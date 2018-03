Atp Dubai, titolo a Roberto Bautista Agut

E' Roberto Bautista Agut il vincitore del torneo Atp 500 di Dubai edizione 2018. Lo spagnolo, testa di serie numero tre del seeding, ha battuto in finale il francese Lucas Pouille, numero due, con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un'ora e venti di gioco. Per Bautista quello di Dubai è l'ottavo titolo della carriera, il secondo in stagione dopo quello vinto ad Auckland agli inizi di gennaio, mentre Pouille perde la seconda finale in meno di una settimana, dopo essere stato messo k.o. dal russo Karen Kachanov sul veloce indoor di Marsiglia. Il giocatore transalpino si può però consolare con un buon inizio di 2018, culminato nella vittoria di Montpellier e nelle tre finali complessivamente raggiunte.

La finale di Dubai 2018 vede affrontarsi un regolarista da fondo come Bautista Agut contro un giocatore più talentuoso come Lucas Pouille. Sin dai primi games si comprende che lo spagnolo ha a disposizioni le armi per contrastare il gioco del rivale, spesso in difficoltà nei suoi turni di battuta. Ed è infatti in apertura che Bautista opera il primo break della partita, portandosi in vantaggio per 3-1. Break confermato nel game successivo e per tutto il corso (4-1) del primo set, chiuso dal ventinovenne spagnolo con lo score di 6-3. Prova a scuotersi nel parziale successivo Pouille, che trova un paio di vincenti apprezzabili da fondo campo e si porta avanti 3-1, con un break che sembra ristabilire la parità nel corso del match. Ma il francese non riesce a fare corsa di testa, perde il servizio nel game successivo e viene agguantato dall'avversario fino al 3-3. Set e finale si decidono poi non nel nono gioco, quando Pouille trema nuovamente e regala il turno di battuta a un tignoso Bautista Agut. 5-4 e servizio per lo spagnolo, che resiste agli ultimi fuochi d'orgoglio dell'avversario e sbriga la pratica tenendo il servizio a trenta e chiudendo al primo match point utile.

Bautista Agut (3) - Pouille (2) 6-3 6-4