WTA - Miami Open 2017, Ka.Pliskova approda al terzo turno

Karolina Pliskova supera Madison Brengle ed approda, senza difficoltà, al terzo turno. La ceca si impone 61 63 e conferma di essere tra le favorite per la vittoria finale al Miami Open.

Il match si apre nel segno del servizio. La Brengle mette in campo cinque prime consecutive e respinge così senza patemi il primo assalto della Pliskova. Quando però l'americana perde il riferimento principale, l'inerzia pende inesorabilmente dalla parte della seconda testa di serie. 0/3 con la seconda nel secondo turno in battuta e break immediato. La Pliskova, invece, ha ottime percentuali, non soffre, detta il ritmo e mostra, all'esordio, un tempo perfetto sulla palla. La seconda rottura, nel sesto gioco, spezza definitivamente il parziale. La Brengle sale 40-30, ma è preda poi delle accelerazioni ceche. Fulminea risposta di dritto, splendido cambio di rovescio, 51 Pliskova. La fuoriclasse di Louny si procura con un cross stretto di dritto il primo set point, la Brengle rinvia l'epilogo, ma deve alzare bandiera bianca poco dopo.

L'avvio del secondo sottolinea lo stato della sfida. La Pliskova trova un sontuoso angolo di rovescio, preludio al break, a zero, che segna l'allungo ceco anche in questo parziale. Qui, Karolina incappa in un passaggio a vuoto importante, gioca male, sbaglia spesso e restituisce il break con un dritto, comodo, fuori misura. L'equilibrio dura una manciata di minuti, un doppio fallo americano porta al 15/40. La Brengle ricuce, complice una Pliskova alterna, ma sulla terza palla break - nata anche questa da un doppio errore - non può nulla. Rovescio in corridoio e 21 Pliskova, con vantaggio questa volta cementificato al servizio. La ceca si batte anche in difesa e vola 31. La Brengle ha carattere, al servizio trova modo di replicare con costrutto alle staffilate della Pliskova e resta così in scia fino al 43. La Pliskova, nel nono game, trova linfa dalla battuta, abbina servizio e dritto e si porta a un passo dal successo. Gli ultimi battiti di partita regalano pregevoli soluzioni. La Pliskova entra nel campo con il rovescio, bissa poi col dritto e sale 0/30. Sul 15/40, la Brengle spinge, la ceca si salva di rovescio e il dritto, da metà campo, dell'americana sembra pizzicare la riga. Correzione del giudice di sedia e punto Pliskova. Gioco, partita, incontro.

Ka.Pliskova - Brengle 61 63