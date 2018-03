Atp Dubai, rivincita Pouille su Kachanov. Avanti Coric e Tsitsipas

Dopo essersi incontrati solo tre giorni fa nella finale di Marsiglia, Lucas Pouille e Karen Kachanov si sono ritrovati oggi, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai, torneo che si disputa sul cemento degli Emirati. Il francese, testa di serie numero due del seeding, si è preso la sua rivincita, piegando il giovane russo in tre set, con lo score di 6-4 3-6 6-3. Ora Pouille è atteso in quarti dal giapponese Yuichi Sugita, numero otto del tabellone, che ha regolato in due set il tedesco Jan-Lennard Struff. In apertura di giornata, da registrare la vittoria sul campo centrale dello spagnolo Roberto Bautista Agut, terzo favorito del torneo, che ha faticato per due set contro il francese Pierre-Hugues Herbert, per poi dilagare al terzo con il punteggio di 6-1.

Eliminato anche un altro giocatore transalpino, l'imprevedibile e talentuoso Benoit Paire, strapazzato dal croato Borna Coric, che ha così confermato il buon risultato ottenuto ieri, quando aveva battuto Richard Gasquet. Prosegue intanto la corsa del serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero sette, che si è imposto in due set contro la wild card cipriota Marcos Baghdatis. Male invece il bosniaco Damir Dzumhur, numero quattro del tabellone, travolto dal russo Evgeny Donskoy, capace di concedere al suo rivale di giornata la miseria di soli due games. Ma la principale sorpresa odierna è rappresentata dalla vittoria del diciannovenne greco Stefanos Tsitsipas, numero 82 del ranking mondiale, invitato attraverso una wild card, che ha eliminato in rimonta il tedesco Philipp Kohlschreiber, testa di serie numero sei. In quarti di finale Tsitsipas avrà l'occasione di avanzare ulteriormente: il suo prossimo avversario sarà infatti uno tra il tunisino Malek Jaziri, ieri giustiziere di Grigor Dimitrov, e l'olandese Robin Haase. I risultati odierni:

Tsitsipas (WC) - Kohlschreiber (6) 4-6 6-3 6-4

Bautista Agut (3) - Herbert 6-4 6-7(2) 6-1

Paire - Coric 1-6 4-6

Krajinovic (7) - Baghdatis (WC) 7-6(2) 6-4

Donskoy - Dzumhur (4) 6-1 6-1

Sugita (8) - Struff 7-6(4) 6-4

Kachanov - Pouille (2) 4-6 6-3 3-6