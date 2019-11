ATP - Kyrgios e Berdych salutano il 2017

Il 2017 tennistico volge al termine, portando con sé gli strascichi di un anno particolare costeggiato da una spolverata di storia. Basilea, Vienna ed il 1000 di Parigi-Bercy chiudono la stagione regolamentare, i primi 8 del ranking vantano del bonus Londra: le ATP Finals nello scenario indoor della O2 Arena decreteranno chi sarà il maestro dell'anno corrente. La sfida - ovviamente - sarà tra Federer e Nadal, entrambi in lotta per il N°1. Il forfait di Nadal a Basilea - ritiro precauzionale dopo le fatiche di Pechino, vittoria finale, e Shanghai, finale persa contro l'elvetico - riaccende le speranze di Federer, che ha bisogno di un miracolo per strappare la leadership sul gong. Nella sua città natale arrivano il difensore del titolo Cilic, Goffin, e tanti altri, manca Kyrgios.

L'eccentrico australiano ha fatto sapere - tramite social - la sua volontà di finire anzitempo la sua stagione, saltando gli ultimi due tornei della stagione. Ecco il comunicato:

"Sfortunatamente a causa del riacutizzarsi dell'infortunio all'anca che ho contratto al Queen's, sono costrutto a chiudere la mia stagione per essere sicuro di curarmi e prepararmi al meglio per l'estate australiana. Ho giocato tanto tennis da quando sono rientrato a Washington e - a meno che non voglia peggiorare il problema al punto di essere costretto ad un'operazione chirurgica - devo ascoltare il mio corpo ed il mio team. Quest'anno non è stato ricco di soddisfazioni, specialmente nei tornei dello Slam, anche se è stato positivo sotto altri aspetti. Non è un segreto che ho passato dei momenti tristi fuori dal campo, che si sono aggiunti alle mie delusioni di quest'anno. Farò il possibile per migliorarmi nel 2018, e voglio ringraziare tutti voi che mi avete supportato, contattato mandandomi incoraggiamenti ed energia positiva. Grazie, ci vediamo nel 2018."

A fargli eco, Tomas Berdych, assente dall'altra prova 500: Vienna. Solita via dei social per comunicare la sua decisione, eccola:

"A tutti i miei amici e fans; mi spiace comunicarvi che sono costretto a chiudere qui la mia stagione. Gioco con dolori alla schiena da Wimbledon e nel mio ultimo match a Pechino mi sono reso conto che non migliorava, così il mio team mi ha consigliato di prendermi qualche settimana di riposo per curarmi, in modo da tornare completamente sano e senza dolore, pronto per l'inizio della stagione 2018. Mi dispiace non poter giocare a Vienna e Parigi, ma credo davvero che sia meglio per me essere pronto e sano per i tornei di gennaio e per l'Australian Open, uno dei miei tornei preferiti."

Dopo i lungodegenti Murray, Wawrinka e Djokovic ed i continui malumori fisici di Raonic e Nishikori, altri due giocatori importanti lasciano il circuito. Appuntamento al 2018, con la speranza di vedere tutti i migliori.