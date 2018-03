ATP Acapulco - Del Potro travolge A.Zverev, è finale con Anderson

Alexander Zverev manca l'ennesimo appuntamento di stagione. Fermato da Chung a Melbourne, sorpreso da Seppi a Rotterdam, si arrende ad Acapulco ad un Del Potro tambureggiante. Il gigante di Tandil offre una sola palla break, peraltro cancellata con effetto immediato, e rispetto al rivale gestisce meglio la seconda di servizio. Il gap è ampio, l'argentino chiude 64 62 e firma la quarta W messicana. Un percorso non semplice, insidie sorvolate con personalità e carattere. Dall'attaccante M.Zverev a giocatori come Ferrer e Thiem, di corsa, recupero, attesa. Per finire, come detto, con un predestinato come Alexander.

Nella strada che conduce al titolo, Del Potro trova ora il sudafricano Anderson, reduce da una semifinale lunga due ore e ventuno con l'americano Donaldson. 63 46 63, ottava vittoria consecutiva tra New York e Acapulco. Tredici le partite giocate nel 2018, undici affermazioni - KO in finale a Pune con Simon e all'alba dell'Australian Open con Edmund. Dalla sconfitta slam, filotto di qualità. Un titolo in bacheca, come accennato a New York. Finale con Querrey, 76 al terzo.

Di spessore anche lo scorcio di 2018 di Delpo. Atto ultimo a Auckland - disco rosso con Bautista Agut - terzo turno a Melbourne - tonfo con Berdych in tre set - secondo a Delray - scivolone con Tiafoe. Ora l'Abierto Mexicano Telcel, nuova opportunità per arricchire la bacheca.

I precedenti sono a senso unico. 6-0 Del Potro, nel 2017, a Delray Beach, 64 64. Il sudamericano parte favorito anche quest'oggi, attenzione però a un Anderson con poco da perdere ed estremamente in fiducia. L'incontro è in programma non prima delle 4 nella notte italiana.

Programma

Cancha Central Starts At 3:45 Pm

Not Before 9:00 Pm

F (5) Kevin Anderson VS Juan Martin del Potro

Risultati

Semi-Finals

(6) Juan Martin del Potro Defeats (2) Alexander Zverev 64 62

(5) Kevin Anderson Defeats Jared Donaldson 63 46 63