Kvitova, certezza Wimbledon. Idea Roland Garros?

Un periodo difficile, all'apparenza interminabile. Il fattaccio sul finire del 2016, Petra Kvitova viene ferita ad una mano nella sua casa, lesione che ferma la sua attività agonistica. Dubbi ed incertezze, mesi di recupero. Ai primi di maggio, un bagliore di luce, un post, via social, che annuncia il graduale ritorno. La Kvitova si allena a Monaco, sorride e vede la fine del calvario. Risolti i problemi alla mano, è tempo di tornare al tennis, occorre recuperare forma e sensazioni, ritrovare smalto e rapidità. Non manca, di certo, la voglia di riemergere, di spaccare il mondo.

Hello guys I hope this picture makes you as happy as it makes me! I am in Monaco and guess… https://t.co/QJg47tvqGo