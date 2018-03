ATP Dubai, il programma di mercoledì

Roberto Bautista Agut inaugura la giornata di tennis a Dubai. Lo spagnolo, reduce dal confronto con F.Mayer, gioca con il transalpino Herbert. Bilancio immacolato, Bautista guida 3-0, ultimo match tra i due nel 2015. Non prima delle 16 - le 14 in Italia - Pouille ritrova Khachanov. Finale a Marsiglia, sigillo russo 75 al terzo. Due tie-break per regolare Istomin, Khachanov appare in palla, come d'altronde il transalpino, campione a Montpellier e qui chirurgico con Gulbis.

La wild card Baghdatis sfida Krajinovic, 62 al terzo a Fabbiano, Haase deve respingere la minaccia Jaziri - assolo con Dimitrov a ribaltare un pronostico scritto.

Paire e Coric aprono invece il programma sul campo n.1. Nel 2016, a Cincinnati, 64 al terzo per il croato. Il 21enne di Zagabria entra nella contesa dopo il colpo con Gasquet, deve replicare al talento alterno del nativo di Avignone. Il rapido Sugita incrocia la racchetta con Struff, Dzumhur scruta Donskoy. Interessante l'epilogo, Tsitsipas, W con Kukushkin, "stuzzica" Kohlschreiber.

Centre Court Starts At 2:00 Pm

2nd Rd (3) Roberto Bautista Agut VS Pierre-Hugues Herbert

Not Before 4:00 Pm

2nd Rd Karen Khachanov VS (2) Lucas Pouille

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd (7) Filip Krajinovic VS (WC) Marcos Baghdatis

2nd Rd (WC) Malek Jaziri VS Robin Haase

Court 1 Starts At 2:00 Pm

2nd Rd Benoit Paire VS Borna Coric

2nd Rd (8) Yuichi Sugita VS Jan-Lennard Struff

2nd Rd Evgeny Donskoy VS (4) Damir Dzumhur

2nd Rd (WC) Stefanos Tsitsipas VS (6) Philipp Kohlschreiber