Lorenzi sul passante di Berlocq

15-0 - Smorzata vincente di Paolo, che tocco!

2-1 - BREAK! BREAK! PAOLO LAVORA AI FIANCHI BERLOCQ, IL QUALE SBAGLIA IL DRITTO A SVENTAGLIO

0-40 - E sono tre palle break, sbaglia l'argentino a rete

0-30 - Fantastico punto di Lorenzi! Passa Berlocq con un dritto chirurgico

0-15 - Perfetto il rovescio lungolinea di Paolino

1-1 - Out il sudamericano, pesa la profondità impressa da Lorenzi al dritto.

40-40 - Perde terreno Berlocq, e arriva tardi sull'accelerazione di dritto di Lorenzi. Solo rete, annullato il break point

30-40 - L'argentino risponde profondo, Paolo in rete. Palla break

30-30 - Spinge con il rovescio in diagonale Berlocq, Lorenzi soccombe

30-15 - Scende a rete Lorenzi, e si prende il 15

0-1 - Risposta stoppata di Lorenzi, solo corridoio. Game albiceleste

40-40 - Gratuito del sudamericano, dritto out. Incide il forte vento

30-30 - Rovescio lungolinea di Lorenzi, che esce dallo scambio. Vincente

0-15 - Dritto profondo di Lorenzi, back di Berlocq che si spegne in corridoio

Si parte, Berlocq al servizio

I due tennisti sono in campo, e stanno ultimando il riscaldamento

Si gioca al Patinodromo di Mar Del Plata, campo in terra battuta

Le parole di Barazzutti, ieri in conferenza. Il capitano azzurro ha analizzato la sconfitta in doppio ed ha fatto i punto della situazione: "Fabio e Simone sono partiti tutt'altro che bene, diciamo - senza giri di parole - che hanno regalato i primi due set. Poi sono stati bravi ad invertire la rotta, a rimontare. Nel quinto sono stai sotto di un break, lo hanno recuperato così come i quattro match point al tie-break. Ci tocca soffrire adesso, lo sport è anche questo. Domani chi giocherà? Valuterò le condizioni dei giocatori, ho a disposizione una rosa solida e competitiva. Ci serve un punto, dobbiamo portarlo a casa".

Berlocq - Fonte: Sergio Llamera

Berlocq invece ha preso parte a due match su tre. Nel primo incontro, il N° 81 ATP ha sofferto tremendamente il gioco votato all'attacco di Seppi, prima di rientrare in maniera decisa e di trasportare la sfida al quinto. Solo il tie-break ha spezzato l'equilbrio, trionfa l'altoatesino. Ieri - invece - in coppia con Mayer, ha piegato Bolelli e Fognini. Primi due set firmati Argentina, poi i nostri ragazzi sono tornati prepotentemente nel match. Un mirabolante e sfortunato tie-break, ha consegnato il match ai sudamericani

Lorenzi in azione- Fonte: Sergio Llamera

Gran match quello giocato da Lorenzi contro Pella, nella giornata di venerdì. Ad un servizio spesso zoppicante, ha fatto eco un'invidiabile solidità da fondo ed una carrellata di colpi profondi e pungenti. Il tennista albiceleste non ha avuto scampo, soccombendo dopo un triplo 6-3.

La preview della domenica, lanciata dalla nostra redazione

Sono 6 i precedenti, parità assoluta, tre vittorie per Lorenzi e tre per Berlocq. Il senese ha vinto l'ultimo head to head, andato in scena sui campi di Flushing Meadows. Agevole 6-4 6-2 6-1 al primo turno.

Buongiorno amici lettori e benvenuti sul match Lorenzi - Berlocq in diretta, terzo match della sfida Argentina -Italia valida per la Coppa Davis. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis Vavel, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.