ATP Acapulco, il programma delle semifinali

Ad Acapulco, i protagonisti del torneo maschile entrano sulla retta d'arrivo. Sono in programma, nella giornata odierna, le due semifinali. Non prima delle 18 locali - l'una di notte in Italia - il primo match, in campo Donaldson e Anderson. L'americano è un'interessante novità, quarto a senso unico con Feliciano Lopez ieri. Sbarca con un conto set immacolato - 6/0, in realtà 5 dato il ritiro di Basilashvili nel corso del primo turno. Deve ribaltare il pronostico, perché Anderson appare oggi superiore. Il sudafricano è in una condizione psico-fisica ottimale. Vanta in stagione una finale - a Chennai - e un titolo - a New York - è imbattuto da 7 partite. Notevole la solidità mostrata con un giocatore come Chung, in grado di prolungare lo scambio, di portare all'errore.

Più accattivante la seconda sfida, in agenda non prima delle 22 in Messico - le 5 in Italia. Juan Martin Del Potro approda all'appuntamento dopo un percorso carico di insidie. Lungo la via del sudamericano, due specialisti del rosso come Ferrer e Thiem, abili ad adattarsi al contesto, ad alterare lo spartito. Tre set con Ferrer, due - il tie-break del secondo decisivo per evitare una pericolosa coda - con l'austriaco. Delpo è in rampa di lancio e A.Zverev è il giusto avversario per spiccare il volo con direzione Indian Wells. Colpi definitivi, il servizio come arma per ottenere punti rapidi o indirizzare lo scambio, principi comuni. Il tedesco è all'ennesimo esame di maturità, dopo gli scivoloni delle scorse settimane. Deve convivere con l'etichetta di n.1 del futuro, ribadire in campo la sua candidatura. 64 61 ad Harrison, Del Potro è un'altra cosa. Un solo precedente, a Shanghai nel 2017. 64 al terzo per il colosso di Tandil.

Quarter-Finals

(2) Alexander Zverev Defeats Ryan Harrison 64 61

(6) Juan Martin del Potro Defeats (3) Dominic Thiem 62 767

(5) Kevin Anderson Defeats Hyeon Chung 765 64

Jared Donaldson Defeats Feliciano Lopez 63 61

Cancha Central Starts At 4:00 Pm (Italia +7)

Not Before 6:00 Pm

SF Jared Donaldson VS (5) Kevin Anderson

Not Before 10:00 Pm

Juan Martin del Potro VS (2) Alexander Zverev