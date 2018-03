ATP San Paolo - Fognini risponde presente, oggi Monfils e Ramos Vinolas

Fabio Fognini non stecca all'esordio. Il 30enne di Sanremo, opposto a Joao Domingues, mantiene le redini del confronto, si guadagna diverse occasioni nel parziale d'apertura ed è bravo a costruire lo strappo decisivo dal 55. Nel secondo, il gap si allarga da subito, con Fognini ingiocabile pallina alla mano - 75% di prime in campo, 3 soli punti concessi, 0 palle break. 61 il verdetto. Cuevas si impone su Ofner, Mayer, secondo pronostico, batte Berlocq. Garcia Lopez e Delbonis, infine, danno vita ad un duello serrato, ad avere la meglio è il primo, 64 al terzo.

Si completa quest'oggi il secondo turno. Quattro partite, tutte in programma sul campo centrale. Si inizia alle 12.30 - 16.30 in Italia - con Jarry - Pella. Match aperto, i due precedenti sono favorevoli a Jarry - l'ultimo nel 2017 al challenger di Santo Domingo - e il cileno è inoltre reduce dall'ottima semifinale di Rio. Cerca riscatto, a seguire, Ramos Vinolas. Prima testa di serie, attende Clezar - labirinto di qualificazione e primo turno con T.Monteiro. Dopo la finale a Quito, scivoloni a Buenos Aires e Rio per lo spagnolo, qui intende invertire la rotta.

Non prima delle 19.30 locali, Gael Monfils impugna la racchetta per sfidare lo specialista Zeballos. Sensazioni positive a Rio per il transalpino, fermato ai quarti da uno Schwartzman eccellente. Proprio a Rio l'unico duello con Zeballos, 75 al terzo Gael. A completare il quadro, Kicker - Dutra Silva.

Il programma

Centre Court Starts At 12:30 Pm

2nd Rd Nicolas Jarry VS (6) Guido Pella

2nd Rd (1) Albert Ramos-Vinolas VS (Q) Guilherme Clezar

Not Before 7:30 Pm

2nd Rd (4) Gael Monfils VS Horacio Zeballos

2nd Rd Nicolas Kicker VS Rogerio Dutra Silva

I risultati

Round Of 16

