ATP San Paolo, Fognini sul centrale

A San Paolo, come detto nei giorni scorsi, si gioca sulla terra battuta. Una parentesi che va ad incastonarsi tra Dubai ed Acapulco, tornei su superficie rapida. Diversi specialisti in loco, un plotone sudamericano interrotto da presenze europee, su tutte quella di Fabio Fognini. Stagione eccellente per l'alfiere di casa Italia, semifinalista, proprio sul rosso, a Rio. Stop con Verdasco, qui inizia dal secondo turno, dopo il bye d'esordio. Affronta il rodato Joao Domingues, reduce da due match di qualificazione e dal 1T con Olivo. Il divario tecnico è ampio, Fabio deve mantenere alta l'asticella della concentrazione.

Terzo match sul centrale, si inizia alle 16.30, ora italiana, con il derby tutto argentino tra Leo Mayer e Berlocq. Tre incontri in archivio, 2-1 Berlocq. Nel 2017, al Challenger di Carilo, W Mayer, con ritiro del connazionale all'ingresso del parziale decisivo. Delbonis, dopo un'eccellente apertura con Carballes Baena, attende un altro spagnolo, Garcia Lopez - affermazione con Melzer. A Buenos Aires, a livello di quarti, sussulto del 27enne di Azul - 63 75.

A rifinire il programma, il match tra Ofner e Cuevas. L'austriaco - labirinto di qualificazione e a seguire vittoria con il nostro Cecchinato - parte contro-pronostico ma non battuto.

Centre Court Starts At 12:30 Pm

2nd Rd (5) Leonardo Mayer VS Carlos Berlocq

2nd Rd (8) Federico Delbonis VS Guillermo Garcia-Lopez

2nd Rd (Q) Joao Domingues VS (2) Fabio Fognini

Not Before 7:30 Pm

2nd Rd (Q) Sebastian Ofner VS (3) Pablo Cuevas

Round Of 32

(6) Guido Pella Defeats (WC) Corentin Moutet 46 61 62

Rogerio Dutra Silva Defeats (7) Tennys Sandgren 60 64

(Q) Guilherme Clezar Defeats (WC) Thiago Monteiro 63 16 75

Nicolas Jarry Defeats Dusan Lajovic 64 16 75

Nicolas Kicker Defeats Victor Estrella Burgos 765 63

(Q) Sebastian Ofner Defeats Marco Cecchinato 63 63

Horacio Zeballos Defeats Thomaz Bellucci 762 36 63