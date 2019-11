WTA, il ritorno di Vika

Maria Sharapova risolve dubbi e interrogativi, anticipa le altrui decisioni e opta per le qualificazioni londinesi. Parte da lontano l'assalto di Masha al torneo della rivelazione al mondo tennistico. Senza Serena Williams, il cui futuro sul rettangolo di gioco è ancora da decifrare, possibile un rientro nella prossima stagione, il circuito femminile ri-accoglie una seconda carta da novanta. Vika Azarenka scioglie le riserve e si unisce alla Sharapova nella caccia al torneo più affascinante nel panorama della racchetta. Una notizia per certi versi sorprendente, che è la stessa Azarenka a fornire attraverso i profili social. Un messaggio che annuncia la presenza a Londra e apre ad un rientro nettamente in anticipo rispetto all'iniziale tabella di marcia, focalizzata sul cemento americano.

Una figura, quella della Azarenka, che nobilita un incerto panorama femminile. Tennista di carattere, personalità, con colpi da prima della classe. Lo stop, per lei, lo scorso anno, durante la stagione su terra. Il forfait al Roland Garros prima del match con Karin Knapp, in precedenza, il KO con la Begu a Roma e il forfait prima del terzo turno a Madrid con la Chirico. Non solo delusioni e problemi fisici, ad inizio 2016 la mirabolante doppietta Indian Wells - Miami. Al BNP Paribas Open, affermazione in finale su Serena Williams, a Miami percorso di gloria. Muguruza, Konta, Kerber e infine Svetlana Kuznetsova, filotto d'oro.

Il rapporto con Wimbledon è alterno, l'ultima apparizione nel 2015, quarti di finale con S.Williams e vittoria dell'americana in tre set, dopo un ottimo avvio di Vika. Ci sono poi le semifinali del 2011 e del 2012, con le sconfitte con Kvitova e ancora una volta Serena. Non mancano, però, alcune contro-prestazioni. Il tennis della Azarenka si abbina perfettamente alla superficie, logico quindi attendersi una giocatrice protagonista fin da subito. Prima di Wimbledon, ovvia una tappa di avvicinamento, ancora da ufficializzare. La stagione in verde inizia il 12 giugno, con i tornei di 's-Hertogenbosch e Nottingham, prosegue poi con Mallorca e Birmingham la settimana successiva, per chiudersi il 25, quando inizia il torneo di Eastbourne.

Questo l'omaggio dell'account twitter ufficiale di Wimbledon alla Azarenka: