ATP Indian Wells 2017 - Intossicazione alimentare per Kyrgios, Federer in semifinale

A meno di due ore dall'inizio della sfida, Nick Kyrgios gela il mondo del tennis e rinuncia al succulento quarto di finale contro Roger Federer. A quanto pare la causa sarebbe un'intossicazione alimentare, che ha debilitato l'australiano costringendolo al forfait.

Walkover per Federer, il quale si ritrova in semifinale senza giocare. Lo svizzero ha già usufruito di un ritiro qui ad Indian Wells. Era il 2008, sempre quarti di finale, e Tommy Haas - attuale direttore del torneo, tra l'altro - alzò bandiera bianca. Il torneo poi fu vinto da Novak Djokovic, che sconfisse Mardy Fish con il punteggio di 6-2 5-7 6-3. Fu l'anno che consegnò al serbo il primo Slam della sua carriera, conquistato agli Australian Open. Aspettando il ridimensionamento del programma, il re giocherà contro Nishikori o Sock. Quest'ultimi sarebbero scesi in campo proprio dopo la sfida di rilievo incastonata nel mezzogiorno californiano; c'è possibilità che la sfida venga anticipata.

Ecco il messaggio di Kyrgios, postato su Twitter.

I'm so sorry but I can't play @BNPPARIBASOPEN today. pic.twitter.com/K5spWRgtLk — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 17 marzo 2017​

"Sfortunatamente non sono in grado di giocare causa un problema fisico. In questo momento crediamo sia un'intossicazione alimentare, e prego che non sia altro. Dopo una notte di dolori non mi restano energie e per giocare contro un campione come Roger devo essere al mio meglio per avere delle chance. Non ho preso a cuor leggero questa decisione, sono questi i match per cui ci alleniamo ma non sono in grado di scendere in campo. Per questo, sono molto dispiaciuto con i fan, ma devo dare la priorità alla salute e spero che voi capiate. Voglio augurare buona fortuna a Roger per il proseguio del torneo e voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto al BNP Paribas Open. Tornerò, grazie."