ATP San Paolo - Fognini travolge Garcia-Lopez

Fabio Fognini non sbaglia. L'azzurro spazza via in due rapidi set Guillermo Garcia-Lopez e raggiunge la seconda semifinale in altrettante settimane. Ad attenderlo, Cuevas, vincente contro L. Mayer.

Inizia sornione Fognini, che lascia scorrere - senza particolari acuti - il primo viaggio in battuta di Garcia-Lopez. Pareggia i conti, ed inizia ad imporre il suo gioco, le sue regole. Risponde con veemenza, attacca l'iberico e gli toglie il tempo. Un lungolinea spettacolare ed un gratuito lo proiettano 0-40; alla seconda opportunità capitalizza il break, errore con il dritto del suo dirimpettaio. Rischia qualcosa nel game successivo - eccessivo palleggio da fondo, troppa passività - e scende 15-30, ma grazie al servizio e ad un grande 15 accantonato con un controbalzo di dritto, conferma l'allungo. Il 5° game si apre con due perle che scaldano il centrale di San Paolo. Palla corta, recupero, e passante di solo polso firmato Fabio, che vince anche la lotta sulla diagonale di dritto con un siluro che lascia interdetto Garcia-Lopez. Sul 40-40, due ottime soluzioni dell'azzurro lo proiettano 42. Ai vantaggi termina anche il 7° game, ma è bravo lo spagnolo a mantenere i nervi saldi ed a far mulinare ottimamente il braccio al servizio. Lo stesso indirizza i tre successivi game, e consente a Fognini di incamerare il primo set con il punteggio di 6-4.

Il secondo parziale testimonia l'inizio thriller di Garcia-Lopez. Un errore, e due doppi falli lo trasportano sotto 0-40, Fabio azzanna e porta a casa il break. Conferma il vantaggio in battuta, e vola sul doppio break poco dopo. Turno perfetto dell'azzurro, che risponde sempre profondo, punge con i fondamentali e costringe all'errore l'iberico. Sul break point, Garcia-Lopez commette doppio fallo e scivola 30. La sfuriata nel game successivo non viene portata a termine; Fognini - sotto 15-40 - confeziona una palla corta d'applausi e poi attacca con merito e rigore. Ai vantaggi, pericolo scampato. Gli ultimi game sono accademia, Fognini sfiderà Cuevas per la finale.

(2) F. Fognini b. G. Garcia-Lopez 64 62