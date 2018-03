ATP San Paolo: Fognini - Cuevas, finale in palio

Non fa sconti Fognini. Pilota automatico e seconda semifinale consecutiva sul rosso, la terza in questo 2018 foriero di risposte positive. 64 62, alza bandiera bianca Garcia Lopez, stordito dalla varietà del tennista di Sanremo. Fabio è l'unico a risolvere rapidamente la pratica, le altre partite, infatti, si prolungano al terzo. Cade la prima testa di serie, Ramos incappa nel cileno Jarry, fatale il prolungamento del parziale decisivo. Cuevas si impone, sempre al tie-break, con Leo Mayer, Zeballos replica invece ad un avvio in difetto con Dutra Silva.

Quest'oggi, sul centrale, sono in programma le semifinali. Si parte come di consueto alle 12.30 - 16.30 in Italia - con Fognini subito protagonista. Trova Pablo Cuevas, profilo esperto, in grado di trarre il massimo da una superficie congegnale. Confronto n.7, Fognini guida 4-2, 2-1 se si restringe il campo alla terra. Lo scorso anno, a Indian Wells, sorpresa Cuevas, 61 64. Abbiamo accennato ai risultati del nostro portacolori, abile a raggiungere il penultimo atto a Sydney e Rio, senza dimenticare l'ottimo cammino a Melbourne. Parte con un'incollatura di vantaggio, ma è scontro aperto a più soluzioni. Fognini deve mantenere un'elevata concentrazione, evitare pericolosi passaggi a vuoto.

Non prima delle 14.30 locali, Jarry incrocia Zeballos. Il cileno, semifinalista a Rio, è reduce da due autentiche battaglie con Pella e come detto Ramos Vinolas. In fiducia, attende il sudamericano, tre sigilli al terzo qui a San Paolo. Una vittima illustre, Monfils al 2T, la capacità di adattarsi ad avversario e contesto. Curiosamente, questo è il quarto match tra i due, ma il primo a livello ATP. Due vittorie per Zeballos, una per Jarry, al momento.

Quarter-Finals

Nicolas Jarry Defeats (1) Albert Ramos-Vinolas 676 64 763

(2) Fabio Fognini Defeats Guillermo Garcia-Lopez 64 62

(3) Pablo Cuevas Defeats (5) Leonardo Mayer 62 6713 765

Horacio Zeballos Defeats Rogerio Dutra Silva 673 62 64

Centre Court Starts At 12:30 Pm

SF (3) Pablo Cuevas VS (2) Fabio Fognini

Not Before 2:30 Pm

SF Nicolas Jarry VS Horacio Zeballos