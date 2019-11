WTA - Miami Open 2017, la Wozniacki approda in semifinale

Karolina Pliskova raggiunge il penultimo atto del torneo, supera in due set la croata Lucic e si conferma come principale favorita alla vittoria finale. Qualche difficoltà, per la seconda testa di serie, nel secondo parziale, una rincorsa vincente per domare una Lucic a tratti spumeggiante. 63 64 il punteggio.

Insieme alla ceca, avanza Caroline Wozniacki. L'atteso confronto con Lucie Safarova si risolve in due parziali, con medesimo score. Il set d'avvio si chiude 6 giochi a 4, il secondo 6 giochi a 3. L'abbrivio della Safarova è di alto livello, la ceca strappa la battuta alla rivale nel gioco d'apertura e conferma il vantaggio pallina alla mano. Il terzo game si rivela snodo cruciale, la Wozniacki è in costante affanno, replica a cinque palle break, prima di riuscire a difendere con successo il fortino. Cresce, quindi, la fiducia, arriva il contro-break e il set procede su binari d'equilibrio. L'inerzia procede fino al decimo gioco, con Safarova al servizio per rinviare la caduta. La Wozniacki sale 15-40 e gioca un punto difensivo maestoso. Le accelerazioni della ceca frustano la danese, splendida in recupero. La Safarova tenta la chiusura lungoriga, ma la Wozniacki ribalta lo scambio con un rovescio incrociato perfetto.

Il secondo set non riserva particolari scosse. Entrambe le giocatrici mantengono i rispettivi turni al servizio, con la Wozniacki che presta il fianco solo quando deve ricorrere alla seconda. La Safarova è sempre in difetto, perché seconda a servire, e deve quindi gestire ulteriore pressione. Sul 43, la ceca capitola. Braccio di ferro intenso, la Wozniacki sfodera un colpo profondo e potente in risposta, la Safarova regge l'urto e si entra nello scambio. La variazione ceca affonda in rete, Caroline esulta. 53. La danese, a 30, archivia la pratica. 63.